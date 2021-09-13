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Леонид Слуцкий: Мы должны уважать решение Фернандеса завершить карьеру в сборной
13 сентября 21:23
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Рубин»

Леонид Слуцкий: Мы должны уважать решение Фернандеса завершить карьеру в сборной

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 7-го тура РПЛ с «Уралом» (4:0) ответил на вопросы журналистов.

- Мы забили два быстрых мяча. Понятно, что это повлияло на игру. Соперник нас удивил тактической расстановкой, потому что, когда анализировали контрольную игру «Урала» против «Крыльев Советов», он ни разу не использовал схему с тремя центральными защитниками. Поэтому хорошо, что мы смогли быстро среагировать, перестроиться. Возникали определенные проблемы именно с перестроениями, потому что мы не до конца были готовы к этому варианту схемы. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. И в концовке, когда возникло большое количество свободных зон, у нас продолжали появляться моменты, даже когда мы сделали несколько замен.

- Были ли в вашей практике футболисты, оформлявшие хет-трик в дебютном матче?
- Я такого не припомню.

- Довольны дебютом остальных новичков?
- Да.

- Сегодня на фланг Самошникова пришлось очень много атак соперника. У вас не было желания заменами укрепить оборону слева?
- Если мне скажут кем укрепить оборону слева, я бы с удовольствием этим воспользовался.

- Есть ли информация о повреждении Самошникова?
- Пока нет.

- Во втором тайме, казалось, что «Рубин» отдал мяч. Команда пыталась сохранить счет?
- Команда не может все время атаковать и владеть мячом. Любому клубу мира нужна в какой-то момент передышка, тем более, когда счет позволяет, чтобы отобороняться и немного передохнуть.

- Хвича и Деспотович отыграли лишь час. Они не готовы играть матч полностью?
- Хвича и Деспотович сыграли уже час. Для нас это не всего лишь, а уже.

- Можете сравнить качество газона Центрального стадиона и «Ак Барс Арены»?
- И там, и там он плохой.

- А куда команде переехать?
- На базу. Если бы мы там играли, вообще было бы супер.

- В первом тайме острота исходила с левого фланга через прострелы в штрафную. Во втором тайме игроки «Рубина» подключили дальние удары. Это было связано с тем, что вингеры устали, или хозяева демонстрировали разнообразие атакующего арсенала?
 - Да.

- Сегодня Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России. Как вы к этому отнеслись и что скажете о его карьере в национальной команде?
- Я недавно виделся с Марио, мы с ним мило общались на смеси русского, португальского и языка жестов, который он освоил в совершенстве. Он мне сказал, что очень устал, все-таки это тяжело. Он играет в энергозатратный футбол. У него была куча сотрясений, переломы носа, челюсти. Это футболист с огромной самоотдачей, и мы должны уважать его решение. Думаю, как он благодарен нашей стране, и, в частности, сборной за те возможности, которые дала ему Россия, так и мы должны сказать ему спасибо.

источник: «Советский спорт»
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