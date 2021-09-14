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Руй Витория: Все шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы будут для «Спартака» финалами
14 сентября 16:58
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Спартак"

Руй Витория: Все шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы будут для «Спартака» финалами

Главный тренер «Спартака» Руй Витория перед матчем группового этапа Лиги Европы ответил на вопросы журналистов.

- Что можете сказать о сопернике? Чего завтра ждать болельщикам? Насколько сложно будет победить польскую команду?

- Первая игра у нас дома, все хотят победить. «Легию» мы хорошо изучили. Она хорошо двигается, но мы готовы к встрече с ней. Предстоит сложная игра. У нас есть амбиции, чтобы хорошо стартовать в этом турнире. Все ребята сконцентрированы.

- Очевидно, что завтра будет матч за третье место. Надо выигрывать с крупным счетом, чтобы обеспечить себе евровесну. Вы это понимаете?

- Это математика. У нас в группе сильные команды и все шесть матчей будут для меня финалами. Кто фаворит или аутсайдер - это все расчеты на бумаге. Мы все понимаем, но футбол иногда проще, чем математика. За каждый матч дают три очка. Мы готовимся к каждому сопернику, играем, а потом готовимся к следующему матчу.

- Как «Спартак» хорош, все видели в матче с «Химками», но часто не хватает позиционного футбола. А это визитная карточка клуба. Что об этом скажете?

- Важно быть сильным в четырех моментах: организация игры в обороне и атаке, переход от обороны в атаку и обратно. Если команда в этом сильна, значит она сильная. Мы стараемся играть по-разному. У нас есть комбинации, короткий пас, но мы также теряем мяч, и нам приходится часто переходить к обороне. Надо быть сильными во всех компонентах, поэтому важен баланс.

- В каком физическом состоянии находится команда и есть ли те ребята, кто рискует пропустить матч из-за травмы?

- Все готовы играть кроме тех, кто восстанавливается – это Маслов и Мелкадзе. Меня удивляет, почему все про физику спрашивают. Футбол - это не только физика, а все в комплексе. Футбол – это, прежде всего о принятии решений. Физические кондиции – это лишь один из компонентов, который можно рассматривать только в комплексе с другими.

- Все болельщики «Спартака» помнят матч с «Легией» десять лет назад. Это была квалификация Лиги Европы. Тот матч закончился печально. Что-то слышали об этой игре и как избежать повторения того поражения?

- Знаю о том матче, но это уже история. Сейчас это не важно. Нам надо сохранить концентрацию, быть на поле сообразительными, умными и обращать внимание на все детали. Какая команда уделит больше внимания деталям, та и победит.

- Бывший игрок «Спартака» Гатагов сказал, что его не удивило нестабильное начало сезона для команды, потому что он общался с игроками, и они говорили, что это были самые легкие сборы в их жизни. Как прокомментируйте эти слова? В какой степени Чепзанович отвечает за функциональную подготовку или что-то в этом плане изменилось?

- Если кто-то говорит о самых легких сборах, значит, они им понравились. Но это все слухи. Давайте говорить о Лиге Европы. Зачем сейчас говорить о физике и тактике? Обсуждать сейчас такие моменты – за гранью моего понимания. Мы спокойны, сконцентрированы, стабильны и главное, все вместе. Ответственность лежит только на мне, но все сотрудники моего тренерского штаба мне помогают. Я выиграл одиннадцать титулов и три чемпионства в трех странах. Ну и кто прав?

источник: «Советский спорт»
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