Евгений Ловчев: ЦСКА и «Спартак» в разрухе, болельщики дошли до кипения. Пусть лучше будет ничья

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев делится мыслями накануне дерби ЦСКА - «Спартак».

- И ЦСКА, и «Спартак» сейчас в разрухе, - считает Ловчев. – «Спартак» разрушен всем, что творится в клубе в последние годы. А ЦСКА разрушила трансферная политика последних лет.

Плюс нет двух игроков, которые определяли атаку армейцев в последнее время – Влашича и Фернандеса, который заболел. Вообще не понимаю, как они будут забивать.

Когда-то считалось, что селекционная служба ЦСКА лучшая в стране. Мы помним, какие были приобретения – Вагнер Лав, Дуду, Карвалью, Жо, потом Думбия и Муса, тот же Фернандес.

И что мы видим сейчас – Гайч, Бийол, Рондон и т.д.