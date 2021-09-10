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Лимиту в РПЛ быть. Как Путин поставил точку в вопросе иностранцев в российском футболе
10 сентября 20:11
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Kremlin.ru

Лимиту в РПЛ быть. Как Путин поставил точку в вопросе иностранцев в российском футболе

Президент страны раскритиковал позицию чиновников, продвигающих идею отмены ограничений на иностранных спортсменов.

Можно предположить, что Олимпийские игры станут отныне для наших футбольных чиновников главным турниром. Зная их привычку не рассуждая брать под козырек, нет сомнений, что именно так они интерпретируют последние высказывания президента страны на футбольную тему.

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 10 сентября Владимир Путин выразил свое отношение к попыткам отмены лимита на легионеров, приведя в пример многолетнее непопадание олимпийской футбольной сборной на Игры. «Вот я опять слышал в последнее время: «Давайте снимем ограничение на количество иностранных спортсменов». Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная не играет на Олимпийских играх? Ну и еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут играть», - подчеркнул глава государства.

Кто после этого решится продвигать дальше тему отмены лимита, которая активно обсуждалась в последнее время с подачи руководства РФС, РПЛ и клубов? Правильно, никто. Сейчас даже те, кто лоббировал эту идею, резко сдадут назад. Будет, кстати, любопытно понаблюдать, как люди на лету меняют свое мнение. Хотя вряд ли лимит на легионеров так уж сильно вредит российскому футболу. Все прекрасно понимают, что корень бед не в этом. А в плохом развитии детского и юношеского футбола, в его коррумпированности, плохой технической базе в регионах, в низких зарплатах детских тренеров, отсекающего от профессии многих классных специалистов. И много еще в чем.

Что до позиции Путина по лимиту, есть подозрение, что консультанты президента – ярые противники его отмены. Потому как заострить внимание Владимира Владимировича на олимпийской теме могли только подготовленные люди, желающие сохранить ограничения на иностранных спортсменов. Будь иначе, в пример можно было бы приводить успешное выступление сборной в 2008-м на чемпионате Европы, ведь костяк той команды рос в период, когда в России никакого лимита не было в принципе. Да и информационный повод подоспел для воспоминаний прекрасный – накануне Гус Хиддинк объявил о завершении своей чудесной тренерской карьеры. А наша сборная поблагодарила Гуса Ивановича, назвав волшебником. За тот турнир 13-летней давности, лучший в нашей истории.

Однако про Евро-2008 и регулярные выступления национальной команды на чемпионатах мира и Европы президент не сказал. Хотя в последние годы наша сборная там была представлена. Пропустила с того же 2008-го только ЧМ-2010 из-за обидного поражения в Мариборе. А был же еще домашний ЧМ-2018, который куда уж круче олимпийских турниров и который наша сборная провела очень даже хорошо. Те же новоиспеченные чемпионы Старого Света – итальянцы на российский ЧМ не отобрались, а мы едва не дошли до полуфинала. Но никто обо всем этом не вспомнил.

Вероятно, такова нынче политика партии. Что ж, значит, так тому и быть. Хотя всем специалистам и болельщикам хорошо известно, что олимпийский турнир не служит показателем развития футбола в стране. А теме с лимитом уделяется незаслуженно большое внимание. Есть версия, что бесконечное обсуждение иностранцев - просто хороший повод замылить глаза вышестоящему начальству, объясняя причины очередных неудач клубов и сборной на международной арене. Плохому танцору всегда что-то мешает.

Наши футбольные менеджеры не первый раз уводят в сторону от реальных проблем, предлагая, как в старом анекдоте, красить курятник другим цветом при падеже птицы. Помнится, как ратовали они за переход чемпионата на систему «осень - весна», ломая через колено региональный футбол. Уверяли всех, что именно несовпадение календарей России и Европы мешает сделать им большой шаг на пути успешного выступления в еврокубках.

Одним из инициаторов той горе-реформы был президент ЦСКА Евгений Гинер. Не поленюсь привести фрагмент его высказывания из интервью в СМИ: «Говорят, что переход на «осень - весну» - моя, мол, идея, и Гинер победил. Неправда! Реформа назрела в российском футболе, необходимость такой перемены потребовала сама жизнь… Это не мои личные идеи, а веление времени. Просто я готов был взять на себя их пропаганду и продвижение в жизнь. На тот момент необходимость перехода понимало большинство руководителей отечественного футбола: поговорите с Дюковым, пообщайтесь с Федуном, со Смородской. Здравый смысл подсказывал, что нам необходимо было сделать все именно так... Победил здравый смысл, а Гинер просто высказывал мнение большинства и, видимо, достучался в итоге».

В итоге наши клубы, перешедшие на «осень – весну», катятся в европейском рейтинге под откос. Им уже за счастье вернуть утерянные позиции, но как это сделать. Конкуренты убегают вперед семимильными шагами. Но «весну – осень» возвращать никто не торопится. Тяжело людям признаваться публично в собственной некомпетентности. Да и нет, конечно же, в этом необходимости. Потому что не календарь мешал российскому футболу становиться лучше. Как сегодня не лимит тормозит его развитие.

Удивляет в этой истории только одно. Почему ответственные люди не поинтересовались изначально мнением по лимиту наверху, а сами начали ползучую революцию и теперь встали в неудобную позу? Опять веление времени что-то не то нашептало?

источник: «Советский спорт»
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