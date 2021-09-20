Зачем Карпину Дзюба? От безысходности и для подстраховки. Сборная назвала состав на матчи октября

Валерий Карпин на радость прессе включил Артема Дзюбу в расширенный список сборной на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022. СМИ уже запестрели заголовками на эту тему, припоминая давний конфликт тренера и игрока. Чем так угодил питерский форвард нашему «главному» за последние недели, ведь в сентябре за сборную Дзюба не играл?

Скорее всего, Карпин просто перестраховывается. И тем самым убивает двух зайцев. Во-первых, снимает с себя давление по поводу того, что он кого-то оцепляет по личным мотивам. Если не будет хорошего результата – а вероятность этого велика, то критики в адрес тренерского штаба не избежать. Зачем Валерию Георгиевичу слушать, что он себе в угоду не вызвал футболиста, которого не любит и этого не скрывает.

Во-вторых, у сборной действительно проблемы в группе атаки. Кроме Смолова некого и выделить. Не о ком сказать: «Да, он точно основной форвард в национальной команде». С нападением у нас беда. Захарян, Тюкавин и впервые получивший вызов Агаларов, лучший бомбардир чемпионата России с восемью мячами – это все перспективная молодежь, но не более того. Полуфабрикаты, стоящие на развилке. Будут вкалывать до семи потов – возможно вырастут в приличных игроков. Нет, забудем о них так же, как тренеры сборной в последнее время о Федоре Чалове. Форвард ЦСКА пару лет назад был таким же перспективным как ныне Захарян с Тюкавиным. Ну и что с того?

Дзюба вполне пригодится, хотя бы для выхода на замену. Центр у сборной только один – Смолов. Заболотный в созидании не помощник, хотя кто-то считает, что Антона недооценивают. В ЦСКА у него дела идут прямо скажем так себе. Не засветил бы его Станислав Черчесов в национальной команде, сегодня все удивлялись бы выбору Карпина.

Но выбора-то нет. С полузащитой в плане креатива также все проблематично. Добавили головной боли тренерам травмы Дениса Черышева и Романа Зобнина. У вингера «Валенсии» и спартаковского опорника мышечные повреждения, оба пропустят около месяца. Если и восстановятся от травм к игре со Словакией 8 октября, то оптимальную форму не наберут. Завершил карьеру в сборной Марио Фернандес, так что правый фланг придется кому-то перепоручать.