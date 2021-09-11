Перед стартом в Лиге Европы «Спартак» разобрал «Химки», но лишился Соболева на дерби с ЦСКА

Такой темп был идеально удобен для химчан. Они спокойно откатились назад и уверенно оборонялись. Контратак у них практически не было, но это скорее связано с тем, что спартаковцы не рисковали и, соответственно, не обрезались. Статистика по владению (70 на 30 процентов) и точности передач (84 процента на 58) была в пользу хозяев, но к остроте атаки почти не приводили.

Валерий Карпин не нуждается в нашей жалости, однако смотря за этой игрой, в очередной раз ловишь себя на мысли, что скорости в российском футболе настолько низкие, что у сборной нет никаких шансов действовать с высокой интенсивностью. «Спартак» лишь подтверждает это замечание, команда очень медленно двигается, в позиционном нападении чуть ли не пешком, и каждым действием демонстрирует свою неуверенность.

Красно-белые так слабо стартовали в сезоне, что сейчас для них все средства хороши. Это ни в коем случае не аргумент в защиту. Скорее, констатация факта. На эту игру Руй Витория выбрал нехарактерную для него расстановку 3-4-3 с Николаем Рассказовым в роли правого центрального защитника. Вернулись в основу и Виктор Мозес (правый латераль) и Квинси Промес (левый нападающий). Они создали первый момент – первый подал, второй пробил головой над перекладиной.

С одной стороны, такая возможность действительно имеет место быть, с другой – спартаковец очень мало играл и только-только появился в Подмосковье, так что однозначно говорить сложно. Официально обе стороны опровергли обвинения, с аналогичным заявлением выступила и РПЛ, подчеркнувшая, что «стартовый состав определяет тренерский штаб». Но факт остается фактом – в заявке игрока не оказалось, хотя свободные слоты остались.

Этот матч стали обсуждать за несколько часов до стартового свистка, когда появилась информация о том, что арендованный у «Спартака» Резиуан Мирзов не примет участия в игре. Многие сразу заподозрили клубы в неформальной договоренности, противоречащей регламенту чемпионата России.

По такой игре к голу может привести стандартное положение или нестандартное действие. Оно еще в середине первого тайма удалось Александру Соболеву – получив передачу от Рассказова, он дождался рывка партнера и пяткой покатил ему на ход, а ворвавшийся в штрафную защитник зряче прострелил в центр, где Айртон опередил Эсекиэля Понсе и открыл счет. Для любящего играть в атаке бразильца это всего лишь третий гол в РПЛ (да и те два были забиты «Тамбову»). Многие наверняка будут хвалить нападающего, но хотелось бы отметить хороший маневр Рассказова.

Здесь красиво всё – пятка Соболева, забегание Рассказова и гол Айртона 🔝 pic.twitter.com/6kC93Qz0sL — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 11, 2021

До того момента Александр Максименко для игроков гостей был мелким силуэтом на горизонте, но теперь им было необходимо атаковать. Спартаковцы оказались не против, ловя соперника на контратаках, которые выстраивались за счет скорости Мозеса и Промеса. Временами получалось неплохо, но было видно, что голландец абсолютно не в форме – то мяч неудачно обработает, то не может как следует пробить. Наказанием мог стать гол «Химок», созданный Ильей Кухарчуком, но он был отменен бригадой арбитра Сергея Иванова из-за офсайда.

ПОНСЕ ЗАБИВАЕТ И РАЗДАЕТ, КОФРИЕ ДЕБЮТИРУЕТ ЗА «СПАРТАК»

Под занавес тайма Соболев совершил роковую ошибку, заработав желтую карточку в атаке, которая стала для него четвертой, а значит, дерби с ЦСКА в следующем туре он пропустит. Это очень серьезная проблема для Витории. Вряд ли он может быть доволен тем, что его форвард заработал в четыре раза больше предупреждений, чем забил мячей.

Впрочем, и без него в «Спартаке» есть кому забивать, что в начале второго тайма подтвердил Промес, разыгравший простую вертикальную комбинацию с Понсе. Химчане помчались отыгрываться, раскрылись и оставили много свободных зон прямо по центру, чем и воспользовался голландец, с третьей попытки пробивший Илью Лантратова. И все же несмотря на этот гол, Квинси пока далек от похвалы – очень уж много брака он допускает и очень часто принимает слишком сложные решения, которые не может исполнить.

Квинси здорово обыгрался с Понсе, выбрал удачный момент и прошил Лантратова. Уровень 💪 pic.twitter.com/imju9Lhk6J — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 11, 2021

«Химки» не сдавались, но выглядели безнадежно. Вроде и плохи они не были, однако ж чувствовалось какое-то бессилие. Когда в середине второго тайма счет стал 3:0, никто не удивился. Это уже Мозес здорово убежал по центру (вот это, пожалуй, действительно удивительно) к воротам Лантратова и сильно пробил по центру. Вратарь отбил мяч на Понсе и уже не мог вытащить повторный удар. Забавно, что чуть ли не активнее всех праздновал взятие ворот готовившийся выйти на замену Джордан Ларссон, так что с отношениями в команде все в порядке.

Идеальная контратака «Спартака». Такую в учебники нужно заносить! ⚽ pic.twitter.com/JKax2UPwcO — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 11, 2021

Тем не менее, радоваться болельщикам «Спартака» рано. Видно, что потенциал у команды есть, и она очень опасна в ситуации, когда соперник дает разбежаться, но пока это больше похоже на наметки и намеки, а не некую системность. По-настоящему важным стал победный результат и изменение атмосферы в раздевалке в преддверии старта в Лиге Европы (в среду команду ждет матч с «Легией») и дерби с ЦСКА.

Также стоит упомянуть, что за «Спартак» дебютировал Максимилиано Кофрие, заменивший Георгия Джикию. Свои 15 минут он провел очень прилично, правда, заработал необязательный пенальти, с которого в самой концовке отличился Денис Глушаков (как же можно было его не упомянуть, правда?).

РПЛ. 7-й тур

«Спартак» - «Химки» - 3:1 (1:0)

Голы: Айртон, 25 – 1:0. Промес, 47 – 2:0. Понсе, 68 – 3:0. Глушаков, 89 – 3:1.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия (Кофрие, 76), Мозес, Умяров (Хендрикс, 76), Зобнин, Айртон (Ломовицкий, 84), Понсе, Соболев (Ларссон, 69), Промес (З. Бакаев, 76).

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Боженов (Стойинович, 60), Трошечкин (Соколов, 60), Дагерстоль, Глушаков, Набиуллин (Давидян, 72), Адеми, Кухарчук (Долгов, 72).

Предупреждения: Джикия, 8. Соболев, 41. Трошечкин, 44. Умяров, 61. Соколов, 62. Жиго, 81. Кофрие, 88.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).