Алексей Березуцкий: ЦСКА вырвал игру у «Спартака» на характере

- Тяжелые погодные условия, достаточно тяжелый матч до первой ошибки. Рад, что ее совершили не мы, а «Спартак». Мы вырвали игру на характере.

- Почему поставили Зайнутдинова в центр, а Облякова слева, ведь он в последнем матче играл на фланге?

- Зайнутдинов может играть практически на любой позиции. Мы могли поменять его с Обляковым, но Ваня уже привык слева. И было логичнее, что Зайнутдинов играл в центре.

- Витория сказал, что «Спартаку» не повезло, что он был лучше, а у ЦСКА был один удар, отскок и гол. Согласны с такой оценкой Витории?

- Мне не хотелось бы отвечать ему. Я уже сказал что думаю по игре. Это и есть мой ответ. Игра была равной, может быть, «Спартак» нанес больше ударов, но все они были с дальней дистанции. Игра шла до ошибки. Рад, что ЦСКА проявил характер.

- Победный мяч забил Заболотный. Насколько легко ему дается адаптация в клубе? Можно ли сказать, что он является частью костяка армейской команды?

- У меня есть ощущение, что он никуда и не уходил. У нас есть игроки, с которыми он вместе играл в юношеской школе.

- Насколько тяжело было готовиться к этому матчу, имея в виду возможные изменения состава? Вышел Литвинов, Хендрикс получил травму. Ожидали, что будет играть Кофрие и три центральных защитника?

- Действительно, непросто было готовиться, но не по этому. Мы готовились к схеме «Спартака», но не ориентировались на игроков. А готовиться было непросто, потому что у нас было тоже много вопросов по составу - сможет ли сыграть Марио, Заболотный. На предыгровой тренировке Васин получил травму. То есть мы, прежде всего, следили за собой.