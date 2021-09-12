Златан вернулся и забил! «Милан» победил «Лацио» и возглавил таблицу серии A

Состав гостей в этом матче был более близок к оптимальному. На поле вышли и Чиро Иммобиле, и Лукас Лейва, и Луис Альберто, и Сергей Милинкович-Савич. А вот у россонери возникли проблемы в атаке, ведь Оливье Жиру не смог принять участия даже несмотря на отрицательный текст на коронавирус, а Златан Ибрагимович не успел набрать форму, поэтому попал только в запас (зато впервые в сезоне), но стоило ему выйти на замену, гол не заставил себя ждать.

«Милан» Стафано Пиоли очень прилично провел прошлый сезон, особенно первую его часть, так что всерьез надеется и сейчас побороться за скудетто. То же касается и «Лацио», заполучившего на тренерский мостик крутого атакующего тренера Маурицио Сарри. Пиоли перед матчем говорил о том, что это будет противостояние команд, а не тренеров, но именно от их тактических идей во многом зависел исход игры. Эта встреча для специалистов стала четырнадцатой – шесть побед было на счету Сарри и только четыре у Пиоли. Занятно, что первые их команды сыграли аж в 2005 году – в рамках серии B «Модена» Пиоли победила «Пескару» Сарри со счетом 2:0.

Прошлый сезон в серии A наконец подарил нам интересную борьбу и даже в определенной степени интригу в чемпионской гонке, а нынешний обещает еще более жаркую борьбу с участием топ-клубов. Тем более, что гегемон «Ювентус» набрал в трех стартовых турах три очка, а «Интер» потерял главного бомбардира Ромелу Лукаку и допустил осечку в Генуе.

«Милан» начал матч по-хозяйски. Римляне немного больше владели мячом, но происходило это в основном на своей половине поля, без продвижения вперед. Хозяева же были куда конкретнее в атаке и очень здорово действовали своих защитников. Показательно, что каждый из четверки игроков обороны нанес по удару по воротам уже в стартовую 15-минутку. Разбирая оппонентов, футболистам «Лацио» зачастую просто не хватало игроков. В итоге в первые полчаса статистика по ударам была ошеломительной – 7:1.

Самыми заметными в составе хозяев были выкупленный летом у «Брешии» Сандро Тонали и Рафаэл Леау. Первый управлял игрой команды в центре поля, второй разгонял атаки на левом фланге, где ему помогал Тео Эрнандес. Этот край у «Милана» был значительно продуктивнее противоположного, где действовали Алессандро Флоренци (вообще-то скорее защитник, чем игрок атаки) и Давиде Калабрия. Неудивительно, что именно португалец и открыл счет в матче – со своей половины поля разогнал атаку по центру 4 в 3, сыграл в стенку с Анте Ребичем и аккуратно покатил мяч в угол.

«Лацио» же был плох во всем и особенно при выходе со своей половины поля. Прессинг «Милана» был масштабным, но не таким уж интенсивным и структурно четким. Тем не менее, игроки гостей регулярно совершали ошибки в передачах, нередко отправляя мяч прямо в корпус соперников. Разрывы между линиями (чему подтверждением первый пропущенный мяч), обилие брака, тотальное непонимание маневров партнеров… У Сарри еще очень много работы.

ЗЛАТАН ВЕЛИКИЙ

На перерыв римляне могли бы уйти уже проигрывая 0:2, но Франк Кессье с пенальти, обманув Пепе Рейну, угодил в перекладину. А вторая половина получилась куда более равной. «Лацио» встречал соперника чуть выше и стал чаще использовать средние и длинные передачи, благодаря чему штрафная Ника Меньяна стала уже не так далеко. Впрочем, внутрь площади хозяева соперников не пускали, поэтому все удары следовали издалека и нередко блокировались.

Все-таки у Пиоли куда более управляемая команда, чем у Сарри, что и логично, ведь наставник россонери работает намного дольше. На исходе часа игры он сделал тройную замену, выпустив в том числе Златана (вместо Леау), и через семь минут швед удвоил преимущество – Ребич открылся слева в нападении, накрутил защитника и тонко покатил на дальний угол вратарской, откуда Ибра поражал уже пустые ворота (это его 138 гол в серии A). Нужно обязательно отметить хорвата, не только отметившегося двумя результативными передачами, но и вообще классно игравшего на партнеров.

ZLATAN AFTER BEING INJURED FOR 4 MONTHS 🔴⚫️ pic.twitter.com/XJBO3JEje7 — Inside Milan (@_InsideMilan) September 12, 2021

В итоге «Милан» очень уверенно довел игру до победы, а вот «Лацио» разочаровал. Видно, что это уже не команда Симоне Индзаги, но еще далеко не команда Сарри. Ни командных взаимодействий, ни подстраховки, ни индивидуальных перфомансов. Бедолага Чиро Иммобиле носился между центром поля и штрафной, но поддержки от товарищей не получал. Так россонери набрали три очка и вместе с «Наполи» возглавили турнирную таблицу, а «Лацио» потерпел первое поражение в чемпионате.

Окончание матча было омрачено потасовкой, в результате которой Сарри получил красную карточку.

Серия A. 3-й тур

«Милан» - «Лацио» - 2:0 (1:0)

Голы: Леау, 45 – 1:0. Ибрагимович, 67 – 2:0.

Нереализованный пенальти: Кессье, 45+6 (мимо).

«Милан»: Меньян, Калабрия, Томори, Романьоли, Тео Эрнандес, Тонали, Кессье (Бакайоко, 61; Беннасер, 74), Флоренци (Салемакерс, 61), Браим Диас (Балло-Туре, 80), Леау (Ибрагимович, 60), Ребич.

«Лацио»: Рейна, Марушич (Лаццари, 64), Хюсай, Луис Фелипе, Ачерби, Милинкович-Савич (Башич, 74), Лейва, Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Цаканьи, 64), Педро Родригес (Рауль Моро, 84), Иммобиле (Мурики, 84).

Предупреждения: Марушич, 17. Рейна, 45+5. Луис Альберто, 45+5. Хюсай, 57. Бакайоко, 63.

Судья: Киффи.