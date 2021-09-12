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Александр Кержаков: Ребята верят в свои силы, и это их большое достижение
12 сентября 22:04
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Нижний Новгород"

Александр Кержаков: Ребята верят в свои силы, и это их большое достижение

После победы над «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ (2:1) своими впечатлениями поделился главный тренер «Нижнего Новгорода».

- Ваш комментария по игре с «Динамо».

- Матч разбился на два отрезка – на первый и второй тайм. Первый тайм мы сыграли не очень хорошо, и в этом моя вина, потому что тактически не разобрался: как правильнее действовать ребятам в той или иной ситуации против соперника, когда он играет так, как играло «Динамо». Благодарен ребятам за то, что они выдержали первый тайм. Голов в наши ворота до перерыва могло быть больше, и за это мужество я благодарен футболистам, потому что счет 0:1 – это был шанс на спасение для нас. В перерыве мы немного перестроились, изменили схему, добавили вперед игрока, чтобы он оказывал давление на центральных защитников, которые под давлением играют немного неуверенно и проще, и поэтому нам легче бороться за верховые мячи. Мы освободили зоны для атак, чем ребята и воспользовались.

- У «Нижнего Новгорода» голевые моменты создавали игроки, которые с теплотой относятся к «Динамо». Горбунов забил первый мяч, Козлов заработал пенальти. Не хватало на поле только Сапеты, чтобы все динамовцы сыграли. У них был особый настрой?

- Это лучше у ребят спросить. Мы на это не смотрим. Если бы это играло роль, то в селекционном отделе набирали бы футболистов, которые поменяли много клубов за свою карьеру. Все, кто вышел на поле, и сыграл, молодцы, старались, играли на победу. Главное, что они верят в свои силы и это их огромное достижение.

- Кажется, в первом тайме были не только тактические проблемы, но и чисто психологические. Команда была очень зажата, как будто играет на «Сантьяго Бернабеу». Почему?

- У нас очень молодая команда. Многие из футболистов первый раз играют в РПЛ. Это их дебютный сезон. Поэтому игрокам свойственно ошибаться и волноваться Лучше всего, когда волнение остается за пределами поля, чуть хуже, когда оно исчезает со стартовым свистком. Тут не за что корить ребят. Здесь не волнение сыграло роль, а моя тактическая недоработка, потому что ребятам приходилось больше думать, больше двигаться. Ментальная усталость больше сказывается на состоянии и футболистов, чем физическая. Скорее всего, с этим связаны потери и отсутствие остроты в первом тайме с нашей стороны.

- На выезде ваша команда обыгрывает всех подряд, а дома пока не очень получается. В чем проблема?

- В том, что против нас играют соперники, которые находятся в элите футбола. Не надо искать здесь какой-то подоплеки, это просто совпадение. Нам всем хочется, чтобы дома начало приходить хотя бы 30% зрителей. Потом, я надеюсь, что их количество увеличится. Держим за это кулачки.

источник: «Советский спорт»
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