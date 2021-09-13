Леонид Слуцкий: Мы должны уважать решение Фернандеса завершить карьеру в сборной

- Мы забили два быстрых мяча. Понятно, что это повлияло на игру. Соперник нас удивил тактической расстановкой, потому что, когда анализировали контрольную игру «Урала» против «Крыльев Советов», он ни разу не использовал схему с тремя центральными защитниками. Поэтому хорошо, что мы смогли быстро среагировать, перестроиться. Возникали определенные проблемы именно с перестроениями, потому что мы не до конца были готовы к этому варианту схемы. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. И в концовке, когда возникло большое количество свободных зон, у нас продолжали появляться моменты, даже когда мы сделали несколько замен.

- Были ли в вашей практике футболисты, оформлявшие хет-трик в дебютном матче?

- Я такого не припомню.

- Довольны дебютом остальных новичков?

- Да.

- Сегодня на фланг Самошникова пришлось очень много атак соперника. У вас не было желания заменами укрепить оборону слева?

- Если мне скажут кем укрепить оборону слева, я бы с удовольствием этим воспользовался.

- Есть ли информация о повреждении Самошникова?

- Пока нет.