Сандро Шварц: В перерыве просили ребят сохранить тот же темп, в итоге этого и не хватило

- Поделитесь впечатлениями от игры.

- Сегодня было два разных тайма. Сначала мы доминировали, владели преимуществом, создали много моментов, а после потери вступали сразу в отбор. Могли забить больше чем один мяч. В одном моменте мяч попал в перекладину. А второй тайм был другим. Мы допускали много потерь мяча. Тактически мы сыграли в некоторых моментах не правильно, дали шанс сопернику вернуться в игру, и в итоге потерпели поражение.

- Почему пенальти бил Нжи? Понятно, что Фомина не было, но неужели никто другой не мог исполнить одиннадцатиметровый удар?

- У нас штатный пенальтист - Фомин, но он был заменен. Моро тоже не было на поле к тому моменты, поэтому решили, что пробьет Нжи. В футболе иногда игроки мажут пенальти, такое бывает. Так сегодня и случилось.

- Ваш коллега Александр Кержаков сказал, что после первого тайма его команда перестроилась. «Динамо» оказалось к этому не готово к этому или дело в чем-то другом?