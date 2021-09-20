Валерий Карпин: Возможно, Дзюба будет капитаном в каком-то матче

- Не вызов, а только попадание в расширенный список. А негатив можно изменить только забитыми мячами.

- Судя по реакции болельщиков на приглашение Артема Дзюбы, позитива вокруг сборной не прибавится.

- Да. Старт сезона до сентябрьских матчей сборных получился не самым лучшим. Но это ведь не окончательный список. До сборов еще по три-четыре матча. Посмотрим, как ребята, которые попали в эту заявку, будут себя проявлять.

- Почему в составе Артем Дзюба, учитывая его старт в чемпионате?

- Капитанская повязка будет переходить. Возможно, что он будет одним из капитанов в каком-то матче.

- Поменяется ли схема игры после возвращения Дзюбы?

- Если даже Артем вернется, то схема, которая была у нас на первом сборе, не изменится.

- Головин снова забил в клубе. Не считаете, что он и в сборной должен ярче себя проявлять?

- Вы так говорите, потому что он забил за «Монако», а за сборную нет. Но можно отходить всю игру пешком и забить. Это будет ярко? А можно проделать огромную работу, как Головин в сентябрьских матчах, и это будет полезнее для команды, чем результативное действие.

- Вы разговаривали с Глушаковым?

- Я с ним созвонился. Спросил про его желание играть в сборной. Он ответил, что готов.

- А Дзюба что сказал?

- Мы с ним не созванивались, а встречались в середине августа. Зачем сейчас ему звонить?

- Что касается Глушакова, все давно ждали в сборной Глушакова. Почему это сделать только сейчас?

- Он ветеран. Здесь считать ничего не надо. Денис продолжает показывать хороший уровень готовности, забивает. Плюс сыграла свою роль травма Зобнина. Хотя, будь Роман здоров, тоже попал бы в список.

- Черчесов объяснял невызов Смолова на Евро тем, что он не уживается с ролью запасного. Сталкивались ли вы с данной проблемой?

- Никаких проблем не было. С Хорватией Федор не сыграл, а после в хорошем настроении вышел на матчи с Кипром и Мальтой.

- Миранчук не так много играет в «Аталанте». Не было сомнений звать его или нет?

- Не согласен, что он мало играет. Перед сентябрьскими матчами он играл, меньше, чем сейчас. Он находится в расширенном списке, а дальше будем смотреть. У нас не так много футболистов уровня Миранчука, если говорить о мастерстве. Поэтому он в составе.

- Не считаете, что у него не получается в Италии?

- Я не оценивал его игру в отрыве от команды и не должен оценивать матчи клубов. Все ждут, когда Алексей покажет, что от него хотят видеть. Пока не получается. Но Гасперини говорит, что у него огромный потенциал.

- Наличие Дзюбы и Тюкавина в сборной означает дефицит футболистов?

- Пять нападающих в заявке - дефицит? Нет. Дефицит у нас есть с крайними защитниками.

- Вы вызвали Агаларова. Могли бы его охарактеризовать?

- Агаларов много забивает. Тюкавин и Агаларов находятся только в расширенном списке. В окончательном не будет 5-7 человек. Мы заметили Агаларова, поэтому он попал в список. Возможно, он сейчас забьет пять мячей и останется в списке. А может быть как Тюкавин, который вчера не попал в состав «Динамо», не попадет в сборную.

- Вы не рассматривали возможность вызова в сборную Пиняева?

- А сколько он сыграл в премьер лиге, чтобы рассматривать его кандидатуру? Сколько у него матчей в основном составе? Ноль? Это все лежит на поверхности. Есть молодежная сборная, юношеские.

- Почему Терехов попал в расширенный список?

- Он был в сумасшедшей форме до сентябрьских игр, а у нас есть дефицит на позиции крайних защитников, поэтому и вызвали. Его квалификация позволяет играть на уровне сборной. Вчера Терехов провел не весь матч. Возможно, форма после травмы не позволила. Но игр впереди еще много.

- Вы вызвали Бакаева. Как оцените его кондиции?

- Это сложно сделать, когда он выходит на короткий промежуток времени. Хотелось бы, чтобы он играл больше.

- Видите возможность создания связки Магкеев-Дивеев?

- Да. Поэтому и вызываем этих ребят. С Мальтой играли Осипенко и Дивеев.

- А как оцениваете Магкеева?

- Он на хорошем уровне.

- Насколько высока возможность появления в окончательном составе Самошникова и Караваева?

- По Самошникову я ничего не могу сказать. А Караваев восстанавливается после травмы. Поэтому список и расширенный. Что касается их физической готовности, у нас есть статистические данные. А клубы не дают внутреннюю информацию, и я не вижу смысла запрашивать эти данные по тренировкам. По здоровью, конечно, есть информация. У нас есть врачи, которые созваниваются после каждого тура. Все на контроле.

- Сколько игроков не попадут в итоговую заявку?

- Посмотрим, сколько человек доедут до сборной. Предварительно полевых будет 22-23, максимум – 24 человека. Плюс четыре вратаря. Или пять, если так решит Кафанов.