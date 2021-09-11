Руй Витория: Кофрие – это футболист на будущее

- Те минуты, которые он получил, провел хорошо, сохранял концентрацию. Мне нравится, в какой он форме, но это его первая игра. Это хороший футболист на будущее.

- Что касается вопроса про лучший футбол, мы хорошо играли на предсезонном турнире, уверенно вошли в сезон, затем была череда неудач, команда потеряла уверенность в себе, в этом мачте удалось сыграть хорошо. В первом тайме мы действовали не так, как я люблю, но забили мяч, и скованность прошла. Во втором тайме получали удовольствие от футбола. Команда играла разнообразно, меняла ритм, мы выглядели как надо. Мне приятно слышать болельщиков, но не могу сказать, что это так уж важно для меня. Важнее, когда побеждает команда.

- Сегодня можно говорить, что «Спартак» показал лучший футбол в этом сезоне? С трибун было скандирование в ваш адрес, насколько приятно такое внимание со стороны болельщиков?

- Очень хорошая игра. Важная победа. Хочу отметить то, как футболисты были сконцентрированы, чего раньше не хватало. Они показали качественную игру. На фоне предыдущих неудач не совсем удалось перегрузить голову, но это важная победа. Надо порадоваться и забыть, потому что у нас впереди Лига Европы, - рассказал Витория.

- Это первый матч, когда «Спартак» забил больше трех мячей, и неплохо себя проявил Рассказов. Не считаете, что для матча Лиги Европы и ЦСКА он более конкурентноспособен, чем Кофрие?

- Не хочу говорить в таком ключе, мне не нравятся сравнения. Рассказов молодец. Я доволен его отношением к делу и его формой. У нас не 10-11 футболистов, и все 25 мне нужны. У нас могут быть травмы, карточки и все пригодятся. Пусть они доказывают, что готовы выходить в старте. А я буду выбирать одиннадцать игроков для старта.

- Нет ли проблем с переводчиком в команде?

- Жизнь тренера – это постоянный вызов. Все меняется. Мне нравится, что со мной происходит. Это часть профессии. Я могу говорить на английском, могут по-испански. Это не важно. Мы все понимаем друг дуга. И это самое главное. Возможно, по-английски и по-испански не могу доносить все мысли, но вы меня точно поймете.

- Какова физическая готовность игроков после сборной и насколько способны наши футболисты выступать на европейской арене? Готовы ли наши футболисты играть на европейских скоростях? Действительно ли большая пропасть в подготовке игроков РПЛ и европейских чемпионатов?

- Отмечу, что в РПЛ есть все условия, чтобы создать сильную лигу. Многовато пауз, перерывов. Не скажу, что все дело в физике и беге. Футбол не про физику, а про скорость принятия решений. Но большое количество пауз часто провоцируют судьи, игроки, тренеры и то, что игра разбита на такие отрезки, и создает впечатление, что здесь не такая большая скорость. Все это можно улучшить. Каждый здесь должен сделать шаг, чтобы лига стала быстрее. В Португалии были такое же разговоры. Были исследования, где сравнили Лигу чемпионов и чемпионат Португалии – 49 минут чистого времени было в Португалии, и 64 минуты в Лиге чемпионов. В России могут быть похожие цифры.

- Расскажите про ситуацию с Мирзовым? Кто принял решение, что он уйдет в аренду, и действительно ли у него было повреждение перед уходом в «Химки»?

- У него есть другой тренер, и я не могу сказать про его состояние. Сейчас у нас достаточно игроков в заявке, и надо думать, что будет лучше для команды и игрока. Так будет лучше для всех.

- Во время паузы вы смогли пообщаться с Федуном. Как у вас настроение после этой встречи?

- Не скажу, о чем говорил с президентом. Это частный разговор. Говорили о футболе, игроках, команде, будущем. У нас нормальные рабочие отношения. Обсудили трансферы, но подробно не скажу.

«Мирзов пришел в «Химки» с небольшим повреждением»

- Тяжелый матч получился. Пропустили два быстрых гола после начала таймов. Забей Глушаков, может, и был бы шанс. После третьего гола терять было нечего. По самоотдаче движению, есть моменты, которые надо будет объяснить каждому, - рассказал Черевченко.

- Что с Мирзовым?

- Не буду говорить на эту тему. Он пришел с небольшим повреждением. Резван мало получал практики в «Спартаке» и ему тяжело улиться в состав. А нам предстоит много матчей, с участием кубковой игры. Мы смотрим вперед.

- Как вы относитесь к лимиту на легионеров, и если он необходим, то каким должен быть?

- Двоякое мнение по этому поводу, Если его отменить, не все клубы будут приобретать хороших иностранцев. Будем много легионеров, кто не соответствует уровню РПЛ. Они не дадут развиваться россиянам. На эту тему можно много рассуждать.

- Если ли аргумент против лимита?

- Раздутые зарплаты у игроков. Я не читаю чужие деньги, они, не дай бог, еще больше получат.