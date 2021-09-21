Зарубежный тренерский опыт - для России. Навстречу масштабной конференции для тренеров

Лучшие европейские специалисты в рамках онлайн-проекта CoachConf.com поделятся своим опытом с российскими коллегами. В предверии этого события мы пообщались с организатором международной конференции Ярославом Савиным.

- Для чего нашему футболу нужны подобные мероприятия?

- Президент РФС Александр Дюков и тренер сборной Валерий Карпин неоднократно говорили о необходимости обратить внимания на подготовку тренеров. Сами тренеры говорят о потребности в обмене опытом и знаниями. Мы решаем обе эти задачи. С одной стороны, тренеры смогут познакомиться с уникальными знаниями, наработками по подготовке футболистов, проработкой отдельных позиций и элементов игры. При этом все это будет получено от тренеров взрослых и детских клубных и сборных команд из Испании, Англии, Германии, Дании, Португалии, США, Катара, Китая и, конечно, от лучших российских экспертов, включая тренеров клубов РПЛ. И мы даем площадку тренерам для общения между собой и обмена опытом. При чем делаем это все на русском языке.

В России есть талантливые методисты и практики, у которых можно и нужно учиться. Но надо понимать, что лучшие знания по футболу в мире на английском или других иностранных языках. В мире футбольные границы уже давно стерты и тренеры активно делятся своими знаниями преимущественно на английском языке. Наша конференция объединяет лучших отечественных и международных экспертов для того, чтобы они поделились своими методиками и разработками с тренерами и футбольными экспертами на русском языке. По количеству участников это будет самая большая конференция в России. Еще никогда 1000 футбольных тренеров не собирались в одном месте.

- Нашему футболу, очевидно, нужны перемены. Позвали голландцев для реформы. Формулу они написали, но процесс пока стопорится. Какую лепту смогут внести ваши специалисты в наш футбол?

- В первую очередь наши специалисты делятся своим успешным опытом и методиками, которые они отработали в высококонкурентной тренерской и футбольной среде. Для сравнения, только в одном регионе Испании, Каталонии, столько же тренеров с лицензиями сколько было выдано в России за 15 лет. Хотя Каталония в 20 раз меньше по населению и в 500 раз меньше по площади. Похожая ситуация повсеместно в Европе. Чтобы тренеру добиться успеха, нужно владеть всеми современными знаниями и уметь их молниеносно внедрять. Скорость обмена информацией в Европе в десятки раз быстрее. Все эти знания и методики от спикеров - практические, и их можно сразу внедрят в системы подготовки футболистов каждому тренеру. Это выжимка лучших методик со всего мира. Больше 20 часов выступлений и материалов. Готовые рекомендации и инструкции к действиям.

- На сколько процентов, по Вашему мнению, результат на поле зависит от таланта тренера, на сколько - от удачи и на сколько - от самих футболистов?

- Главное в начале понять, что мы будем считать результатом? В детском и профессиональном футболе - это разные вещи. Если в профессиональном результат - это количество очков в таблице, победы и голы, то в детском - уровень овладения навыками и развития способностей игрока. И в детском это не про голы, медали и кубки. Результат на поле зависит от комплекса правильных действий со всех сторон - руководства клуба, спортивного, коммерческого и административного департаментов, методик и внедрения знаний тренерским штабом, качественной работы медицинского, реабилитационно-восстановительного департамента и, конечно, профессионального отношения самих футболистов к своей работе. Если какой-то из элементов этой системы работает с существенным сбоем, то это выражается в отсутствие результата на поле. Так в профессиональном футболе. И доля удачи здесь микроскопическая. Которая выражается заканчивается в момент подбрасывали монеты судьей перед матчем. Все остальное - это профессионализм каждого сотрудника клуба. В детском футболе, безусловно, результат в развитии талантов в большей степени зависит от уровня подготовки тренера. Его знания и умения, как педагога, аналитика, тактика и стратега.