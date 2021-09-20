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Зачем Карпину Дзюба? От безысходности и для подстраховки. Сборная назвала состав на матчи октября
20 сентября 16:06
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: РФС

Зачем Карпину Дзюба? От безысходности и для подстраховки. Сборная назвала состав на матчи октября

В расширенном списке тренеров 34 футболиста.

Валерий Карпин на радость прессе включил Артема Дзюбу в расширенный список сборной на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022. СМИ уже запестрели заголовками на эту тему, припоминая давний конфликт тренера и игрока. Чем так угодил питерский форвард нашему «главному» за последние недели, ведь в сентябре за сборную Дзюба не играл?

Скорее всего, Карпин просто перестраховывается. И тем самым убивает двух зайцев. Во-первых, снимает с себя давление по поводу того, что он кого-то оцепляет по личным мотивам. Если не будет хорошего результата – а вероятность этого велика, то критики в адрес тренерского штаба не избежать. Зачем Валерию Георгиевичу слушать, что он себе в угоду не вызвал футболиста, которого не любит и этого не скрывает.

Во-вторых, у сборной действительно проблемы в группе атаки. Кроме Смолова некого и выделить. Не о ком сказать: «Да, он точно основной форвард в национальной команде». С нападением у нас беда. Захарян, Тюкавин и впервые получивший вызов Агаларов, лучший бомбардир чемпионата России с восемью мячами – это все перспективная молодежь, но не более того. Полуфабрикаты, стоящие на развилке. Будут вкалывать до семи потов – возможно вырастут в приличных игроков. Нет, забудем о них так же, как тренеры сборной в последнее время о Федоре Чалове. Форвард ЦСКА пару лет назад был таким же перспективным как ныне Захарян с Тюкавиным. Ну и что с того?

Дзюба вполне пригодится, хотя бы для выхода на замену. Центр у сборной только один – Смолов. Заболотный в созидании не помощник, хотя кто-то считает, что Антона недооценивают. В ЦСКА у него дела идут прямо скажем так себе. Не засветил бы его Станислав Черчесов в национальной команде, сегодня все удивлялись бы выбору Карпина.

Но выбора-то нет. С полузащитой в плане креатива также все проблематично. Добавили головной боли тренерам травмы Дениса Черышева и Романа Зобнина. У вингера «Валенсии» и спартаковского опорника мышечные повреждения, оба пропустят около месяца. Если и восстановятся от травм к игре со Словакией 8 октября, то оптимальную форму не наберут. Завершил карьеру в сборной Марио Фернандес, так что правый фланг придется кому-то перепоручать.

Глушаков хорош в «Химках», там он лучший игрок команды. «Спартак» в свое время некрасиво поступил с капитаном, с которым команда добивалась чемпионства, единственного в эпоху Леонида Федуна. Подмосковный клуб – конечно, не его уровень, но куда еще сегодня податься Денису. Разве что в ЦСКА? А что, это был бы красивый ход. Дядя-то его, Валерий Глушаков в свое время поиграл за красно-белых и красно-синих. Но теперь другие реалии. Фанаты сойдут с ума, если такой трансфер состоится.

Без Зобнина центр полузащиты может просесть. Есть Дмитрий Баринов, но полузащитник «Локо» играет всегда на грани фола. Существует риск, что до конца матча не дотянет, а кого тогда ставить вместо него. Магомед Оздоев надолго выбыл в «Зените», Далек Кузяев играет лучше на фланге. Оттянутый центр из Глушакова для сборной – почему нет? На полчаса его точно хватит, игрок с таким опытом нужен на важнейшие матчи.

Тут, правда, не стоит забывать, что нынешний список – предварительный и расширенный. До 8 октября полно времени. Можно, не дай бог, и травму получить, и испортить впечатление о своей игре. Мало ли было таких случаев. Так что рано говорить о возвращении Дзюбы.

Из остальных перемен отметим вызов Гамида Агаларова. Нападающий «Уфы» зажигает сегодня в РПЛ. Восемь голов в восьми матчах при маленькой по меркам лиги зарплате в 150 тысяч рублей в месяц (если верить инсайдерам) – такова она, новая надежда сборной России. Однако приглашение футболиста с дагестанскими корнями создает немалые проблемы нашей молодежке. Ей тоже играть отбор, и без Агаларова команде будет плохо.

У молодежной сборной уже отняли Захаряна и Тюкавина, на которых делалась ставка. Теперь еще и Гамид перебирается в главную команду страны. Минус три нападающих – это удар под дых. Но к Карпину тут претензий быть не может. Не виноват он, что таков нынче выбор форвардов. Главное – помогла бы молодежь. Будет обидно, если просто просидит на лавке. Тогда уж лучше отрядить кого-то к 20-летним.

Ошарашен вызовом Антон Зиньковский из «Крылья Советов». Конечно, на поле мы его в отборе пока не увидим. Но новое имя – повод лучше к нему присмотреться. Не каждый день в нашей национальной команде появляются новички. В целом же все с составом предсказуемо. Не в том положении футбольная России, чтобы было у нее место для больших сюрпризов.

Остается напомнить, что играть нам в октябре не только со словаками, но и со словенцами – 11-го числа. России в группе H пока вторая - 13 очков после шести матчей. Как и у Хорватии, которая занимает первую строчку лишь по лучшей разнице мячей.

Сборная России. Расширенный список на матчи отбора ЧМ-2022

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Станислав Крицюк («Зенит»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Илья Самошников («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Михаил Осипенко («Ростов»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все – «Динамо»), Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Денис Глушаков («Химки»), Алексей Ионов («Краснодар»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА), Артем Дзюба («Зенит»), Гамид Агаларов («Уфа»).

источник: «Советский спорт»
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