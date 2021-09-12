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«Нет Гуса - нет славы». Хиддинк попрощался с большим футболом. Вспомним, каким был его славный путь
12 сентября 08:00
автор: Александр Бойченко
автор фото: РФС

«Нет Гуса - нет славы». Хиддинк попрощался с большим футболом. Вспомним, каким был его славный путь

74-летний голландский тренер на днях покинул сборную Кюрасао, которую не смог вывести на ЧМ-2022. После чего заявил, что он завершает карьеру.

«До свида-а-а-ния! До свидания! Россия в полуфинале! 3:1! 3:1!» Легендарные возгласы Георгия Черданцева и навсегда запавшее в душу российского футбольного сообщества лето 2008-го неразрывно связаны с именем Хиддинка - нашего Гуса Иваныча. История “золотой бронзы” стала для “Везучего голландца” одной из самых славных страниц в его тренерской биографии. Однако было бы неправильно забыть и о других эпизодах трудового пути наставника. Вспомним самые яркие эпизоды.

Выходец из семьи преподавателя Хиддинк вместе с братьями полюбил футбол с детства. В 16 лет Гус начал выступать за “Вассервелд” - клуб из города, в котором его семья проживала несколько веков. При наличии в игровой биографии ПСВ, НЕК и двух американских клубов главной командой Хиддинка-полузащитника был “Де Графсхап”, за который он провел почти три сотни матчей. И именно оттуда в 1982 году будущий Гус Иваныч начал свое восхождение в качестве тренера. Правда, первые пять лет карьеры он работал ассистентом - до 1984 года в “Де Графсхап”, а следующие три года - в ПСВ. Клуб из Эйндховена стал первым, который Хиддинк возглавил в роли главного тренера.

У руля команды с Куманом и Кифтом в составе Хиддинк сходу оформил требл, но если чемпионат и кубок Нидерландов ПСВ до этого выигрывал неоднократно, то Кубок европейских чемпионов достался Эйндховену впервые. С тех пор ПСВ больше не становился сильнейшим клубом Европы. В сезоне-1988/89 Хиддинк сумел закрепить успехи на внутренней арене, тогда как в Кубке европейских чемпионов ему удалось довести своих подопечных только до четвертьфинала. Официально первая эра Хиддинка в ПСВ завершилась в 1990 году - после победы в Кубке страны он перешел в турецкий “Фенербахче”.

Там Хиддинк не доработал даже до конца сезона. Команда закончила на пятой строчке, что вкупе с сезоном-1992/93 является худшим результатом десятилетия. Однако голландец к тому моменту уже перебрался в Испанию.

Три сезона с небольшим перерывом в 1993-94 Хиддинк руководил “Валенсией”, которая постоянно попадала в еврокубки, но трофеев так и не завоевала. Более яркий испанский опыт настанет позже, а пока наставник впервые принял сборную Нидерландов, которой руководил до 1998-го. За это время “оранжевые” выступили на Евро-1996, дойдя до четвертьфинала, а также на чемпионате мира 1998 года, где им хватило сил на выход в полуфинал - в серии пенальти голландцы были биты бразильцами, а в матче за бронзу хорватами. После этой неудачи Хиддинк оставил сборную.

Однако впереди поджидали новые дороги проб и ошибок. Первая из них привела тренера в мадридский “Реал”. Да-да, именно Гус Хиддинк руководил командой, которую осенью 98-го обыграл московский “Спартак”. Голландец привел команду к победе в Межконтинентальном кубке. Передадим привет Валерию Газзаеву и скажем о том, что, в отличие от российского коллеги, голландский тренер выполнил свое обещание сбрить усы за победу в вышеупомянутом соревновании. На этом, однако, все и закончилось - отставка “слабака”, а именно так прозвали Хидинка болельщики, произошла по ходу сезона. Королевский клуб шел шестым в таблице с неприлично большим количеством пропущенных голов. Вторая дорога привела Хиддинка в “Бетис”, однако и там не получилось (более того, команда по итогам сезона вылетела из Примеры).

В 2000-е Хиддинк вновь вернулся к работе на уровне национальных сборных, не считая перерыва на родной ПСВ - успехи на родине следовали как и прежде. А вот каждая из сборных - южнокорейская, австралийская и российская - добились исторических результатов. На домашнем чемпионате мира 2002 года сборная Южной Кореи одолела Польшу и Португалию, сыграла вничью с командой США, а затем поочередно отправила домой Италию и Испанию. В полуфинале, однако, сильнее оказались немцы, а в матче за третье место - турки. Впрочем, этого хватило для того, чтобы стать национальным героем - вплоть до того, что стадион в Кванджу в качестве одного из названий носит имя голландского тренера. Не говоря уже о почетном гражданстве, праве бесплатного пользования наземным транспортом и самолетами крупнейших авиакомпаний Южной Кореи.

АВСТРАЛИЙСКОЕ ЧУДО

Следующим успехом стала сборная Австралии. Представители одноименного континента не играли на главном турнире планеты с 1974 года. Как и в случае с командой Кореи, Хиддинк сделал ставку на дисциплину и работу над физикой. Кроме того, он лично был заинтересован в успехе - многие отговаривали тренера от принятия предложения австралийцев. И сборная заиграла.

Обыграв в стыковых матчах уругвайцев, Австралия завоевала путевку на чемпионат мира 2006 года. “Золотое поколение” австралийского футбола обыграло Японию, предсказуемо уступило Бразилии и сыграло вничью с Хорватией - этого оказалось достаточно для первого в истории выхода сборной Австралии в плей-офф. В ⅛ финала команда все же уступила итальянцам. Однако в среде болельщиков Хиддинк стал крайне популярен, достаточно вспомнить слоганы из серии “На Гуса уповаем” и “Нет Гуса - нет славы”.

ВЗЛЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ ГОЛЛАНДЦА

А затем настал черед сборной России. Руководство отечественного футбола впервые решило серьезно обратить внимание на иностранных специалистов. Хиддинк принял предложение, и после чемпионата мира в Германии принялся за дело. К грядущему Евро сборная готовилась по-новому, что заключалось не только в подходе тренера, но и в обстановке - команда перестала собираться на базе в Бору, тренировалась на московских стадионах и т. д.

Путь на турнир в Австрию и Швейцарию не был простым - россияне теряли очки, из-за травм выбывали футболисты, велось омоложение состава. Однако несмотря ни на что, число сторонников продления контракта с тренером росло. Решающая стадия отборочного турнира осенью 2007 года могла обернуться кошмаром. После реванша в виде победы над англичанами в “Лужниках” 2:1 (в Лондоне россияне проиграли 0:3), российская команда на выезде уступила Израилю, чем максимально усложнила свое положение. Для выхода в финальную стадию нужно было побеждать Андорру и надеяться, что хорваты обыграют англичан. Фантастический расклад оказался реальностью - хорваты выиграли 3:2, а россияне 1:0.

В четвертьфинале Евро-2008 нашу команду поджидала Голландия, ведомая Марко ван Бастеном. Хиддинк сказал, что хотел бы стать “предателем”, то есть, обыграть “оранжевых”. И он это сделал - голы Павлюченко, Торбинского и Аршавина заставили страну взлететь от радости. Полуфинал, однако, закончился нашим поражением 0:3 от той же Испании. Но об этом тогда не думали - после стольких лет разочарований был достигнут приличный результат.

«Волшебник” продолжил работу с национальной командой - теперь предстояло добиться права отправиться на чемпионат мира 2010 года в ЮАР. Заслуженный тренер России - такого звания Хиддинк был удостоен в декабре 2008-го - закрепить успех не смог. Сборная Словении внесла в летопись сборной России еще одну черную страницу - Марибор. Продлевать контракт голландец не стал.

источник: «Советский спорт»
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