Сергей Хусаинов: Арбитр Иванов сознательно провоцировал Слуцкого

Теперь о моем коллеге Сергее Карасеве . Он еще раз подтвердил свой высокий класс. Он задал такой уровень судейства, что арбитраж оказался намного выше уровня футбола в этом матче. Больше мне добавить нечего.

Было привычное ожидания от дерби, что матч будет соответствовать этому классическому для российского футбола противостоянию. Но ожидания не оправдались, содержание игры оставляло желать. Хочется сказать: «Ребята, будете так играть, скоро болельщиков на трибунах не останется».

«Рубин» - «Зенит» - 1:3

Если кратко по игре - «Рубин» разочаровал. У команды много проблем в игровом плане.

Перейдем к судейству. Как выяснилось после матча со слов Леонида Слуцкого, между ним и арбитром Сергеем Ивановым давно существует личный конфликт. И эти их давние непростые отношения отразились на происходящем на поле.

Вот вам два ярких примера. 42-й минута. Перед штрафной «Зенита» Барриос отбирает мяч при помощи руки. Арбитр Иванов находится в идеальной позиции, но свистка не дает. Следует быстрая ответная атака питерской команды, и Дзюба забивает свой второй гол, а всего третий «Зенита» - 3:0. Исход игры практически ясен.

Эпизод второй. На 76-й минуте неподалеку от скамейки «Рубина» два футболиста «Зенита» не по правилам отбирают мяч у игрока хозяев.

Тот бежит к арбитру, выражает недовольство. Иванов предъявляет ему желтую карточку. И тут уже не выдерживает Слуцкий, тоже апеллирует к арбитру. А у тренера «Рубина» уже была желтая. И тут Иванов дает ему вторую желтую.

А теперь представим, если поменять команды футболками, – наверняка, был бы большой скандал.

После матча Слуцкий говорит, что между ним и судьей Ивановым давний конфликт.

И вот Иванов, который испытывает личную неприязнь к Слуцкому, профессионально и сознательно провоцирует тренера «Рубина».

У меня вопрос к Судейскому комитету: как можно назначать Иванова на матчи команды, которую тренирует Леонид Слуцкий?

Раздавались голоса коллег в защиту Иванова. Я хочу сказать так: «Ребята, вы посидите на скамейке команды, побудьте в шкуре тренера. Тогда поймете, какова цена каждого очка для тренера в сильно турбулентном мире профессионального футбола».

СУДЬИ ЛИШИЛИ «ДИНАМО» ВТОРОГО ГОЛА

«Сочи» - «Динамо» - 0:1

«Динамо» забило очень красивый второй гол в ворота «Сочи». Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев, на ВАРе сидел еще один арбитр и Питера Кирилл Левников.

К Казарцеву были большие претензии по итогам матча «Спартак» - «Сочи». Бывший глава судейского корпуса Виктор Кашшаи тогда даже заявил, что Казарцев больше судить не будет. И что мы видим – пожалуйста, судит и опять игру «Сочи».

Итак, вернемся к эпизоду с отмененным вторым голом в ворота хозяев.

Казарцев обращается к ВАРу – мол, не уверен было ли «вне игры». И бригада во главе с Левниковым гол отменяет из-за офсайда. А нам показывают эпизод, когда игрок «Динамо» идет в отбор, а в это время два футболиста москвичей находятся в положении «вне игры». В момент отбора! А что было во время передачи, нам не показали. А правило гласит: положение «вне игры» фиксируется только в момент передачи.