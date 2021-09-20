Андрей Червиченко: Дзюба точно лучше Заболотного, а Глушаков сейчас играет очень хорошо

- Дзюба вернулся в сборную после недолгого отсутствия. Заслужил?
- Во-первых, хочу сказать, что принципиальное отличие этой сборной от предыдущей, где играли друзья главного тренера, в том, что при нынешнем тренере играют лучшие на данный момент.
Что касается Дзюбы, он точно лучше Заболотного.
- Карпин посмотрел на игру Заболотного в предыдущих играх…
- И решил: «Нет, уж, лучше Артемка», - смеется Червиченко.
- С «Челси» Артем очень хорошо вышел на замену – потерзал, понапрягал защитников, гол едва не забил.
- Я и говорю: Дзюба точно лучше Заболотного. На мой взгляд, абсолютно нормальное, здравое решение.
- Вторая сенсация – возвращение Дениса Глушакова после очень долгого перерыва.
- Я сказал выше, что в нынешней сборной играют лучшие на данный момент. А Глушаков сейчас очень неплохо играет. И нанешей сборной как раз не хватает игрока, который мог бы подержать мяч, покатать в центре, начать контратаку. А то, что мы видели – игру на отбой. Бей вперед – игра придет.
А Глушаков умеет мяч придержать, умеет пробить издалека, не боится это делать. И иногда еще и попадает. Денис сейчас очень пригодится сборной.
- И еще, новичок вызван в нападение - Гамид Агаларов. Что про него скажете?
- Очень нужен был маленький, юркий, резкий человек, который везде успевает, напрягает защитников. Типа, а-ля Аршавин. Он все время находится на голевой позиции, чувствует эту позицию. То, что надо.
- Тюкавину и Захаряну теперь может места в составе не найтись.
- Но Агаларов больше забивает, чем Тюкавин. Почему не дать ему шанс? Захарян все-таки больше полузащитник.
Расширенный состав сборной России.
Вратари: Маринато Гилерме, Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Станислав Крицюк, Андрей Лунёв.
Защитники: Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Станислав Магкеев, Алексей Сутормин, Илья Самошников, Игорь Дивеев, Михаил Осипенко, Сергей Терехов, Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов.
Полузащитники: Александр Головин, Далер Кузяев, Максим Мухин, Александр Ерохин, Денис Глушаков, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Зелимхан Бакаев, Денис Макаров, Дмитрий Баринов, Антон Зиньковский.
Нападающие: Федор Смолов, Константин Тюкавин, Антон Заболотный, Артём Дзюба, Гамид Агаларов.
Сборная России в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года 8 октября сыграет в Казани со Словакией, а 11 октября в гостях со Словенией.