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Сергей Хусаинов: Арбитр Иванов сознательно провоцировал Слуцкого
22 сентября 15:04
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Рубин"

Сергей Хусаинов: Арбитр Иванов сознательно провоцировал Слуцкого

Судья международной категории Сергей Хусаинов разобрал ключевые матчи 8-го тура РПЛ.

«АРБИТР ВЫШЕ КЛАССОМ, ЧЕМ ИГРОКИ»

ЦСКА – «Спартак» - 1:0

Было привычное ожидания от дерби, что матч будет соответствовать этому классическому для российского футбола противостоянию. Но ожидания не оправдались, содержание игры оставляло желать. Хочется сказать: «Ребята, будете так играть, скоро болельщиков на трибунах не останется».

Теперь о моем коллеге Сергее Карасеве. Он еще раз подтвердил свой высокий класс. Он задал такой уровень судейства, что арбитраж оказался намного выше уровня футбола в этом матче. Больше мне добавить нечего.

«КАК МОЖНО НАЗНАЧАТЬ ИВАНОВА НА МАТЧИ СЛУЦКОГО?»

«Рубин» - «Зенит» - 1:3

Если кратко по игре - «Рубин» разочаровал. У команды много проблем в игровом плане.

Перейдем к судейству. Как выяснилось после матча со слов Леонида Слуцкого, между ним и арбитром Сергеем Ивановым давно существует личный конфликт. И эти их давние непростые отношения отразились на происходящем на поле.

Вот вам два ярких примера. 42-й минута. Перед штрафной «Зенита» Барриос отбирает мяч при помощи руки. Арбитр Иванов находится в идеальной позиции, но свистка не дает. Следует быстрая ответная атака питерской команды, и Дзюба забивает свой второй гол, а всего третий «Зенита» - 3:0. Исход игры практически ясен.

Эпизод второй. На 76-й минуте неподалеку от скамейки «Рубина» два футболиста «Зенита» не по правилам отбирают мяч у игрока хозяев.

Тот бежит к арбитру, выражает недовольство. Иванов предъявляет ему желтую карточку. И тут уже не выдерживает Слуцкий, тоже апеллирует к арбитру. А у тренера «Рубина» уже была желтая. И тут Иванов дает ему вторую желтую.

А теперь представим, если поменять команды футболками, – наверняка, был бы большой скандал.

После матча Слуцкий говорит, что между ним и судьей Ивановым давний конфликт.

И вот Иванов, который испытывает личную неприязнь к Слуцкому, профессионально и сознательно провоцирует тренера «Рубина».

У меня вопрос к Судейскому комитету: как можно назначать Иванова на матчи команды, которую тренирует Леонид Слуцкий?

Раздавались голоса коллег в защиту Иванова. Я хочу сказать так: «Ребята, вы посидите на скамейке команды, побудьте в шкуре тренера. Тогда поймете, какова цена каждого очка для тренера в сильно турбулентном мире профессионального футбола».

СУДЬИ ЛИШИЛИ «ДИНАМО» ВТОРОГО ГОЛА

«Сочи» - «Динамо» - 0:1

«Динамо» забило очень красивый второй гол в ворота «Сочи». Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев, на ВАРе сидел еще один арбитр и Питера Кирилл Левников.

К Казарцеву были большие претензии по итогам матча «Спартак» - «Сочи». Бывший глава судейского корпуса Виктор Кашшаи тогда даже заявил, что Казарцев больше судить не будет. И что мы видим – пожалуйста, судит и опять игру «Сочи».

Итак, вернемся к эпизоду с отмененным вторым голом в ворота хозяев.

Казарцев обращается к ВАРу – мол, не уверен было ли «вне игры». И бригада во главе с Левниковым гол отменяет из-за офсайда. А нам показывают эпизод, когда игрок «Динамо» идет в отбор, а в это время два футболиста москвичей находятся в положении «вне игры». В момент отбора! А что было во время передачи, нам не показали. А правило гласит: положение «вне игры» фиксируется только в момент передачи.

источник: «Советский спорт»
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