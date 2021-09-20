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Алексей Березуцкий: ЦСКА вырвал игру у «Спартака» на характере
20 сентября 22:31
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Спартак»

Алексей Березуцкий: ЦСКА вырвал игру у «Спартака» на характере

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0) ответил на вопросы журналистов.

- Тяжелые погодные условия, достаточно тяжелый матч до первой ошибки. Рад, что ее совершили не мы, а «Спартак». Мы вырвали игру на характере.

- Почему поставили Зайнутдинова в центр, а Облякова слева, ведь он в последнем матче играл на фланге?
- Зайнутдинов может играть практически на любой позиции. Мы могли поменять его с Обляковым, но Ваня уже привык слева. И было логичнее, что Зайнутдинов играл в центре.

- Витория сказал, что «Спартаку» не повезло, что он был лучше, а у ЦСКА был один удар, отскок и гол. Согласны с такой оценкой Витории?
- Мне не хотелось бы отвечать ему. Я уже сказал что думаю по игре. Это и есть мой ответ. Игра была равной, может быть, «Спартак» нанес больше ударов, но все они были с дальней дистанции. Игра шла до ошибки. Рад, что ЦСКА проявил характер.

- Победный мяч забил Заболотный. Насколько легко ему дается адаптация в клубе? Можно ли сказать, что он является частью костяка армейской команды?
- У меня есть ощущение, что он никуда и не уходил. У нас есть игроки, с которыми он вместе играл в юношеской школе.

- Насколько тяжело было готовиться к этому матчу, имея в виду возможные изменения состава? Вышел Литвинов, Хендрикс получил травму. Ожидали, что будет играть Кофрие и три центральных защитника?
- Действительно, непросто было готовиться, но не по этому. Мы готовились к схеме «Спартака», но не ориентировались на игроков. А готовиться было непросто, потому что у нас было тоже много вопросов по составу - сможет ли сыграть Марио, Заболотный. На предыгровой тренировке Васин получил травму. То есть мы, прежде всего, следили за собой.

- Помимо характера что вам понравилось в игре ЦСКА по стартовым матчам сезона?
- Нравится то, что в матчах периодами мы показываем достаточно хороший футбол. Но это пока не происходит на протяжении всего матча, а по полчаса, по тайму. Это тяжело делать весь матч. Что не радует, что мы можем провести хорошо 30 минут, а потом провалить 15.

- Кучаев вышел в концовке матча, но летом мог уйти. Почему не отпустили?
- Первый раз слышу, что он мог уйти.

источник: «Советский спорт»
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