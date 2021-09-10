Лимиту в РПЛ быть. Как Путин поставил точку в вопросе иностранцев в российском футболе

Можно предположить, что Олимпийские игры станут отныне для наших футбольных чиновников главным турниром. Зная их привычку не рассуждая брать под козырек, нет сомнений, что именно так они интерпретируют последние высказывания президента страны на футбольную тему.

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 10 сентября Владимир Путин выразил свое отношение к попыткам отмены лимита на легионеров, приведя в пример многолетнее непопадание олимпийской футбольной сборной на Игры. «Вот я опять слышал в последнее время: «Давайте снимем ограничение на количество иностранных спортсменов». Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная не играет на Олимпийских играх? Ну и еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут играть», - подчеркнул глава государства.

Кто после этого решится продвигать дальше тему отмены лимита, которая активно обсуждалась в последнее время с подачи руководства РФС, РПЛ и клубов? Правильно, никто. Сейчас даже те, кто лоббировал эту идею, резко сдадут назад. Будет, кстати, любопытно понаблюдать, как люди на лету меняют свое мнение. Хотя вряд ли лимит на легионеров так уж сильно вредит российскому футболу. Все прекрасно понимают, что корень бед не в этом. А в плохом развитии детского и юношеского футбола, в его коррумпированности, плохой технической базе в регионах, в низких зарплатах детских тренеров, отсекающего от профессии многих классных специалистов. И много еще в чем.

Что до позиции Путина по лимиту, есть подозрение, что консультанты президента – ярые противники его отмены. Потому как заострить внимание Владимира Владимировича на олимпийской теме могли только подготовленные люди, желающие сохранить ограничения на иностранных спортсменов. Будь иначе, в пример можно было бы приводить успешное выступление сборной в 2008-м на чемпионате Европы, ведь костяк той команды рос в период, когда в России никакого лимита не было в принципе. Да и информационный повод подоспел для воспоминаний прекрасный – накануне Гус Хиддинк объявил о завершении своей чудесной тренерской карьеры. А наша сборная поблагодарила Гуса Ивановича, назвав волшебником. За тот турнир 13-летней давности, лучший в нашей истории.

Однако про Евро-2008 и регулярные выступления национальной команды на чемпионатах мира и Европы президент не сказал. Хотя в последние годы наша сборная там была представлена. Пропустила с того же 2008-го только ЧМ-2010 из-за обидного поражения в Мариборе. А был же еще домашний ЧМ-2018, который куда уж круче олимпийских турниров и который наша сборная провела очень даже хорошо. Те же новоиспеченные чемпионы Старого Света – итальянцы на российский ЧМ не отобрались, а мы едва не дошли до полуфинала. Но никто обо всем этом не вспомнил.