Александр Кержаков: Ребята верят в свои силы, и это их большое достижение

- Ваш комментария по игре с «Динамо».

- Матч разбился на два отрезка – на первый и второй тайм. Первый тайм мы сыграли не очень хорошо, и в этом моя вина, потому что тактически не разобрался: как правильнее действовать ребятам в той или иной ситуации против соперника, когда он играет так, как играло «Динамо». Благодарен ребятам за то, что они выдержали первый тайм. Голов в наши ворота до перерыва могло быть больше, и за это мужество я благодарен футболистам, потому что счет 0:1 – это был шанс на спасение для нас. В перерыве мы немного перестроились, изменили схему, добавили вперед игрока, чтобы он оказывал давление на центральных защитников, которые под давлением играют немного неуверенно и проще, и поэтому нам легче бороться за верховые мячи. Мы освободили зоны для атак, чем ребята и воспользовались.

- У «Нижнего Новгорода» голевые моменты создавали игроки, которые с теплотой относятся к «Динамо». Горбунов забил первый мяч, Козлов заработал пенальти. Не хватало на поле только Сапеты, чтобы все динамовцы сыграли. У них был особый настрой?

- Это лучше у ребят спросить. Мы на это не смотрим. Если бы это играло роль, то в селекционном отделе набирали бы футболистов, которые поменяли много клубов за свою карьеру. Все, кто вышел на поле, и сыграл, молодцы, старались, играли на победу. Главное, что они верят в свои силы и это их огромное достижение.

- Кажется, в первом тайме были не только тактические проблемы, но и чисто психологические. Команда была очень зажата, как будто играет на «Сантьяго Бернабеу». Почему?