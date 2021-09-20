ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Андрей Червиченко: Дзюба точно лучше Заболотного, а Глушаков сейчас играет очень хорошо
20 сентября 16:16
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Дзюба точно лучше Заболотного, а Глушаков сейчас играет очень хорошо

Экс-президент «Спартака» - о возвращении в сборную России Артема Дзюбы и Дениса Глушакова.

- Дзюба вернулся в сборную после недолгого отсутствия. Заслужил?

- Во-первых, хочу сказать, что принципиальное отличие этой сборной от предыдущей, где играли друзья главного тренера, в том, что при нынешнем тренере играют лучшие на данный момент.

Что касается Дзюбы, он точно лучше Заболотного.

- Карпин посмотрел на игру Заболотного в предыдущих играх…

- И решил: «Нет, уж, лучше Артемка», - смеется Червиченко.

- С «Челси» Артем очень хорошо вышел на замену – потерзал, понапрягал защитников, гол едва не забил.

- Я и говорю: Дзюба точно лучше Заболотного. На мой взгляд, абсолютно нормальное, здравое решение.

- Вторая сенсация – возвращение Дениса Глушакова после очень долгого перерыва.

- Я сказал выше, что в нынешней сборной играют лучшие на данный момент. А Глушаков сейчас очень неплохо играет. И нанешей сборной как раз не хватает игрока, который мог бы подержать мяч, покатать в центре, начать контратаку. А то, что мы видели – игру на отбой. Бей вперед – игра придет.

А Глушаков умеет мяч придержать, умеет пробить издалека, не боится это делать. И иногда еще и попадает. Денис сейчас очень пригодится сборной.

- И еще, новичок вызван в нападение - Гамид Агаларов. Что про него скажете?

- Очень нужен был маленький, юркий, резкий человек, который везде успевает, напрягает защитников. Типа, а-ля Аршавин. Он все время находится на голевой позиции, чувствует эту позицию. То, что надо.

- Тюкавину и Захаряну теперь может места в составе не найтись.

- Но Агаларов больше забивает, чем Тюкавин. Почему не дать ему шанс? Захарян все-таки больше полузащитник.

Расширенный состав сборной России.

Вратари: Маринато Гилерме, Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Станислав Крицюк, Андрей Лунёв.

Защитники: Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Станислав Магкеев, Алексей Сутормин, Илья Самошников, Игорь Дивеев, Михаил Осипенко, Сергей Терехов, Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов.

Полузащитники: Александр Головин, Далер Кузяев, Максим Мухин, Александр Ерохин, Денис Глушаков, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Зелимхан Бакаев, Денис Макаров, Дмитрий Баринов, Антон Зиньковский.

Нападающие: Федор Смолов, Константин Тюкавин, Антон Заболотный, Артём Дзюба, Гамид Агаларов.

Сборная России в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года 8 октября сыграет в Казани со Словакией, а 11 октября в гостях со Словенией.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Названа дата презентации смартфона Xiaomi Civi с процессором Qualcomm Snapdragon 778Оставшиеся матчи 8-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания"Сочи" уступил московскому "Динамо"Украинская бегунья о лишении победы из-за размера грудиВеликая объяснила, чем ее не устроили подаренные машиныСолдатова без нижнего белья заставила мужчин потерять дар речи
«Понимаю Карпина: даже нулевой Дзюба лучше пикового Заболотного». Червиченко — о заявке сборной России
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о расширенном составе сборной России, который обнародовал на матчи против Словении и Словакии Валерий Карпин.
Глушаков и Дзюба снова вместе. Почему от состава Карпина на Словакию и Словению веет надеждой и безнадегой
Главный тренер сборной России Валерий Карпин обнародовал расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Федун творит бред, но армейцам «Спартак» не проиграет». Ловчев — о главном дерби страны
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» расклад сил в матче 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (20 сентября, 19:30).
«Казань — хороший раздражитель, поэтому Питер победит 1:0». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Зенит»
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, команда Леонида Слуцкого даже на своем поле не сможет отобрать очки у действующего чемпиона в 8-м туре РПЛ (20 сентября, 18:30).
ЦСКА — «Спартак»: прямая трансляция главного матча РПЛ 20.09.2021
20 сентября 2021 года в Москве состоится центральный матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком».
Месси не нужен этому «ПСЖ»? Лео обиделся на замену, а парижане без него вырвали чудо-победу у «Лиона»
В шестом туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» дома с большим трудом переиграл «Лион» (2:1) и по-прежнему идет в Лиге 1 без потерь.
Любуйся, Каталония! Как «Динамо» победило в Сочи благодаря голу Захаряна, за которым следит «Барселона»
В выездном матче восьмого тура РПЛ бело-голубые с минимальным счетом одолели «Сочи», наступив на горло своему атакующему стилю игры.
Шоу Роналду продолжается! Криштиану забил 4 гола в 3 матчах за «МЮ», Де Хеа вытащил пенальти на пятой добавленной
В 5-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил на выезде «Вест Хэм» (2:1) в сумасшедшем матче.
Головин забил, его команда чуть не проиграла… Как «Монако» унес ноги из Ниццы
Монегаски с Александром Головиным, который отличился впервые в нынешнем сезоне, сыграли вничью в гостях с «Ниццей» (2:2) и после шести туров набрали в чемпионате Франции всего 5 очков.
Феерия от Смита, Куцелабы и Царукяна. Как прошел UFC Vegas 37
«Плеймейкер» подводит итоги зрелищного бойцовского вечера в Лас-Вегасе, главный поединок которого завершился досрочной победой Энтони Смита над Райаном Спэнном.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика