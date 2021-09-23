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Алексей Березуцкий: На сто процентов рассчитываем на Зайнутдинова, как на игрока основы
23 сентября 17:33
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ПФК ЦСКА

Алексей Березуцкий: На сто процентов рассчитываем на Зайнутдинова, как на игрока основы

После матча ЦСКА в рамках 2-го тура Бетсити Кубка России с ижевским «Зенитом» (4:0) главный тренер армейцев Алексей Березуцкий подвел итоги победной игры.

- Я считаю, что получился хороший матч для нас. Очень рад, что на игру в Ижевск приехало так много наших болельщиков, которые отлично поддерживали команду на протяжении всей встречи. Что касается самой игры, то первый и второй таймы прошли в одинаковом ключе. Я очень рад, что в итоге мы одержали победу.

- Убедила ли вас игра Эмиля Бохинена и рассчитываете ли вы на Бахтиера Зайнутдинова, как на футболиста стартового состава армейцев?
- Да, конечно, мы рассчитываем на Зайнутдинова, как на игрока нашей основы на сто процентов. А что касается игры Бохинена, то Эмиль сегодня выглядел достаточно неплохо.

- Ставит ли ЦСКА себе целью выиграть Кубок России?
- Цель у нас всегда только одна – победить в каждом матче. Именно это мы и будем стараться делать в каждой игре.

- Проясните ситуацию с Виктором Васиным и Яка Бийолом. Как у ребят дела?
- У Васина травма приводящей мышцы. Что касается Бийола, у него отличное состояние, просто перелет после сотрясения мозга - это не самая лучшая идея.

- Вы могли бы оценить игру молодых футболистов, которые принимали участие в этом матче?
- Я доволен игрой всех наших футболистов, которые сегодня вышли на поле. В первую очередь мне понравилась самоотдача ребят. Дмитрий Каптилович сыграл неплохо, Эдуард Багринцев и Руслан Дауров выглядели на своем уровне. Владислав Тороп сыграл «на ноль». Был момент, когда он слишком далеко вышел из ворот, но этот эпизод позже будет разбирать тренер вратарей Дмитрий Крамаренко.

источник: «Советский спорт»
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