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Дзюба не хочет играть у Карпина, или правда не готов? Но ему нужно еще побить рекорд Кержакова
21 сентября 17:42
автор: Юрий Волохов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Дзюба не хочет играть у Карпина, или правда не готов? Но ему нужно еще побить рекорд Кержакова

Артем Дзюба не принял приглашение Валерия Карпина войти в расширенный состав сборной. Сейчас все задаются вопросом: почему? Ведь давно известно, насколько у них непростые отношения.

НЕ НАБРАЛ ФОРМУ. А КАК ЖЕ ДУБЛЬ В КАЗАНИ?

Нападающий «Зенита» принял решение отказаться от приглашения в сборную России для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира ЧМ-2022. При этом Карпин подчеркивал, что он назвал расширенный состав, и еще не факт, что Дзюба попадет в заявку на матчи. Но после дубля форварда в Казани у него на руках серьезные козыри, и этот отказ теперь выглядит не очень красиво: мол, начал забивать, впереди важнейшие матчи, а капитан покинул корабль. Точнее, даже не стал на него всходить.

Но пока слово самому Артему.

«Валерий Георгиевич Карпин связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришёл к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьёзная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело», - цитирует форварда «Матч ТВ».

Далее Артем сказал, что еще только начал возвращать прежнюю форму, но пока не набрал ее до конца.

И про то, что у сборной впереди важнейшие матчи, не забыл упомянуть.

«Поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру», - подчеркнул Дзюба.

Сильно, даже где-то красиво.

И в концовке стандартные слова про то, как он всегда мечтал и продолжает мечтать играть за сборную.

Даже и не знаю, что на все это сказал бы старик Станиславский? Произнес бы свое знаменитое: «Не верю!», или вошел бы в положение Артема?

КТО ЖЕ ТОГДА ОБГОНИТ КЕРЖАКОВА?

Итак, повторю, всем отлично известно про давние и не самые замечательные отношения между Карпиным и Дзюбой. Это идет еще со спартаковских времен. Несколько лет назад Дзюба что-то не очень лицеприятное сказал про Карпина в интервью. Затем, как поговаривали в журналистских кругах, они случайно пересеклись в одной московской гостинице. И Валерий Георгиевич жестко наехал на Артема: мол, что ты там наплел?! При этом тренер выражения не выбирал, и был крайне эмоционален. И вряд ли форвард это забыл.

И когда Карпина назначили в сборную, у всех первым делом возник вопрос: что теперь будет с Дзюбой? Новый главный сразу же успокоил общественность, сказав, что в его команде будут играть все сильнейшие на данный момент, Дзюба не исключение.

И невызов на первые матчи выглядел вполне логично: нападающий «Зенита» действительно был не в форме. Но сейчас он очень неплохо вышел на замену в матче с «Челси», затем - дубль в Казани. Отказ от приглашения в этой связи выглядит двусмысленно. Многие сразу подумали, что Дзюба просто не хочет играть в сборной Карпина, а это вроде бы логичное обоснование про недостаток формы, просто красивая отмазка.

Как обстоит ситуация в действительности, знает только сам Артем. Но он парень амбициозный, и Александра Кержакова по голам за сборную он уже догнал – у обоих по 30 мячей.

И в то, что Дзюба не хочет обогнать Кержа, и войти в историю, мы уже вместе со Станиславским не верим.

Примечание. Сборная России в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2022 8 октября сыграет в Казани со Словакией, а 11 октября в гостях со Словенией.

источник: «Советский спорт»
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