Сергей Хусаинов: Кашшаи выполнил миссию по отвлечению общественности от проблем в судействе

«Зенит» - «Ахмат» - 3:1

Судья: Кукуляк (Калуга)

71-я минута – падение в штрафной Малкома после единоборства с Нижичем. Очевидный фол, Нижич руками прихватывал Малкома, потому тот и не удержался на ногах. В ворота «Ахмата» должен был быть назначен пенальти.

«Ростов» - «Краснодар» - 1:1

Судья: Матюнин (Москва)

84-я минута – контакт Рамиреса и Фольмера. Рамирес неудачно отбросил мяч вратарю и сразу врезал по ноге устремившемуся к мячу Фольмеру. Это умышленное решение, заслуживающее прямой красной карточки. Там сильно-то и не надо было бить, чтобы свалить нападающего. Это бред сумасшедшего – в профессиональном футболе не заметить такое детское нарушение. Если арбитры не разбираются в таких эпизодах, судить они не должны. Это кто, Виктор Кашшаи их так судить научил? Конечно, нет.

Высказывание Гончаренко о «половинчатых решениях». Виктор Михайлович, успокойтесь! Вспоминая ваше же выражение, сделайте лицо попроще. Что вы еще хотите от этих молодых людей, если их судейское образование не позволяет им качественно судить? Виноваты не они, а те, кто дал им в руки свисток и руководил судейством из-за спины Кашшаи, а теперь будет это делать из-за спины нового руководителя департамента судейства.

«КАШШАИ И РОЗЕТТИ НЕ МОГЛИ УЛУЧШИТЬ СУДЕЙСТВО»

И здесь мы плавно переходим к самой отставке Кашшаи. Что тут скажешь? Был человек – и нет человека. В футбольном плане, конечно. Это нормальное явление, Кашшаи выполнил свою миссию – отвлечь внимание футбольной общественности от серьезных проблем в судейском корпусе.

У нас давно такое отношение к иностранцам, мол, они лучше разбираются в судействе, чем наши отечественные эксперты. Как и в сфере образования, где создатели ЕГЭ и ОГЭ «лучше» понимали в образовании, чем те, кто создал советскую систему. Они более прогрессивные, по мнению руководителей в этой сфере деятельности. Так же и тут. Решили, что наши не соответствуют тем высоким требованиям, которые предъявляет мировое судейское сообщество.

Поэтому пригласили иностранцев. Такой опыт уже был, когда приходил Роберто Розетти. Все было прекрасно, никто не шумел. Как можно шуметь, если он оттуда – из футбольного кремля пришел. Это же гуру. А в итоге-то что? В бой-то шли те судьи, кто начал судить еще до его появления. И что получилось? Да ничего не изменилось, потому что те, кто судей отбирал, руководствовались принципом «свой – чужой».

И эта система продолжает работать, потому что те, кто совсем недавно косячили в должности арбитров, перешли на должности инспекторов и делегатов. Естественно, качество, увы, не могло улучшиться. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Разруха, как говорил профессор Преображенский, в головах.

Так что Кашшаи был привлечен в напряженный момент времени с конкретной целью и выполнил свою миссию, а теперь может быть свободен и заниматься творчеством.

«ИНОСТРАНЕЦ – ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РФС. ЧТО ЕМУ СКАЖЕШЬ?»

Кто может стать его преемником? Говорят о голландце Бьорне Куйперсе, итальянце Николе Риццоли и сербе Милораде Мажиче. Очевидна тенденция на приглашение иностранных специалистов. Они же визитная карточка РФС, а всю основную работу продолжают делать руководители, остающиеся за кадром.

Никогда не забуду, как в первом же публичном интервью Розетти рассуждал о том, что Лучано Спаллетти один из лучших тренеров мира. Сразу становится понятно, что он взял под козырек. И когда начались какие-то судейские косяки, Розетти первым бросался на амбразуру, защищая своих подопечных – мол, мы разберемся. А на деле было следующее: «Ты все сделал правильно, но пока немного посиди, пока волна не сойдет». И все.

То же и с Кашшаи, когда он говорил, мол, ну да, фол был, но какой-то незначительный – не надо такой свистеть. Хотелось бы более откровенного нарушения. Так родилось легендарное «крови не было».