Златан вернулся и забил! «Милан» победил «Лацио» и возглавил таблицу серии A

«Милан» начал матч по-хозяйски. Римляне немного больше владели мячом, но происходило это в основном на своей половине поля, без продвижения вперед. Хозяева же были куда конкретнее в атаке и очень здорово действовали своих защитников. Показательно, что каждый из четверки игроков обороны нанес по удару по воротам уже в стартовую 15-минутку. Разбирая оппонентов, футболистам «Лацио» зачастую просто не хватало игроков. В итоге в первые полчаса статистика по ударам была ошеломительной – 7:1.

Самыми заметными в составе хозяев были выкупленный летом у «Брешии» Сандро Тонали и Рафаэл Леау. Первый управлял игрой команды в центре поля, второй разгонял атаки на левом фланге, где ему помогал Тео Эрнандес. Этот край у «Милана» был значительно продуктивнее противоположного, где действовали Алессандро Флоренци (вообще-то скорее защитник, чем игрок атаки) и Давиде Калабрия. Неудивительно, что именно португалец и открыл счет в матче – со своей половины поля разогнал атаку по центру 4 в 3, сыграл в стенку с Анте Ребичем и аккуратно покатил мяч в угол.

«Лацио» же был плох во всем и особенно при выходе со своей половины поля. Прессинг «Милана» был масштабным, но не таким уж интенсивным и структурно четким. Тем не менее, игроки гостей регулярно совершали ошибки в передачах, нередко отправляя мяч прямо в корпус соперников. Разрывы между линиями (чему подтверждением первый пропущенный мяч), обилие брака, тотальное непонимание маневров партнеров… У Сарри еще очень много работы.

ЗЛАТАН ВЕЛИКИЙ

На перерыв римляне могли бы уйти уже проигрывая 0:2, но Франк Кессье с пенальти, обманув Пепе Рейну, угодил в перекладину. А вторая половина получилась куда более равной. «Лацио» встречал соперника чуть выше и стал чаще использовать средние и длинные передачи, благодаря чему штрафная Ника Меньяна стала уже не так далеко. Впрочем, внутрь площади хозяева соперников не пускали, поэтому все удары следовали издалека и нередко блокировались.

Все-таки у Пиоли куда более управляемая команда, чем у Сарри, что и логично, ведь наставник россонери работает намного дольше. На исходе часа игры он сделал тройную замену, выпустив в том числе Златана (вместо Леау), и через семь минут швед удвоил преимущество – Ребич открылся слева в нападении, накрутил защитника и тонко покатил на дальний угол вратарской, откуда Ибра поражал уже пустые ворота (это его 138 гол в серии A). Нужно обязательно отметить хорвата, не только отметившегося двумя результативными передачами, но и вообще классно игравшего на партнеров.

ZLATAN AFTER BEING INJURED FOR 4 MONTHS 🔴⚫️ pic.twitter.com/XJBO3JEje7