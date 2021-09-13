Не реванш, а новая эпоха. «Барселона» впервые сыграет с «Баварией» после 2:8 в августе 2020-го

Нет ведь и Хосепа Бартомеу, доведшего великий клуб до ручки. Тот матч стал поворотным и для него. После того поражения всем окончательно стало ясно, что затухавший годами проект окончательно завершен, и спустя полгода на президентский пост взошел Жоан Лапорта. Для него новая встреча грандов – символичный момент обновления команды и становления нового проекта. Хотя сейчас и трудно загадывать, каким будет новый исход, ведь пока каталонцы выглядят сыроватыми для больших подвигов.

Впрочем, вряд ли стоит говорить о полноценном реванше, ведь в «Барсе» уже нет Месси, Антуана Гризманна, Луиса Суареса, Кике Сетьена (он был уволен через несколько часов после того позора), Нелсона Семеду, Артуро Видаля. Да и баварцы приедут на «Камп Ноу» без Ханса-Дитера Флика, Жерома Боатенга, Давида Алабы, Тьяго Алькантары, Филипе Коутиньо, и Ивана Перишича. Вроде бы прошел всего год, а как много всего изменилось…

Лига чемпионов возвращается, да еще как! В первый же день нас ждет матч «Барселона» - «Бавария», повторяющий легендарный четвертьфинал, прошедший в августе чуть более года назад. В той встрече немецкий гранд унизил Лео Месси и компанию, забив по четыре мяча в каждом из таймов и выиграв с общим счетом 8:2.

Сегодня вся надежда на Рональда Кумана, возглавившего команду в самый тяжелый момент перед стартом прошлого сезона. Очень тяжело начав чемпионат, он все-таки сумел нащупать игру и даже в последний момент чуть не включился в гонку за золото. Так что с его стороны не такая уж и большая наглость заявить о том, что благодаря нему у клуба есть будущее. В это он наконец интегрировал в полузащиту Френки де Йонга (лидера по количеству сыгранных минут в прошлом сезоне) и внедрил в основу группу молодых игроков – Педри, Оскара Мингесу, Сержинью Деста, Роналда Араужо и Франсишко Тринкао, а ведь Лапорта, памятуя о появлении Месси, как раз работу с молодежью считает залогом долгосрочного успеха. Очень круто начал тот сезон (5 голов в 10 матчах) и Ансу Фати, к сожалению, пропустивший год из-за тяжелой травмы.

Тяжело придется голландцу и на сей раз, ведь против «Баварии» не смогут сыграть сразу несколько игроков атаки – помимо Фати выбыли Серхио Агуэро, Усман Дембеле, а день назад и Мартин Брайтуэйт. Вероятно, пару нападающих составят соотечественники главного тренера Мемфис Депай и Люк де Йонг, арендованный у «Севильи» в последний момент. Экс-форвард «Лиона» сразу начал отрабатывать свой контракт (2+1 в трех играх), но таких топовых матчей в Каталонии у него еще не было, и этот станет витриной его таланта.

ДЕПАЙ ПРОТИВ ЛЕВАНДОВСКИ

Не будет большим преувеличением сказать, что очная дуэль Депая и Роберта Левандовски станет определяющей в этом противостоянии. Два этих снайпера на сегодняшний день являются главной ударной силой своих команд. Даже в, казалось бы, благополучной «Баварии» очень уж многое завязано на бомбардирских качествах поляка. Потому из 13 голов мюнхенцев в чемпионате шесть – на его счету.

Конечно, будут и другие интересные дуэли – Мануэля Нойера с Марком-Андре тер Штегеном или Френки де Йонга с Йозуа Киммихом, но именно от успешности бомбардиров перед чужими воротами будет зависеть судьба трех очков. Любопытно, как по-разному они подошли к этому дню. Поляк уже семь лет является лицом клуба в чужой штрафной, тогда как Депай буквально вырвался из «Лиона» прошедшим летом, чтобы встретиться с великим голеадором лицом к лицу. Лионцы-то в Лигу чемпионов пробиться не сумели.

Во вторник он будет пытаться доказать, что появление в Каталонии было не случайным, на пару с товарищем Люком де Йонгом, с которым он отлично знаком по совместным выступлениям не только за сборную Нидерландов, но и ПСВ. Их игра способна переубедить основного спонсора команды Rakuten, решившего отказаться от дальнейшего сотрудничества со скандальным клубом, потерявшим главный медийный актив – Месси. Сообщается, что японцы (работают с «Барселоной» с 2017 года) не хотят продлевать контракт, завершающийся в конце сезона и приносящий сине-гранатовым по 30 млн евро в год (в первые годы было по 55 млн). Но у них еще есть время передумать.

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