Есть первый гол в еврокубках! «Локомотив» дома спас ничью с «Марселем»

Марко Николич не смог выставить на игру бедолаг Зе Луиша и Антона Миранчука, давно мучающихся травмами, тем не менее нашел способы удивить стартовым составом. Серб оставил в запасе Пабло и Дмитрия Живоглядова, а Мацей Рыбус не попал даже в заявку. В результате на правый фланги обороны вышли Тин Едвай и Наир Тикнизян (второй и стал антигероем матча). Да и к Алексису Бека-Бека мы только привыкаем. А у гостей не было статусного нападающего Аркадиуша Милика, плюс Хорхе Сампаоли оставил в запасе не вполне здоровых Жордана Амави и Димитри Пайе.

Ни те, ни другие не славятся игрой в обороне. Что «Локо», что провансальцы лишь раз в своих чемпионатах сохраняли ворота сухими. Причем, у москвичей ушло на это семь матчей. Забавно, что не пропустить обеим командам удалось в прошлые выходные, но вряд ли стоит предавать этому большое значение.

«Зенит» и «Спартак» не только не набрали очков в первую неделю группового этапа еврокубков, но и не забили ни одного мяча, так что обе эти задачи легли на плечи железнодорожников. Хотя соперник у них был очень серьезный – «Марсель», идущий в лиге 1 в тройке – три победы и ничья в четырех турах.

Николич изначально понимал, что преимущество будет у гостей, но вряд ли он ожидал, что с первых минут станет столь очевидна разница в классе. «Марсель» не просто прибрал к рукам инициативу, а полностью забрал мяч себе, выдерживая пугающие 70-75% владения. Россияне совсем остались без мяча и не могли придумать мало-мальски перспективной контратаки. К середине тайма болельщики уже был слышен свист недовольных болельщиков, и их можно понять – это было похоже на тренировку, в которой одна команда отрабатывает позиционные атаки, а вторая всем составом стоит за линией мяча.

Если у красно-зеленых и есть надежда в нынешней Лиге Европы, то питают ее Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов. Первый прекрасно видит поле и классно играет в пас, второй обладает непредсказуемым ударом. Что и продемонстрировал на исходе получаса игры, в неочевидной ситуации пальнув в ближнюю штангу. Однако в целом у троих защитников гостей даже работой толком не было.

Главный момент первого тайма – мощный выстрел Смолова



Федор был очень близок голу, но за «Марсель» сыграла штанга ❌



А какой мог быть голешник! Теперь ждем хоть какой-нибудь во втором тайме pic.twitter.com/dp4rPv8TB0 — Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2021

У «Марселя» по сравнению с прошлым сезоном очень новая команда. Показательно, что на поле вышли сразу семь футболистов, пришедших летом. И это было заметно. Сколь бы ни было велико преимущество французов, до действительно острых моментов у ворот Гилерме дело доходило очень редко. По-настоящему переживать они могут только упущенную возможность Маттео Гендузи, чей удар в ближний угол парировал вратарь. Плюс напрочь выпал из игры левый нападающий Амаду Дьенг, почти не получавший мяча и не обострявший игру. Неслучайно по итогам первого тайма он оказался единственным со 100 процентами точных передач. Правда, их оказалось всего … семь.

ТИКНИЗЯН НАПОРТАЧИЛ, АНДЖОРИН СПАС!

Непросто пришлось в первом тайме и вышедшему на острие Амину Ариту, что и неудивительно, ведь это не его позиция. Марокканец комфортнее чувствует себя в созидании и на пространстве, а не в центре в завершении атак. Сампаоли сделал выводы из увиденного и в перерыве поменял его с Дьенгом местами. Впрочем, и слева Арит не убедил наставника и был заменен на Конрада де ла Фуэнте.

На картине игры эти перестановки не сказались. «Марсель» все так же много владел мячом и постоянно кружил на подступах к штрафной Гилерме. Рано или поздно это должно было принести результат. Так и получилось, когда имевший предупреждение Тикнизян упустил слева техничного Дженгиза Ундера и сзади задел его уже в штрафной – пенальти и удаление. Сам пострадавший хладнокровно пробил по центру и вывел гостей вперед.

Что в такой ситуации мог сделать Николич? По ходу второго тайма он выпустил Константина Марадишвили (еще до пропущенного мяча), Фаустино Анджорина, Александра Сильянова, Гирано Керка и Виталия Лисаковича, но разве кто-то всерьез ожидал, что они переломят ход игры? «Марсель» все так же уверенно держал мяч и, казалось, без труда доведет матч до победы. Все к тому и шло, когда воспитанник «Челси» неожиданно подхватил мяч после похода вперед Сильянова и классно уложил мяч в дальний нижний угол. Такого поворота на стадионе, кажется, не ждал никто, и все же «Локо» удалось унести ноги в адски сложном матче, за что футболистам честь и хвала.

В результате «Локомотиву» в стартовом матче Лиги Европы удалось зацепиться за ничью и забить первый мяч российских клубов в еврокубках. Может, еще не все потеряно?

Лига Европы. Группа E. 1-й тур

«Локомотив» - «Марсель» - 1:1 (0:0)

Голы: Ундер, 59 – с пенальти – 0:1. Анджорин, 89 – 1:1.

«Локомотив»: Гилерме, Едвай, Магкеев, Мурило, Тикнизян, Куликов, Баринов, Бека-Бека (Сильянов, 63), Жемалетдинов (Анджорин, 63), Камано (Керк, 75), Смолов (Лисакович, 75).

«Марсель»: Пау Лопес, Ронжье, Салиба, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Камара, Гендузи (Гуйе, 83), Ундер, Жерсон (Лирола, 83), Дьенг (Луис Энрике, 83), Амин Арит.

Предупреждения: Бека-Бека, 22. Тикнизян, 33. Камара, 37. Ронжье, 62.

Удаление: Тикнизян, 57 (2 жк).

Судья: Пельто (Босния и Герцеговина).