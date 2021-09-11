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Шоу, которое затмило все! Крутой замес, который вы обязаны увидеть
11 сентября 11:00
автор: Сергей Терехов

Шоу, которое затмило все! Крутой замес, который вы обязаны увидеть

Свежий выпуск яркого шоу, пропустить который – это означает безнадежно отстать.

Количество различных шоу о футболе в ютубе постоянно растет. Цитируют, шутят – в общем, пилят годный контент. Если лет пять назад альтернатив какому-нибудь «Картавому Нику» (или что тогда смотрели на ютубе про футбол помимо нарезок голов?) было не так много, то сегодня ситуация в корне изменилась: выбирай – не хочу. Предложение столь велико, что за всем не уследишь. И даже раскрученный статус очередной говорящей в кадре головы еще не гарантирует кликов, лайков и просмотров. Некоторым приходится иногда даже кепками кидаться в эфире, чтобы привлечь внимание. Но легкости это им не добавляет.

Реальный кайф получаешь далеко не от всего. Мало разбираться в футболе – нужно еще быть харизматичным человеком и говорить о любимом виде спорта небанально. Поэтому канал «Давай посмотрим» – это по-настоящему супер-удачная находка. Тут говорят о футболе без долгих разглагольствований и ненужной псевдоаналитики. Не грузят просто, понимаете? Потому что говорят двое – идеальное сочетание! – человек, который умеет играть, и человек, который умеет весело говорить. Футболист и стендапер – крутой замес!

Футболист – это легенда «Спартака» Никита Баженов, а стендап-комик – Константин Широков. Такое ощущение, что всю неделю они отбирают самый лучший спортивный контент и даже околоспортивный контент. Не ели, не спали, а специально для тебя пролистали сотни аккаунтов, прочитали тысячи постов, увидели миллионы видосов, чтобы жечь! А потом просто с огромным наслаждением, с оттяжечкой, шаг за шагом… нет, не смакуют, а ковровой бомбардировкой уничтожают наше футбольное поле!

Мы тут в «Советском спорте» сегодня посмотрели свежий выпуск и подумали: может, стоит вручать какой-нибудь приз за самое увлекательно-циничное шоу в ютубе? Тут точно мы знаем победителя. Выглядит не просто бодро – выглядит это потрясающе и многообещающе! Уже просто уверен, что скоро число выпусков будет больше, чем количество игр Баженова за «Спартак». Это – уровень! Атмосферно и смешно.

Хорошая такая движуха начинается с первых кадров – прямо с приветствия: «Ребятушки-козлятушки!» Видно, что это люди, не читающие текст, который им кто-то написал и подсунул – они проживают эту футбольную жизнь вместе с нами.

И дальше – полчаса непрерывного угара. Кто не шутил о том, что в российском футболе сразу два Валерия Георгиевича – Газзаев и Карпин? Но посмотрите, как это сделали парни. Оказывается, Карпина перепутать с Газзаевым можно остроумно. При этом любая история приобретает особые очертания, когда они окунают ее в сосуд с околополитическим раствором – с чем только тут не начинаются сравнения! Даже намеки на недавний президентско-премьерский тандем появляются. И это вкусно слушать и смотреть! Все легко и непринужденно.

Кстати, если вы не следили за результатами в течение целой недели, это не беда. Об этом тоже будет.

Георгий Джикия как философская параллель к смерти и налогам. Что происходит с соцсетями «Спартака»? Курсы психологической помощи болельщикам «Спартака». Взаимоотношения Федуна с тренерами. Кто строит козни в красно-белой команде?

И это – только бодрый замес дебюта программы. Спойлерить не будем. Потому что зачем лишать вас этого безграничного удовольствия? Но вот только малая часть вечных вопросов, на которые ведущие смогли найти неожиданные ответы.

Как относиться к голому Бекхэму? Кем становятся футболисты в будущей жизни? Откуда берутся комментаторы для ФНЛ-2? Зачем спортсменам читать книги? Есть ли вещи на свете, которые людей раздражают больше, чем сборная России по футболу?

Не ходите к гадалкам, не читайте книги про мистику, не растрачивайте себя понапрасну, когда у вас есть такое шоу! Хватит уже разговаривафть вокруг да около. Жмите и смотрите – шоу «Давай посмотрим!» И попросите, чтобы ближайшие полчаса вас никто не отвлекал, потому что никакие внешние раздражители не сравнятся с эффектом от просмотра!

источник: «Советский спорт»
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