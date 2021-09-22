Сандро Шварц: Мы забивали на любой вкус, но игру не могу назвать легкой

- Прежде всего, хочу поздравить Ставрополь с днем рождения и пожелать всего наилучшего. Что касается игры, то мы очень серьезно к ней подошли. Команда не теряла концентрацию на протяжении всего матча, забила хорошие мячи. Я доволен качеством игры, которое «Динамо» сегодня показало. Также положительным моментом является то, что у нас было большое количество футболистов, которые смогли забить. Голы были на любой вкус, и я этим тоже доволен.

- Итоговый счет – 6:0. Можно ли сказать, что матч получился легким для «Динамо»?

- Нет, игру нельзя назвать простой. Погодные условия были достаточно сложными. Качество поля тоже не особенно хорошее, чтобы показывать то качество игры, которое можем. Понимаем, что соперник не так мастеровит, как мы, но не могу назвать встречу легкой.

- Многих удивило присутствие в стартовом составе Ордеца и Макарова. С чем это было связано?

- Я сразу сказал, что мы подходим к этой игре с полной серьезностью. Более того, понимали, что сегодня надо было побеждать. Поэтому поставили состав боевой и оптимальный на данный момент. Осознаем, что у нас короткая неделя, но в то же время, двигаемся от матча к матчу. Нам надо было победить, и теперь мы идем дальше.

- Выпуская футболистов основы в такой встрече, не боялись, что они получат травмы в преддверии важных матчей?

- Нет. У нас не было опасений, что кто-то может травмироваться. Мы понимали, насколько это серьезная игра. Даже если бы команда сегодня не играла, было бы две тренировки. То есть нагрузки, которые выпали сегодня на ребят, их не удивили.

- Как оцените дебют Галкина и Гладышева за основу?

- Оба очень хорошо смотрелись, хорошо вошли в игру. Они выполняли то, что мы им говорили. Гладышев еще и забил красивый мяч.