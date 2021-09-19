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Евгений Ловчев: ЦСКА и «Спартак» в разрухе, болельщики дошли до кипения. Пусть лучше будет ничья
19 сентября 14:10
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Евгений Ловчев: ЦСКА и «Спартак» в разрухе, болельщики дошли до кипения. Пусть лучше будет ничья

Игра состоится завтра в 19:30 мск.

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев делится мыслями накануне дерби ЦСКА - «Спартак».

- И ЦСКА, и «Спартак» сейчас в разрухе, - считает Ловчев. – «Спартак» разрушен всем, что творится в клубе в последние годы. А ЦСКА разрушила трансферная политика последних лет.

Плюс нет двух игроков, которые определяли атаку армейцев в последнее время – Влашича и Фернандеса, который заболел. Вообще не понимаю, как они будут забивать.

Когда-то считалось, что селекционная служба ЦСКА лучшая в стране. Мы помним, какие были приобретения – Вагнер Лав, Дуду, Карвалью, Жо, потом Думбия и Муса, тот же Фернандес.

И что мы видим сейчас – Гайч, Бийол, Рондон и т.д.

Теперь о матче. Игроки «Спартака» квалифицированнее футболистов ЦСКА, тут нет никаких вопросов. Но учитывая нынешнее состояние команд, очень вероятна ничья.

Однако дерби – особый матч. И даже иностранцы, не понимающие по-русски, это осознают. Я смотрю на того же Мозеса в игре с «Химками», и вижу, что ему просто не интересно играть. Но на дерби будет сверхнастрой, футболисты выйдут на поле сверхмотивированными.

Однако сейчас болельщики обеих команд доведены до точки кипения игрой и результатами, поэтому для всех будет лучше, если сыграют вничью.

- Некоторые комментаторы высказывают мнение, что в случае поражении Витория будет уволен.

- Ну, если ЦСКА проиграет, то и Березуцкому тоже не поздоровится. Думаю, Витория и Березуцкий на русско-португальском договорятся и сыграют вничью, чтоб обоим не потерять работу.

- А если серьезно: грозит Витории отставка?

- Конечно, грозит. Но дело в том, что болельщики поддерживают Виторию, а все претензии предъявляют Федуну и требуют продать команду.

Напомним, что матч восьмого тура РПЛ ЦСКА - «Спартак» пройдет завтра 20 сентября на «ВЭБ Арене». Начало в 19.30 мск.

источник: «Советский спорт»
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