Месси обиделся, Роналду снова забил, у Головина первый гол в чемпионате, а «Юве» уже в зоне вылета

«Монако» после шести матчей набрал всего 5 очков. Провал однозначный для клуба, которому прочили борьбу за медали. Если добавить к этому вылет из Лиги чемпионов, где не удалось пройти в квалификации «Шахтер», то тренер скоро может отправиться на выход. Головин же в хорошей форме. На неделе он отдал голевой пас в победном матче Лиги Европы со «Штурмом» (1:0). Это обнадеживает, ведь в октябре важные матчи у российской сборной в отборе на ЧМ-2022.

Зато отличился в чемпионате Франции наш Александр Головин. Экс-армеец вышел в старте «Монако» в гостевом матче с «Ниццей». Игра складывалась для монегасков тяжело. Россиянин открыл счет в конце первого тайма и в целом был активен, а во втором хозяева игру перевернули. Головина сменили при 1:1, и тут же получили в свои ворота. Пришлось в итоге радоваться очку (2:2), хотя вполне команда Нико Ковача могла и проиграть.

Но в итоге парижане выиграли шестой матч в шести турах и уверенно возглавляют Лигу 1. Что до Месси, то у него пока черная полоса. В трех матчах за новый клуб ноль результативных действий. Судя по выражению лица Лео после замены, он сильно переживает. Ну, удачи ему.

Лионель ушел то ли сильно обиженным, то ли расстроенным. В первом тайме пару раз он свое мастерство показал. Опасно бил в угол после передачи Неймара пяткой, но вратарь потащил мяч. А затем зарядил со штрафного в крестовину классным подкрученным ударом. Но после перерыва аргентинец и правда потерялся. Хотя это же можно было сказать о всей команде хозяев. Если бы не гол в концовке, критики по поводу игры «ПСЖ» было не избежать.

Не идут дела у Лео Месси в «ПСЖ». Накануне парижане с большим трудом переиграли дома «Лион» - 2:1, забив победный гол уже в компенсированное время. Вышедший на замену Икарди после отличного паса Мбаппе головой отправил мяч в сетку. Куда более знаменитый соотечественник автора гола к тому моменту уже сидел на скамейке запасных. Маурисио Почеттино снял свою главную звезду с игры за четверть часа до конца.

У РОНАЛДУ 4 ГОЛА В ТРЕХ МАТЧАХ

Еще у одной суперзвезды, сменившей летом команду, – Криштиану Роналду настроение куда лучше, чем у Лео Месси. 36-летний португалец снова отличился за «МЮ», забив четвертый мяч в трех встречах. Сначала был дубль в АПЛ в матче с «Ньюкаслом» (4:1), затем гол в выездном поединке Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз» (1:2), и вот новая удача – в игре чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (2:1).

Роналду сравнял счет на 35-й минуте. Он получил передачу от Бруно Фернандеша, ушел от защитника, с первого удара вратаря не переиграл, но тут же добил мяч в ворота. Концовка игры вышла драматичной. На Крише не поставили пару 11-метровых, по этому поводу он очень переживал. Как показалось, вовсе небезосновательно. «МЮ» все равно вышел вперед после сумасшедшего удара Лингарда в девятку, но тут же получил пенальти в свои ворота за игру рукой Шоу. «Вест Хэм» выпустил бить с точки Ноубла, но тот не смог перехитрить Де Хеа, который отразил первый пенальти после двух десятков пропущенных.

«Манчестер Юнайтед» после 5 туров набрал 13 очков, но идет в таблице на третьем месте. Впереди «Челси», разгромивший в гостях амбициозный «Тоттенхэм» - 3:0, и «Ливерпуль». У них столько же очков, но лучше разница мячей. На четвертую строчку неожиданно забрался «Брайтон» (12 очков), переигравший дома «Лестер» - 2:1.

«ЮВЕНТУС» НИКАК НЕ МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ

В Италии продолжает свою неудачную серию «Ювентус». Поклонникам туринцев такое могло присниться в кошмарных снах, но после четырех туров их команда идет в зоне вылета – на 18-м месте с двумя очками. Накануне вечером «Старая синьора» свела вничью поединок с «Миланом» (1:1), не удержав победу. «Юве» открыл счет уже на 4-й минуте после гола Мораты, но во втором тайме пропустил от Ребича.

«Милан» лидирует вместе с «Интером» - по 10 очков. Опередить их может «Наполи», который идет без потерь и свой поединок в туре проведет сегодня на выезде с «Удинезе». А вот «Ювентус» показал худший старт с чемпионата-1961/62, когда также имел два очка после четырех туров. В том сезоне «Юве» финишировал 12-м, а чемпионат выиграл «Милан». То ли уход Роналду так подействовал на клуб из Турина, то ли Массимилиано Аллегри не надо было летом возвращать. Второй сезон клуб продолжает свое падение, и с этим надо что-то делать.

Проиграл первый матч с «Ромой» Жозе Моуриньо. Римляне оступились в гостях с «Вероной» (2:3) и пока на третьем месте.

БЕНЗЕМА: 6+5 В ПЯТИ МАТЧАХ!

Еще один наш легионер – Денис Черышев не играл за «Валенсию» в матче с мадридским «Реалом» (1:2). У россиянина растяжение связки левого колена, из-за чего он пропустит около месяца. Валерий Карпин в октябре на него не сможет рассчитывать в сборной, и это, конечно, потеря.

Что до игры с королевским клубом, то мадридцы вырвали победу в самой концовке встречи, уступая 0:1 еще на 85-й минуте. Затем отличились у гостей Винисиус Жуниор и следом Карим Бензема, у которого 6 голов и 5 передач в 5 играх.

Этот успех вывел команду Карло Анчелотти на первое место с 13 очками после пяти матчей. По потерянным ее может догнать «Барселона». Каталонцы имеют 7 очков, но после трех игр. Свой матч пятого тура они проведут сегодня – дома с «Гранадой», а в четвертом туре встреча с «Севильей» была перенесена. Все из-за южноамериканского отбора на ЧМ-2022 и коронавирусных правил.