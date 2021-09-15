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Семак не встал на колени в Лондоне, Роналду забил и проиграл, «Бавария» снова разбила «Барселону»
15 сентября 08:50
автор: Иван Сергеев
автор фото: УЕФА

Семак не встал на колени в Лондоне, Роналду забил и проиграл, «Бавария» снова разбила «Барселону»

Накануне стартовал групповой этап Лиги чемпионов. О самом интересном – в нашей рубрике «Пока вы спали»

«ЗЕНИТ» ЕДВА НЕ УВЕЗ НИЧЬЮ ИЗ АНГЛИИ

«Зенит» с поражения стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов, уступив на выезде «Челси» - 0:1. Английский клуб не показал своей лучшей игры, но сумел забить единственный мяч во втором тайме после хорошего удара головой бельгийского форварда Ромелу Лукаку. Шанс отыграться был у Артема Дзюбы, но вышедший на замену в концовке экс-капитан сборной России не попал в ворота из выгодной ситуации, не дотянувшись как следует до мяча.

«Зенит» не выигрывает в Лиге чемпионов уже восемь матчей подряд, сыграв за этот период одну ничью. Однако на этот раз нет причин для серьезной критики питерской команды. Класс соперников был несопоставим, но на этом фоне гости провели неплохой матч. Как признал после игры Сергей Семак, для ничьи не хватило немного удачи.

Главный тренер российской команды также пояснил, почему не встал на колено перед началом встречи, которая традиционно для еврокубков начиналась с акции против расизма. Все игроки «Челси» и большинство иностранных футболистов «Зенита» опустились на газон. Стоять остались Крицюк, Кузяев, Сутормин, Чистяков и Ракицкий. Семак заявил, что «готов преклонить колено перед Богом», но не в таких случаях. При этом он подчеркнул, что уважает мнение других людей.

Говоря об игре, наставник синих Томас Тухель признался, что его команде было тяжело. «Мы были готовы к этому. Это чемпион России. Потребовалось время, чтобы соперник устал», - сказал немец. А защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его команда уезжает из Лондона с высоко поднятой головой. С этим трудно не согласиться.

«ЮВЕНТУС» ГРОМИТ «МАЛЬМЕ», «МЮ» НЕОЖИДАННО ПРОИГРАЛ В ШВЕЙЦАРИИ

В другом матче группы H «Ювентус» в гостях легко справился со шведским «Мальме» - 3:0. Все мячи итальянский клуб забил до перерыва, отличились Алекс Сандро, Пауло Дибала (с пенальти) и Альваро Мората. Хозяева за весь матч не создали проблем туринцам. Отметим, что после ухода из «Юве» Криштиану Роналду с капитанской повязкой команду на поле выводит Дибала.

Роналду тем временем снова забил за «МЮ», как и в первом матче после возвращения в Манчестер, когда он оформил дубль в игре АПЛ с «Ньюкаслом» (4:1). Однако на этот раз гола португальца, забитого на 13-й минуте после прекрасного паса Бруно Фернандеша, не хватило даже для ничейного результата во встрече с «Янг Бойз». Помогло швейцарскому клубу удаление у гостей на 35-й минуте. Защитник «МЮ» Аарон Ван-Биссака в простой ситуации грубо заехал шипами в ногу сопернику и отправился в раздевалку, получив прямую красную карточку. В большинстве преимущество хозяев было ощутимым.

В первом тайме соотношение ударов 8:2 в их пользу. Но забили они оба своих гола после перерыва. «Янг Бойз» владел мячом большую часть времени. Сначала счет сравнял Муми Нгамале, опередивший в борьбе за мяч Рафаэля Варана, а в компенсированное время грубо ошибся Джесси Лингард, сменивший, на удивление многих, на 72-й минуте Роналду. «МЮ» очевидно хотел отстоять ничью, но проиграл. Лингард завозился с мячом, неудачно покатил его в центр своей штрафной, где оказался Жордан Сьебатшо, который легко переиграл Де Хеа – 2:1.

Криштиану подарил после игры свою футболку девушке-стюарду, которую он нечаянно сбил мячом перед началом матча, когда отрабатывал удары по воротам. Роналду тут же подбежал к пострадавшей, чтобы убедить, что с ней все в порядке.

ГОЛЕВОЙ ПАС МИРАНЧУКА, ДУБЛЬ ЛЕВАНДОВСКИ

Алексей Миранчук поучаствовал во втором голе «Аталанты» в гостевом матче с «Вильярреалом» (2:2). Результативная передача получилась не самой выдающейся, но Робин Гозенс сумел после нее отправить мяч в сетку. Наш легионер провел к тому моменту на поле всего 4 минуты, выйдя на замену.

Итальянский клуб открыл счет, но затем пропустил дважды. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пребывал в хорошем настроении. «Мы заслужили этот результат. На последних минутах могли забить. Доволен результатом, характером команды и качеством игры».

Это точно не скажет о «Барселоне» ее тренер Роналд Куман. Сине-гранатовые дома по всем статьям уступили «Баварии» - 0:3, проиграв стартовый матч Лиги чемпионов впервые за 24 года. Осенью 1997-го «Барса» на выезде не справилась с «Ньюкаслом» (2:3), а после не вышла из группы.

Счет в первом тайме открыл Томас Мюллер, а во втором пришла очередь Роберта Левандовски. Польский нападающий оформил дубль, доказав, что сегодня «Барселона» не ровня мюнхенскому клубу. Гости выглядели командой, которая намного выше классом соперника. Каталонский клуб не нанес за игру ни одного удара в створ ворот. И проиграл три последних матча «Баварии» с общим счетом 4:14. Новая встреча соперников состоится 8 декабря в Мюнхене.

Куман признал после матча, что уровень соперника намного выше. «У нас много молодежи, через два-три года она станет лучше. Это трудно принять, но нужно ждать, когда ситуация улучшится. а также вернутся в строй травмированные игроки», - прокомментировал разгром голландец. Будут ли ждать эти 2-3 года в Барселоне вместе с Куманом – большой вопрос.

Результаты остальных матчей ЛЧ: «Севилья» - «Зальцбург» - 1:1, «Динамо» К – «Бенфика» - 0:0, «Лилль» - «Вольфсбург» - 0:0.

источник: «Советский спорт»
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