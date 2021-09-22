Сергей Хусаинов: Арбитр Иванов сознательно провоцировал Слуцкого

«АРБИТР ВЫШЕ КЛАССОМ, ЧЕМ ИГРОКИ»
ЦСКА – «Спартак» - 1:0
Было привычное ожидания от дерби, что матч будет соответствовать этому классическому для российского футбола противостоянию. Но ожидания не оправдались, содержание игры оставляло желать. Хочется сказать: «Ребята, будете так играть, скоро болельщиков на трибунах не останется».
Теперь о моем коллеге Сергее Карасеве. Он еще раз подтвердил свой высокий класс. Он задал такой уровень судейства, что арбитраж оказался намного выше уровня футбола в этом матче. Больше мне добавить нечего.
«КАК МОЖНО НАЗНАЧАТЬ ИВАНОВА НА МАТЧИ СЛУЦКОГО?»
«Рубин» - «Зенит» - 1:3
Если кратко по игре - «Рубин» разочаровал. У команды много проблем в игровом плане.
Перейдем к судейству. Как выяснилось после матча со слов Леонида Слуцкого, между ним и арбитром Сергеем Ивановым давно существует личный конфликт. И эти их давние непростые отношения отразились на происходящем на поле.
Вот вам два ярких примера. 42-й минута. Перед штрафной «Зенита» Барриос отбирает мяч при помощи руки. Арбитр Иванов находится в идеальной позиции, но свистка не дает. Следует быстрая ответная атака питерской команды, и Дзюба забивает свой второй гол, а всего третий «Зенита» - 3:0. Исход игры практически ясен.
Эпизод второй. На 76-й минуте неподалеку от скамейки «Рубина» два футболиста «Зенита» не по правилам отбирают мяч у игрока хозяев.
Тот бежит к арбитру, выражает недовольство. Иванов предъявляет ему желтую карточку. И тут уже не выдерживает Слуцкий, тоже апеллирует к арбитру. А у тренера «Рубина» уже была желтая. И тут Иванов дает ему вторую желтую.
А теперь представим, если поменять команды футболками, – наверняка, был бы большой скандал.
После матча Слуцкий говорит, что между ним и судьей Ивановым давний конфликт.
И вот Иванов, который испытывает личную неприязнь к Слуцкому, профессионально и сознательно провоцирует тренера «Рубина».
У меня вопрос к Судейскому комитету: как можно назначать Иванова на матчи команды, которую тренирует Леонид Слуцкий?
Раздавались голоса коллег в защиту Иванова. Я хочу сказать так: «Ребята, вы посидите на скамейке команды, побудьте в шкуре тренера. Тогда поймете, какова цена каждого очка для тренера в сильно турбулентном мире профессионального футбола».
СУДЬИ ЛИШИЛИ «ДИНАМО» ВТОРОГО ГОЛА
«Сочи» - «Динамо» - 0:1
«Динамо» забило очень красивый второй гол в ворота «Сочи». Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев, на ВАРе сидел еще один арбитр и Питера Кирилл Левников.
К Казарцеву были большие претензии по итогам матча «Спартак» - «Сочи». Бывший глава судейского корпуса Виктор Кашшаи тогда даже заявил, что Казарцев больше судить не будет. И что мы видим – пожалуйста, судит и опять игру «Сочи».
Итак, вернемся к эпизоду с отмененным вторым голом в ворота хозяев.
Казарцев обращается к ВАРу – мол, не уверен было ли «вне игры». И бригада во главе с Левниковым гол отменяет из-за офсайда. А нам показывают эпизод, когда игрок «Динамо» идет в отбор, а в это время два футболиста москвичей находятся в положении «вне игры». В момент отбора! А что было во время передачи, нам не показали. А правило гласит: положение «вне игры» фиксируется только в момент передачи.