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Сандро Шварц: В перерыве просили ребят сохранить тот же темп, в итоге этого и не хватило
12 сентября 21:57
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Динамо"

Сандро Шварц: В перерыве просили ребят сохранить тот же темп, в итоге этого и не хватило

После матча 7-го тура чемпионата России «Динамо» - «Нижний Новгород» (1:2), его итоги подвел главный тренер бело-голубых.

- Поделитесь впечатлениями от игры.

- Сегодня было два разных тайма. Сначала мы доминировали, владели преимуществом, создали много моментов, а после потери вступали сразу в отбор. Могли забить больше чем один мяч. В одном моменте мяч попал в перекладину. А второй тайм был другим. Мы допускали много потерь мяча. Тактически мы сыграли в некоторых моментах не правильно, дали шанс сопернику вернуться в игру, и в итоге потерпели поражение.

- Почему пенальти бил Нжи? Понятно, что Фомина не было, но неужели никто другой не мог исполнить одиннадцатиметровый удар?

- У нас штатный пенальтист - Фомин, но он был заменен. Моро тоже не было на поле к тому моменты, поэтому решили, что пробьет Нжи. В футболе иногда игроки мажут пенальти, такое бывает. Так сегодня и случилось.

- Ваш коллега Александр Кержаков сказал, что после первого тайма его команда перестроилась. «Динамо» оказалось к этому не готово к этому или дело в чем-то другом?

- Мы до матча говорили, что «Нижний Новгород» может перестраиваться по ходу встречи, это и произошло. Я бы не стал связывать результат с тактическими перестановками у «Нижнего Новгорода». Мы во втором тайме потеряли концентрацию, допускали много простых ошибок и потерь мяча.

- Что вы сказали в перерыве своим футболистам после первого тайма, который получился легким для «Динамо», имевшего преимущество? На какую игру настраивали команду?

- После первого тайма мы сказали, что играть надо 90 минут, что надо сохранять тот же темп. Этого нам как раз и не хватило. Мы не сыграли так, как должны были.

- Может дело в том, что много людей выступало в сборных, и команда была разбалансирована физически, поэтому ее и не хватило?

- Наверное, я бы не стал говорить, что команда просела физически, потому что в первом тайме все ребята были достаточно свежи и интерсивны. Поэтому мы и доминировали. Во втором тайме могли это продолжить, но физическое состояние и результат второго тайма не имеют под собой ничего общего.

- Евгеньев сыграл первый полный матч в сезоне. Оцените его игру.

- Я не стал бы отдельно его отмечать. Первый тайм вся команда, и он тоже имели, хорошие моменты, а во втором мы ослабили нити игры, и она протекала уже не по нашему сценарию.

источник: «Советский спорт»
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