Дзюбе на сборную, похоже, начхать. Отомстить Карпину важнее, чем снова сыграть за страну

Еще там были дежурные слова про удачу парням и готовность всегда помочь. Но на деле все это видится не более чем сведением счетов с тренером, с которым у Артема давний незаглаженный конфликт, еще со времен «Спартака». Об этом не скрывал недавно в своем интервью Карпин, но подчеркивал, что ради общего дела он свое «я» всегда отложит на заднюю полку. У Дзюбы, как видим, иной взгляд на вещи.

«Валерий Георгиевич связался со мной. Я долго думал над ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на сто процентов. Предыдущий сезон был сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все сто, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее не до конца. Впереди у сборной важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру».

Подтверждение этому последовало во вторник. Карпин позвонил игроку (не исключено, для того чтобы поздравить с хорошей игрой) и услышал от него, что тот не готов помочь сборной в октябрьскую международную паузу.

Футбольный понедельник в России стал днем Артема Дзюбы. Сначала опальный форвард «Зенита», которого Валерий Карпин не вызывал на сентябрьские матчи отбора, неожиданно оказался в расширенном списке кандидатов на встречи со Словакией (8 октября) и Словенией (11-го). Хотя своей игрой такой чести экс-капитан национальной команды не заслужил от слова совсем, имея перед игрой с «Рубином» ноль голов в 9 матчах сезона. Тем же вечером 20 сентября он сделал дубль в Казани, провел отличную игру, в которой «Зенит» выиграл 3:1, и снова, судя по всему, зазвездил.

Сомнительно, что без двух голов команде Леонида Слуцкого Дзюба повел бы себя точно так же. А теперь в Питере пишут, что их герой ушел королем. Дождался, когда снова выдаст прекрасный матч, и поставил на место своих недругов, критиков и завистников. Так, мол, и надо уходить из сборной.

На самом деле сегодняшнее поведение Дзюбы — отличный показатель того, как он на самом деле относится к сборной России. Ему на нее наплевать, когда речь идет о своей ущемленной гордыни. Он же прекрасно понимает, с каким кадровым дефицитом столкнулся сейчас Карпин, потерявший на предстоящие игры из-за травм Черышева и Зобнина. А еще навсегда — Фернандеса, попрощавшегося с «Россией» якобы из-за плохого здоровья, но мы все видели, что Марио был в порядке в игре со «Спартаком».

В итоге тренер вынужден брать в команду вчерашних юниоров. В ней уже трио атакующих футболистов, которые должны бы играть в российской молодежке: Захарян, Тюкавин, Агаларов. Из опытных впереди только Смолов и Заболотный. Дзюбу включили скорее авансом, но сразу после голевой феерии Артем нанес ответный удар.

Это, видимо, Карпину за его чтение морали перед прошлой серией игр. На всю страну Валерий Георгиевич рассказывал о питерском форварде, который еще недавно был при Станиславе Черчесове лидером и капитаном, что он по полю ходит пешком, что потерял форму, а потому вызова в сборную не заслужил. И тренер был прав. Дзюба же затаился, но как только дела у него пошли на поправку, вся его натура вылезла наружу.

Нет, не дает возможность другим игрокам проявить себя наш скандальный персонаж. Он просто четко представляет турнирный расклад. Шансов на то, что Россия займет первое место в группе, ничтожно мало. Тяжелейшие спаренные матчи в октябре с двумя крепкими соперниками, а также завершение группового турнира ноябрьской встречей с Хорватией на ее поле не оставляют сомнений, что очковых потерь тут не избежать. Проходной поединок у Карпина только один — дома с Кипром, за три дня до игры с вице-чемпионами мира. Хорваты в свою очередь встречаются с Мальтой и тем же Кипром, а также дома со словаками, которые приедут с тяжелейшего выезда в Россию.

Все тут предельно ясно — Хорватию практически не опередить. Даже заняв второе место, шансов на попадание через сложнейшие стыки на ЧМ у нас немного. А значит, не так много их у Карпина, чтобы сохранить свою нынешнюю работу. Дзюба же со сборной не прощается, о чем открыто говорит, но просто не хочет играть в ней при нынешнем штабе. И помогать ему.

Не исключал бы и того, что мог с недоверием отнестись игрок к своему попаданию в понедельничный список. Как знать, какие планы были у Карпина на этот счет. Никто не мешал Валерию Георгиевичу отцепить своего «приятеля» от основы в последний момент, снова дав щелчок по носу. После дубля в Казани будут же другие матчи, и неизвестно, как в них проявит себя Артем. Есть ощущение, что пик спада он уже прошел, но жизнь все-таки непредсказуемая штука.

Сам Карпин на такие новости отреагировал спокойно, заявив, что поговорил с Дзюбой и передал прессе его слова о «неоптимальной форме» игрока. А также снова подтвердил, что готов позвать Дзюбу в ноябре.

Но это тоже от лукавого.