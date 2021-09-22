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Сандро Шварц: Мы забивали на любой вкус, но игру не могу назвать легкой
22 сентября 21:42
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

Сандро Шварц: Мы забивали на любой вкус, но игру не могу назвать легкой

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после матча Бетсити Кубка России со ставропольским «Динамо» (6:0) поделился впечатлениями от победы.

- Прежде всего, хочу поздравить Ставрополь с днем рождения и пожелать всего наилучшего. Что касается игры, то мы очень серьезно к ней подошли. Команда не теряла концентрацию на протяжении всего матча, забила хорошие мячи. Я доволен качеством игры, которое «Динамо» сегодня показало. Также положительным моментом является то, что у нас было большое количество футболистов, которые смогли забить. Голы были на любой вкус, и я этим тоже доволен.

- Итоговый счет – 6:0. Можно ли сказать, что матч получился легким для «Динамо»?
- Нет, игру нельзя назвать простой. Погодные условия были достаточно сложными. Качество поля тоже не особенно хорошее, чтобы показывать то качество игры, которое можем. Понимаем, что соперник не так мастеровит, как мы, но не могу назвать встречу легкой.

- Многих удивило присутствие в стартовом составе Ордеца и Макарова. С чем это было связано?
- Я сразу сказал, что мы подходим к этой игре с полной серьезностью. Более того, понимали, что сегодня надо было побеждать. Поэтому поставили состав боевой и оптимальный на данный момент. Осознаем, что у нас короткая неделя, но в то же время, двигаемся от матча к матчу. Нам надо было победить, и теперь мы идем дальше.

- Выпуская футболистов основы в такой встрече, не боялись, что они получат травмы в преддверии важных матчей?
- Нет. У нас не было опасений, что кто-то может травмироваться. Мы понимали, насколько это серьезная игра. Даже если бы команда сегодня не играла, было бы две тренировки. То есть нагрузки, которые выпали сегодня на ребят, их не удивили.

- Как оцените дебют Галкина и Гладышева за основу?
- Оба очень хорошо смотрелись, хорошо вошли в игру. Они выполняли то, что мы им говорили. Гладышев еще и забил красивый мяч.

- Насколько эти ребята и Кутицкий готовы к тому, чтобы выходить на поле в матчах РПЛ?
- Важно набраться терпения. Мы посмотрим, когда будет правильное время, чтобы парней подключать к матчам основной команды. Ближе всех к этому подошел Кутицкий, который хорошо себя проявляет на позиции опорного полузащитника. По остальным нужно время. Их время придет.

- Как вам атмосфера на трибунах стадиона в Ставрополе и доводилось ли играть на похожих аренах?
- Великолепная атмосфера. Как вы видели, при любом стандарте хозяев – угловой это или штрафной, публика хорошо их поддерживала и гнала вперед. Учитывая то, что погода была не самая приятная для того, чтобы сидеть на трибунах.

- Вы сегодня были куртке, которую надевали, когда «Динамо» проиграло «Нижнему Новгороду». Можно ли сказать, что она теперь стала фартовой?
- Когда пришел в команду, эта куртка стала мемом. Всех интересует, какие куртки я надеваю, и как мы играем при этом. Надевая эту куртку на матч, не думал о том, проиграли ли мы, когда надевал ее последний раз.

источник: «Советский спорт»
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