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Владимир Федотов: «Сочи» в зоне Лиги чемпионов? Мы не смотрим на таблицу
12 сентября 19:25
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: kp.ru

Владимир Федотов: «Сочи» в зоне Лиги чемпионов? Мы не смотрим на таблицу

«Сочи» обыграл «Уфу» 3:1 и поднялся на второе лигочемпионское место в турнирной таблице.

После матча 7-го тура чемпионата РПЛ «Сочи» - Уфа» (3:1), своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Владимир Федотов и Алексей Стукалов.

- Как оцените игру для «Сочи»? – вопрос Федотову.

- Начало второго тайма было напряженным. Но футболисты сами понимали, что счет 2:0 после первого тайма, и еще ряд нереализованных моментов, хороших подходов. Вот справедливая игра: расслабились, соперник это сразу почувствовал, и реализовал один из своих моментов. Но мы тут же взяли игру под контроль, стали создавать моменты, начали надежно и грамотно распоряжаться мячом, но без реализации голевых ситуаций, которые у нас были в атаке.

- Как оцениваете дебют Матео Касьерры и была ли установка на быстрый гол?

- Он забил мяч, что и требуется от форварда, сыграл классно, нестандартно, много полезного делал: сохранял мячи команде, напрягал. Защитникам было сложно его опекать. Он оставил много мячей, сохранил их и всегда был заряжен на обострение. В одном эпизоде имел момент забить, и красную карточку заработали на нем. Это плод его усилий и всей команды.

- После перерыва «Уфа» стала находить лазейки у ворот «Сочи». За счет чего ей это удавалось?

- Потому что стали неплотно играть. Под защитниками соперник начал принимать мячи, разворачиваться и обострять игру за линией обороны. В этом вся проблема. Защитники перестали плотно играть, дорабатывать по своим оппонентам.

- Сегодня не было составе Дуганджича, Барсова и Воробьева. Когда они будут в строю?

- Барсов уже близок к возвращению. Он залечивает травму. Джугашич перенес операцию по поводу паховых колец. Ему предстоят курс реабилитации, и я надеюсь, что она не затянется. Не настолько сложная эта операция. Думаю, что в течение трех недель он будет в строю и близок к общей группе. Воробьев поймал инфекцию и проходит курс лечения. Он здоров, но терапия не позволяет ему получать большую нагрузку.

«Сочи» на данный момент уже в зоне Лиги чемпионов. Не повышает ли это давление на команду?

Нет. Мы не смотрим на таблицу. У нас впереди серьезные соперники – один из лидеров чемпионата - «Динамо», которое ставит серьезные задачи. Хороший шанс проверить и «Динамо», и себя в этом противостоянии.


«Во втором тайме мы имели моменты, чтобы отыграться»

- Как вам игра с «Сочи»? – вопрос Стукалову.

- Первый тайм нам не удался, к сожалению. Соперник был лучше, действовал эффективно. У него было много голевых ситуаций. Во втором тайме понятно, что мы раскрылись, было удаление. Но второй тайм команд провела намного лучше, имела моменты, чтобы забить второй мяч и отыграться. А у «Сочи» был только один момент и то перед этим был фол, когда нам второй мяч забивали.

источник: «Советский спорт»
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