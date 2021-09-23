Алексей Березуцкий: На сто процентов рассчитываем на Зайнутдинова, как на игрока основы

- Я считаю, что получился хороший матч для нас. Очень рад, что на игру в Ижевск приехало так много наших болельщиков, которые отлично поддерживали команду на протяжении всей встречи. Что касается самой игры, то первый и второй таймы прошли в одинаковом ключе. Я очень рад, что в итоге мы одержали победу.

- Убедила ли вас игра Эмиля Бохинена и рассчитываете ли вы на Бахтиера Зайнутдинова, как на футболиста стартового состава армейцев?

- Да, конечно, мы рассчитываем на Зайнутдинова, как на игрока нашей основы на сто процентов. А что касается игры Бохинена, то Эмиль сегодня выглядел достаточно неплохо.

- Ставит ли ЦСКА себе целью выиграть Кубок России?

- Цель у нас всегда только одна – победить в каждом матче. Именно это мы и будем стараться делать в каждой игре.

- Проясните ситуацию с Виктором Васиным и Яка Бийолом. Как у ребят дела?

- У Васина травма приводящей мышцы. Что касается Бийола, у него отличное состояние, просто перелет после сотрясения мозга - это не самая лучшая идея.

- Вы могли бы оценить игру молодых футболистов, которые принимали участие в этом матче?

- Я доволен игрой всех наших футболистов, которые сегодня вышли на поле. В первую очередь мне понравилась самоотдача ребят. Дмитрий Каптилович сыграл неплохо, Эдуард Багринцев и Руслан Дауров выглядели на своем уровне. Владислав Тороп сыграл «на ноль». Был момент, когда он слишком далеко вышел из ворот, но этот эпизод позже будет разбирать тренер вратарей Дмитрий Крамаренко.