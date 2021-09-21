ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Дзюбе на сборную, похоже, начхать. Отомстить Карпину важнее, чем снова сыграть за страну
21 сентября 18:26
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Константин Рыбин / РФС

Дзюбе на сборную, похоже, начхать. Отомстить Карпину важнее, чем снова сыграть за страну

Нападающий «Зенита» отказался от приглашения в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Футбольный понедельник в России стал днем Артема Дзюбы. Сначала опальный форвард «Зенита», которого Валерий Карпин не вызывал на сентябрьские матчи отбора, неожиданно оказался в расширенном списке кандидатов на встречи со Словакией (8 октября) и Словенией (11-го). Хотя своей игрой такой чести экс-капитан национальной команды не заслужил от слова совсем, имея перед игрой с «Рубином» ноль голов в 9 матчах сезона. Тем же вечером 20 сентября он сделал дубль в Казани, провел отличную игру, в которой «Зенит» выиграл 3:1, и снова, судя по всему, зазвездил.

Подтверждение этому последовало во вторник. Карпин позвонил игроку (не исключено, для того чтобы поздравить с хорошей игрой) и услышал от него, что тот не готов помочь сборной в октябрьскую международную паузу.

Объясняет это Дзюба прессе так:

«Валерий Георгиевич связался со мной. Я долго думал над ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на сто процентов. Предыдущий сезон был сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все сто, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее не до конца. Впереди у сборной важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру».

Еще там были дежурные слова про удачу парням и готовность всегда помочь. Но на деле все это видится не более чем сведением счетов с тренером, с которым у Артема давний незаглаженный конфликт, еще со времен «Спартака». Об этом не скрывал недавно в своем интервью Карпин, но подчеркивал, что ради общего дела он свое «я» всегда отложит на заднюю полку. У Дзюбы, как видим, иной взгляд на вещи.

Сомнительно, что без двух голов команде Леонида Слуцкого Дзюба повел бы себя точно так же. А теперь в Питере пишут, что их герой ушел королем. Дождался, когда снова выдаст прекрасный матч, и поставил на место своих недругов, критиков и завистников. Так, мол, и надо уходить из сборной.

На самом деле сегодняшнее поведение Дзюбы — отличный показатель того, как он на самом деле относится к сборной России. Ему на нее наплевать, когда речь идет о своей ущемленной гордыни. Он же прекрасно понимает, с каким кадровым дефицитом столкнулся сейчас Карпин, потерявший на предстоящие игры из-за травм Черышева и Зобнина. А еще навсегда — Фернандеса, попрощавшегося с «Россией» якобы из-за плохого здоровья, но мы все видели, что Марио был в порядке в игре со «Спартаком».

В итоге тренер вынужден брать в команду вчерашних юниоров. В ней уже трио атакующих футболистов, которые должны бы играть в российской молодежке: Захарян, Тюкавин, Агаларов. Из опытных впереди только Смолов и Заболотный. Дзюбу включили скорее авансом, но сразу после голевой феерии Артем нанес ответный удар.

Это, видимо, Карпину за его чтение морали перед прошлой серией игр. На всю страну Валерий Георгиевич рассказывал о питерском форварде, который еще недавно был при Станиславе Черчесове лидером и капитаном, что он по полю ходит пешком, что потерял форму, а потому вызова в сборную не заслужил. И тренер был прав.  Дзюба же затаился, но как только дела у него пошли на поправку, вся его натура вылезла наружу.

Нет, не дает возможность другим игрокам проявить себя наш скандальный персонаж. Он просто четко представляет турнирный расклад. Шансов на то, что Россия займет первое место в группе, ничтожно мало. Тяжелейшие спаренные матчи в октябре с двумя крепкими соперниками, а также завершение группового турнира ноябрьской встречей с Хорватией на ее поле не оставляют сомнений, что очковых потерь тут не избежать. Проходной поединок у Карпина только один — дома с Кипром, за три дня до игры с вице-чемпионами мира. Хорваты в свою очередь встречаются с Мальтой и тем же Кипром, а также дома со словаками, которые приедут с тяжелейшего выезда в Россию.

Все тут предельно ясно — Хорватию практически не опередить. Даже заняв второе место, шансов на попадание через сложнейшие стыки на ЧМ у нас немного. А значит, не так много их у Карпина, чтобы сохранить свою нынешнюю работу. Дзюба же со сборной не прощается, о чем открыто говорит, но просто не хочет играть в ней при нынешнем штабе. И помогать ему.

Не исключал бы и того, что мог с недоверием отнестись игрок к своему попаданию в понедельничный список. Как знать, какие планы были у Карпина на этот счет. Никто не мешал Валерию Георгиевичу отцепить своего «приятеля» от основы в последний момент, снова дав щелчок по носу. После дубля в Казани будут же другие матчи, и неизвестно, как в них проявит себя Артем. Есть ощущение, что пик спада он уже прошел, но жизнь все-таки непредсказуемая штука.

Сам Карпин на такие новости отреагировал спокойно, заявив, что поговорил с Дзюбой и передал прессе его слова о «неоптимальной форме» игрока. А также снова подтвердил, что готов позвать Дзюбу в ноябре. 

Но это тоже от лукавого.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Роман Нагучев: Вот увидите, следующим тренером "Спартака" будет ЧерчесовКарпин объяснил возвращение Глушакова в сборную РоссииЦСКА - "Спартак": дерби двух кризисовКарпин не смолчал, узнав об отказе Дзюбы от приглашения в сборнуюМгновенная реакция Карпина на отказ Дзюбы о сборной РоссииУкраинская бегунья о лишении победы из-за размера груди
От героя до изгоя. Почему Дзюбе надо навсегда закрыть дорогу в сборную
Отказ недавнего капитана национальной команды ехать на сбор перед отборочными матчами ЧМ-2022 со Словакией и Словенией может иметь для него катастрофические последствия.
«Это не предательство, на месте Артема мог бы поступить так же». Мостовой — об отказе Дзюбы приезжать в сборную
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от приглашения Валерия Карпина в национальную команду на октябрьские матчи.
Венгр не прижился — поможет ли португалец? Что за Перейра будет рулить российскими футбольными судьями
У российских арбитров будет новый руководитель: 64-летний португалец Витор Мелу Перейра сменит на посту руководителя департамента судейства РФС венгра Виктора Кашшаи.
Пора менять музыканта? Роман «Спартака» с Виторией не сложился, и дальше будет только хуже
После поражения в дерби от ЦСКА (0:1) главный тренер «Спартака» Руй Витория сетует на случайность результата. Но статистика его выступлений говорит об обратном.
Заболотный стал героем дерби, но Дзюба — вне конкуренции. Похоже, у Карпина теперь нет выбора
20 сентября стал днем Артема Дзюбы. Опальный форвард, которого новый главный тренер сборной России Валерий Карпин отцепил от сентябрьских матчей отбора к ЧМ-2022, наконец-то снова оказался в центре внимания.
Не главное дерби страны… Как ЦСКА вырвал шальную победу у «Спартака» в ужасном по качеству матче
Очередная серия противостояния ЦСКА и «Спартака» не поразила воображение качественным футболом, а решил все единственный гол Антона Заболотного в концовке.
Дзюба ответил на вызов Карпина двумя голами. Как «Зенит» за тайм уничтожил «Рубин» в Казани
Матч 8-го тура РПЛ обернулся для «Зенита» легкой прогулкой: питерцы победили команду Леонида Слуцкого 3:1, при этом Артем Дзюба забил свои первые голы в сезоне.
«Понимаю Карпина: даже нулевой Дзюба лучше пикового Заболотного». Червиченко — о заявке сборной России
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о расширенном составе сборной России, который обнародовал на матчи против Словении и Словакии Валерий Карпин.
Глушаков и Дзюба снова вместе. Почему от состава Карпина на Словакию и Словению веет надеждой и безнадегой
Главный тренер сборной России Валерий Карпин обнародовал расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Федун творит бред, но армейцам «Спартак» не проиграет». Ловчев — о главном дерби страны
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» расклад сил в матче 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (20 сентября, 19:30).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика