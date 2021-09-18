Дмитрий Селюк: Для «ПСЖ» 110 млн для Месси – семечки, клуб отобьет эти деньги за год

- По информации L'Equipe, Лионель Месси заработает в Париже за три года 110 млн. Приличные деньги, учитывая, что через три года Месси исполнится 37 лет. Катарские шейхи очень хотя выиграть Лигу чемпионов. Скупают всех, идут на любые траты.

- Все неправильно трактуют эти траты. Месси пришел в Париж бесплатно, это раз. А клуб на его приходе не потеряет в деньгах, а получит прибыль, это два.

Эти 110 млн, которые они заплатят Месси за три года, «ПСЖ» отобьет за год. Такие футболисты, как Месси и Роналду, для любого клуба большой финансовый мешок. «ПСЖ» только на продаже маек по всему миру уже в течение года отобьет эти 110 миллионов.

А еще не забывайте про рекламные контракты.

- С финансами все понятно, но собрав почти сборную мира, поможет ли это шейхам выиграть такую для них вожделенную Лигу чемпионов? О чем они мечтают уже лет восемь.

- Да, Лигу они выиграть очень хотят, и особенно именно эту Лигу. Для этого в Париж был приглашен Месси, перебрались сюда же Вейналбум, Хакими, Доннарумма. Хозяева «ПСЖ» не жалели денег на укрепление состава.

- Почему именно сейчас для шейхов важно выиграть Лигу чемпионов?

- Через полгода после завершения турнира в Катаре пройдет чемпионат мира. Делается все для рекламы чемпионата. Хотя, вы правы, уже много лет владельцы «ПСЖ» и без чемпионата мира мечтают о Лиге чемпионов. Но в 2022 году эта победа стала особенно важной и желанной.