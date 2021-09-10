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Все с «Матча»? Клубы РПЛ проголосовали за тендер на приобретение телеправ
10 сентября 13:22
автор: Артем Зибрак
автор фото: РИА Новости

Все с «Матча»? Клубы РПЛ проголосовали за тендер на приобретение телеправ

Правление РПЛ постановило отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ» и организовать тендер на приобретение маркетинговых и телевизионных прав. В нем могут принять участие Okko («Сбер»), START («МегаФон»), Яндекс и Telesport.

4 МЛРД РУБЛЕЙ ВМЕСТО 1,7 МЛРД

Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» в последнее время часто попадает на страницы печатной прессы. Сначала крайне сомнительное интервью с Павлом Мамаевым о его семейных дрязгах вынудило уйти известного комментатора Нобеля Арустамяна, затем стало известно, что генеральный продюсер Тина Канделаки уходит на повышение в головной офис «Газпром-Медиа Холдинг», а теперь клубы РПЛ отказались передавать телеправа без тендера. Не исключено, что вскоре телеканал изменится до неузнаваемости.

Как известно, по действующему соглашению (действует до конца сезона-2021/22) «Матч ТВ» платит РПЛ 1,7 млрд рублей в год и имеет приоритетное право на новое предложение. Им он и воспользовался, предложив на следующий цикл уже 4 млрд, но в этот пакет должны были входить не только телетрансляции, но и весь спонсорский пакет, поэтому говорить о двукратном росте доходов лиги не корректно.

На протяжении многих лет у «Газпром-Медиа», куда входят «НТВ-Плюс» (на его спортивной редакции и был создан федеральный спортивный телеканал), а теперь и «Матч ТВ», не было реальных конкурентов на рынке, но в последние годы стриминговые сервисы, начинавшие в основном как онлайн-кинотеатры, стали активно расти и расширять контент.

В ГОНКЕ ГИГАНТЫ – «СБЕР», «МЕГАФОН» И «ЯНДЕКС»

Особенно активным новым игроком стал Okko, начавший с выигрыша прав на эксклюзивный показ всей АПЛ (за него заплатили 7 млн евро против предложенных структурой Канделаки 5,5 млн). Затем онлайн-кинотеатр приобретал другие спортивные телеправа. Здесь появились теннисные турниры, MMA, Кубок Америки, МЛС, товарищеские матчи российских клубов, Кубок Италии, а с нового сезона и чемпионат Испании. Плюс появятся матчи европейских сборных в отборах ЧМ, ЧЕ и Лиги наций. Это уже серьезный масштаб, даже если учесть, что Англия в следующем сезоне вернется в федеральный эфир.

Это стало возможно благодаря тому, что чуть менее года назад «Сбер» к уже имеющимся 55% акций приобрел оставшиеся 45% акций Rambler Group и заполучил Okko. Forbes утверждает, что ради получения контроля над этой онлайн-платформой и была затеяна вся сделка. А с приходом «Сбера» аппетиты и возможности Okko настолько увеличились, что там всерьез решили вступить в гонку с «Матч ТВ» за телеправа на РПЛ. Преобразовать их в зрительский интерес будет не так уж сложно, если учесть, что в холдинг входят также «Чемпионат», «Лента.ру» и «Газета.ру».

Появились слухи, что Okko готов заплатить за российский футбол (коммерческие и медийные права) в полтора раза больше основного конкурента – 6 млрд рублей в год, а избранные матчи показывать на Первом канале. Также выразил желание принять участие в тендере и видеосервис START, принадлежащий «МегаФону». Его руководителем стал известный медиаменеджер и экс-президент «Локомотива» Илья Геркус. Сервис готов предоставить приложение для показа матчей, специализированный телеканал и трансляции в федеральном эфире. Интерес к происходящему проявил и «Яндекс», уже транслирующий матчи ФНЛ-1.

РПЛ ВЫБИРАЕТ ТЕНДЕР

Эта информация так активно муссировалась в прессе, что клубы РПЛ стали склоняться к тому, чтобы отказаться от безальтернативного предложения «Матч ТВ». Лига собрала рабочую группу, которая восемью голосами из девяти (последний, вероятно, принадлежал представителям газпромовского же «Зенита») постановила провести тендер, чтобы заполучить для клубов максимально выгодные финансовые условия:

«9 сентября состоялось заседание Правления АФК РПЛ. Участники выслушали доклад рабочей группы по реализации медиаправ и рассмотрели предложение действующего основного вещателя, который воспользовался преимущественным правом и подал заявку для приобретения прав на освещение матчей РПЛ в сезонах 2022/23 – 2025/26.

Большинством голосов члены Правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя. Правление постановило провести тендер в срок до 11 октября».

Кроме того, не исключено, что лига уйдет от системы с эксклюзивным вещателем и предложит участникам тендера сразу несколько пакетов. Речь может идти как об отдельной продаже телеправ на трансляции в интернете и на телевидении, так и о разделении матчей туров на блоки. Плюс отдельно коммерческие права (выбор титульного спонсора, основного букмекера и так далее).

Сложно обвинять лигу в желании максимально увеличить доходы, но не исключено, что данное решение по своей сути станет некой легальной формой «шантажа», поскольку для «Матч ТВ» потеря чемпионата России - слишком сильный репутационный удар, которого телеканал позволить не может. Если так, то цель вполне может быть достигнута. По сведениям «Коммерсанта», «Газпром-Медиа Холдинг» уже согласен увеличить предложение до 6 млрд.

ЗАДАЧА ОТ РФС – ЗАРАБОТАТЬ 8 МЛРД

В ответ появилась информация, что Okko и START готовы объединить усилия для борьбы с монополистом. Тем более, что между ними и без того тесный связи – START является премиальным партнером Okko. Некоторые утверждают, что задумываются об участии и в Telesport, имеющем телеправа на чемпионаты мира, Европы и Олимпиады.

Следующий ход – снова за «Матч ТВ». Не имея столь широких финансовых возможностей, федеральному телеканалу остается напирать на большой опыт в организации трансляций. «Готовимся к нему (тендеру – прим. ред.) в рабочем режиме, имея колоссальный опыт показа, профессиональную команду и полное техническое обеспечение. Мы по-прежнему убеждены, что российский футбол должен развиваться в условиях доступности большой аудитории и популяризации не только в крупных городах, но и в регионах. Надеюсь, клубы нас поддержат», – рассказал в соцсетях новый гендир «Матч ТВ» Александр Тащин.

В любом случае маловероятно, чтобы российский футбол окончательно ушел из телеэфира даже в том случае, если «Матч ТВ» не удастся выиграть борьбу у конкурентов, поскольку РПЛ готова продавать телеправа онлайн-платформам только при условии наличия сублицензии для общедоступного вещания. Это принципиальная позиция президента лиги Сергея Прядкина.

Задача, сформулированная для лиги РФС, зарабатывать в год на коммерческих и телеправах около 8 млрд рублей в год. Такую цифру назвал вице-президент РФС и глава комитета по маркетингу Денис Соловьев. Тендер запланирован на 11 октября. Так что запасаемся попкорном. Такой конкуренции в борьбе за право показывать чемпионат России отечественный футбол еще не знал, а тут в нее вступили такие гигантские корпорации, как «Газпром», «Сбер», «Яндекс» и «Мегафон».

источник: «Советский спорт»
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