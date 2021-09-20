Евгений Томашевский: У «Спартака» плохая карма – поражения он не заслужил, а Виторию надо отпускать

- Дерби оправдало ожидания – встречались две слабые команды. Но у «Спартака» еще и плохая карма: и с «Легией», и с ЦСКА команда поражения не заслужила, но это разговоры в пользу бедных. Даже при всем, что «Спартак» очень плох, оба этих матча вполне могли закончиться победами.

У «Спартака» было два момента, у ЦСКА – один. И вот пример невезения – Промес в сантиметрах вне игры, а Заболотный в сантиметрах не вне игры. И Понсе - забивай в начале второго тайма, и все - можно было закончить. Но это не отменяет того факта, что сейчас «Спартак» очень слабая команда.

Но когда такой бардак в клубе творится, то и фортуна отвернулась. Везет тому, кто везет. Когда в клубе хаос, то это отражается на психологическом состоянии футболистов.

У «Спартака» впереди такой календарь, что, если команда продолжит в том же духе, то будет бороться за выживание.

- Напомните, что ждет красно-белых впереди?

- Дальше - «Уфа» дома и «Ахмат» на выезде, а потом «Зенит», «Ростов», «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар». Четверо из вышеназванных сейчас явно сильнее. Где можно набрать очки? С тремя другими, но ведь это не факт при такой игре, что мы сейчас видим.