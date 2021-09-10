Сандро Шварц: Лично с Кержаковым не знаком, но он производит впечатление приятного человека

- Бальбуэна отыграл сегодня ночью. Когда он прилетит в команду, и насколько на него рассчитываете в воскресенье?

- Фомин вернулся после сборной и провел обследования. Первые тренировки у него были индивидуальными, а вчера занимался в общей группе. Шиманьски частично тренировался в общей группе и занимался индивидуально. Сейчас не могу сказать, будет ли он в распоряжении команды в воскресенье. Захарян частично провел тренировку в общей группе. За два дня до этого он отыграл тайм, и нам надо было правильно распределить нагрузки. Сегодня и завтра у нас будут тренировки, и тогда мы сможем принять окончательное решение.

- Каково состояние Шиманьски, Фомина и Захаряна, который был заменен в первом тайме игры за сборную России?

- Очень хорошая новость, что увеличился процент зрителей, который дозволен для посещения. Уверен, такая поддержка нам поможет. «Нижний Новгород» - организованная команда, хорошо обороняется, играет в разные схемы. Соперник делает много навесов и прострелов в штрафную. Нужно будет плотно сыграть, но с такой поддержкой, которая будет у нас в воскресенье, мы сможет показать лучшее качество нашей игры.

- Недавно стало известно, что на матч с «Нижним Новгородом» разрешили увеличить квоту болельщиков до 30 процентов. Какие у вас ожидания от предстоящей игры, в которой «Динамо» выглядит фаворитом?

- Мы недавно списывались по СМС. Он сыграл в первом и третьем матчах. Во втором не участвовал. Сложно сказать, сможет ли он сыграть с «Нижним Новгородом». Нужно учитывать длительный перелет, и его состояние, когда он вернется.

- «Нижний Новгород» только вышел в РПЛ. Что можете сказать об этой команде? Ждете типичной игры, когда «Нижний Новгород» станет полными силами обороняться сзади или ожидаете обоюдоострую игру?

- Уже виден четкий почерк главного тренер. Команда - новичок РПЛ, но за стартовый отрезок она провела качественные встречи, и больше играет нижними блоком, но выбегает в контратаки. Надо будет надежно сыграть в обороне. В атаке также видна четкая схема, тот посыл, который идет от игроков «Нижнего Новгорода». Они хорошо используют нападающих. Вингеры пытаются найти свободные зоны между линиями. Также у них активно подключаются крайние защитники, которые быстро доставляют мяч в штрафную, и поэтому нужно будет заблокировать подачи и прострелы. Стоит отметить, что в штрафной есть хороший посев игроков «Нижнего Новгорода», от которых может исходит опасность.

- Как тренерской штаб оценивает трансферную компанию? Насколько команда укомплектована, чтобы бороться за первые места?

- Мы хорошо провели летнее трансферное окно и довольны новичками. Нужно отдать должное спортивному директору и скаутам. Мы держали руку на пульсе до конца трансферного окна, смотрели за имениями, которые были сделаны. Основной линией нашего развития является развитие динамовских игроков, и сейчас мы занимаемся с теми, кто есть в составе.

- Изменилось ли отношение к делу Тюкавина и Захаряна, которые недавно вернулись из сборной?

- Как до вызова в сборную, итак и сейчас ребята упорно работают на тренировках. Не вижу, что отношение к делу у них изменилось.

- Клуб дозаявил Морозова, Терехова, Калачева, которым не удалось найти новые клубы. Они будут тренироваться с «Динамо-2», молодежкой или в главной команде?

- У нас со всеми ребятами был искренний диалог, и я сказал, что игроки не будут тренироваться с основной командой. Что касается их будущего, где они будут тренироваться, это вопрос к клубу.

- «Нижний Новгород» уже зажег чемпионат победами над «Сочи» и «Спартаком». Вы анализировали эти победы?

- Да мы посмотрели эти встречи. У нас есть впечатление и понимание игры, которую показывает «Нижний Новгород». Он провел качественные встречи с этими командами, хорошо находит свободные зоны, играет хорошо в переходных фазах атаки. Мы должны противопоставить сопернику свои лучшие качества, показать характер, напор, смелость и завоевать три очка.

- Когда Валерий Карпин объявлял состав сборной России, он сказал, что не вызвал Макарова, чтобы дать ему поработать с «Динамо», поскольку игрок только перешел в новую команду. Удалось ли с ним поработать в эти две недели более досконально?

- Да, мы занимались его интеграцией в команду. Много индивидуальных занятий провели. Мы провели контрольную встречу с «Химками-М», где Макаров забил. В общем, плодотворно провели эти дни, когда он находился в команде.

- В сборной России сейчас запрещен сахар. Как вы относитесь, что игроки «Динамо» меняют рацион питания в сборной и согласны с Карпиным, что сахар ничего полезного футболистам не дает?

- Наш медицинский штаб с шеф-поваром плотно занимается вопросом питания. Не знаю, как в сборной, и не могу дать конкретным ответ, что является пользой, а что нет, но для игроков полезно, чтобы в рационе питания были углеводы.

- В перерыве чемпионата был пописан новый контракт вратарем с Игорем Лещуком. Планируете дать ему шанс в сезоне?

- Рад, что он продлил контракт. Это важны для нас игрок. Хороший вратарь. Мы сами могли в этом убедиться в прошлом сезоне, когда он играл против «Локомотива» и ЦСКА. Рад, что он остался.

- Осенью календарь «Динамо» и «Динамо – 2» не такой, как летом, не будут совпадать матчи. Какое у вас будет решение по целому ряду игроков «Динамо-2», которые тренируются с основой? Они будет выступать за «Динамо-2» или тренироваться с основой?

- Не хотел бы вмешиваться в дела «Динамо-2». У него есть тренер, который решает по стартовому составу. Мы находимся в постоянном обмене информацией с академией и «Динамо-2» и каждую неделю принимаем решение, кто может усилить «Динамо-2» или выйти на замену в основной команде. Принимаем решение, исходя из текущей ситуации.

- Вы в курсе, что Александр Кержаков, главный тренер «Нижнего Новгорода» – это бывший игрок «Динамо» и наверняка предстоящая игра будет для него принципиальная?

- Не знаю его лично, но по тем матчам нижегородцев, которые я видел, он производит впечатление приятного человека. Но у нас будет своя цель, как и у него. Он наверняка захочет гнуть свою линию, и мы тоже будем стремиться к победе.

- Как родилась идея с песней «Белла Чао» в раздевалке?

- Песня берет начало с австрийских сборов. Команда, которая проигрывала на тренировке, должна была исполнить песню. Бальбуена, Лаксальт, Захарян и Тюкавин выбрали ее, и решили спеть на ужине. С тех пор мы ее поем. Было интересно посмотреть, насколько два игрока, которые не говорят на английском, и два игрока, не говорящие на русском, смогут квартетом исполнит эту песню.

- Вы были замечены на финале пляжного чемпионата мира. Какие эмоции оставил этот турнир?

- Еще раз поздравляю сборную России. Был удивлен техникой игроков. Я первый раз вживую смотрел финал пляжки, и получил большое удовольствие. То, что Россия выиграла турнир – заслуженная победа.

- Сейчас в Москве проходит Кубок легенд. Там участвует сборная Германии. Планируете встретиться с кем-то из игроков этой сборной?

- Меня приглашали, но не знаю, будет ли у меня время посетить команду.

- Знаете ли вы, что Михаил Лихачев – главней тренер сборной России – динамовский болельщик? Может, его пригласить в воскресенье на игру с «Нижним Новгородом»?

- Хорошая идея. Я не знал, что он болеет за Динамо». Надеюсь, у меня будет возможность познакомиться с ним лично.