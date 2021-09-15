Опять не сдержали Лукаку. «Зениту» не удалось удержать ничью в Лондоне

Мы так привыкли к тому, что в еврокубках нашим командам ловить нечего, что многими с первых минут ожидалось избиение младенцев. Однако вопреки прогнозам питерцы на фоне грозного соперника выглядели уверенно. Поначалу они позволили англичанам завладеть мячом, но грамотно перекрыли все зоны и в штрафную не пустили, а осознав, что хозяева расположены даже слишком благосклонно, стали переходить центр поля и даже провели неплохую атаку. Далер Кузяев, Сердар Азмун и Клаудиньо трезубцем ворвались в штрафную, растащив центральных защитников синих, упустивших бразильца. Жаль, что тому не хватило скорости принятия решения, и пробить ему помешали.

В результате питерцы формально предстали в расстановке 4-1-4-1, в которой наиболее уязвимой оказалась линия обороны, где в центре появился Дмитрий Чистяков, а справа – Алексей Сутормин. На самом же деле это было больше похоже на 5-4-1, поскольку Барриос и в позиционной обороне, и при начале атак располагался на одной линии с защитниками. Так Семак компенсировал количеством недостаток класса и скорости.

А вот Сергей Семак столкнулся с более серьезными кадровыми проблемами. На «Стэмфорд Бридж» не смогли сыграть Деян Ловрен, Вячеслав Караваев и Магомед Оздоев, а Артем Дзюба в очередной раз попал только в запас. Повезло, что хотя бы Вильмар Барриос сумел в последний момент долететь до столицы Великобритании – у него закончились страницы в загранпаспорте, и визу проставить оказалось банально некуда.

Перед игрой казалось, что и в этот раз они пожалеют гостей из России. У Томаса Тухеля идет жаркая борьба в чемпионате Англии, так что выкладываться в Лиге чемпионов не обязательно. Тем более в матче с чемпионом России, забронировавшем в прошлые годы последнюю строчку в квартете. Тем не менее, немецкий специалист выставил максимально боевой состав, в котором не было только травмированных Нголо Канте и Кристиана Пулишича.

«Зениту» выпало стартовать в Лиге чемпионов самым сложным выездом – в гости к действующему чемпиону Европы «Челси», в прошлом сезоне принимавшему «Краснодар» и удовлетворившемуся в той встрече ничьей. Впрочем, это был заключительный тур группового этапа, и синие могли себе позволить расслабиться.

В первом тайме Тухель как будто перехитрил самого себя. Его игроки без мяча расставлялись на чужой половине поля большими силами, но совершенно не шли в прессинг, пока мяч не окажется в средней трети поля. Это позволяло россиянам стерильно владеть мячом неподалеку от своей штрафной. Даже в РПЛ они испытывают куда больше проблем, когда соперник взвинчивает темп, а тут все было довольно медленно. Атаковать у россиян не получалось, но ведь и счет 0:0 их вполне устраивал.

Даже не выбрасываясь на соперника, англичане спокойно перекусывали все попытки продвижения мяча вперед, однако проблема заключалась в том, что питерцы не успевали раскрываться и в случае потери быстро возвращались на диспозицию. У «Зенита» медлительная оборона (особенно Ярослав Ракицкий), но этим соперник никак не пользовался, а Ромелу Лукаку всегда получал мяч в борьбу и без динамики.

В итоге почти весь первый тайм прошел на половине поля гостей, но без ворот – 4:2 по ударам за 45 минут. Причем питерцы три удара заблокировали и нанесли единственный удар в створ.

ЭХ, ЛУКАКУ…

После перерыва динамики стало больше, но не сказать, что это пошло на пользу хозяевам. С одной стороны, они стали чаще находить возможности для ударов, с другой – появились разрывы между линиями обороны и полузащиты, куда периодически удавалось забегать питерцам. Для них такой стиль игры непривычен, поэтому потенциально опасные контратаки они губили в зародыше неточными передачами или проигранными единоборствами, но сами шансы появились. Малком, Вендел, Клаудиньо и Азмун вполне способны убежать.

К середине второго тайма стали закрадываться мысли, что «Зениту» удастся увезти из Лондона ничью, тем более, что давление «Челси» отнюдь не было каким-то особо впечатляющим. И все же против столь классных футболистов очень сложно отыграть на ноль. На 69-й минуте сказалось мастерство Сесара Аспиликуэты и Лукаку. Первый сделал идеальную по точности и траектории подачу, второй выиграл позицию у почти совершенного до того Чистякова и головой уложил мяч в угол. С такой простой, но эффективной атакой сложно что-то сделать, можно только заранее закладываться на гол.

И все же создалось твердое впечатление, что «Челси» провел этот матч вполноги. Из игроков атаки похвалить особо некого, а уж Мэйсон Маунт и Хаким Зиеш так и вовсе разочаровали. У первого очень мало получалось в созидании и был очень высок процент брака, а второй запомнился только неудачными ударами. Вышедший вместо марокканца Кай Хаверц значительно ускорил атаки синих.

«Зенита» проблемы соперника не касаются. В целом питерцы заслужили уважение хладнокровной игрой в обороне, однако все же после перерыва они позволяли соперникам куда больше, а сами в атаке практически ничего не создали. В концовке вышедший на замену Артем Дзюба чуть-чуть не дотянулся до прострела Азмуна на пустые ворота, но арбитры не позволили занести эту атаку в актив, зафиксировав офсайд. Тем не менее, «Челси» совсем не впечатлил. Так почему бы в Петербурге сине-бело-голубым не отобрать у него очки?

Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур

«Челси» - «Зенит» - 1:0 (0:0)

Гол: Лукаку, 70.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Тьяго Сильва, 83), Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо (Чилуэлл, 83), Маунт (Лофтус-Чик, 90+3), Зиеш (Хаверц, 63), Лукаку.

«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 88), Дуглас Сантос, Барриос, Малком (Дзюба, 75), Кузяев (Кравцов, 82), Вендел (Ерохин, 76), Клаудиньо (Мостовой, 88), Азмун.

Предупреждения: Аспиликуэта, 45. Ракицкий, 62.

Судья: Франковски (Польша).