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Игорь Шалимов: Удачно сложилось, что мы забили на первой минуте, а соперник не реализовал пенальти
23 сентября 20:51
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Урал»

Игорь Шалимов: Удачно сложилось, что мы забили на первой минуте, а соперник не реализовал пенальти

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов после победы над владимирским «Торпедо» (2:0) в матче Бетсити Кубка России поделился впечатлениями от игры.

- Игра получилась тяжелая. Для нас удачно сложилось, что мы забили на первой минуте, а соперник не реализовал пенальти. Второй гол получился с ошибки соперника. А дальше для нас игра сложилась непросто. Надо сделать комплимент сопернику, команда играла организованно. Они создали нам проблемы. Мы имели моменты, но не реализовали. Конечно, мне бы хотелось, чтобы «Урал» забил третий мяч, дабы успокоить игру за счет контроля. Но нам не давали этого сделать. Мы свои шансы не использовали. Они нас прессинговали, напрягали и во втором тайме забрали три-четыре мяча на нашей половине поля - создали определенное давление. В целом результат нас устраивает. Нужна была победа, мы за ней ехали. Но качеством игры мы не довольны, и в этом заслуга соперника.

- Насколько тяжело было играть на таком натуральном покрытии после нескольких дней дождей?
- Это надо у ребят спрашивать. Я на поле вышел только после матча. До игры поле было в нормальном состоянии. Не знаю, как во втором тайме, все-таки дождь моросил. Ребята делали подкаты, были какие-то стыки, и понятно, что газон стал чуть хуже. Но со стороны было видно, что мяч катился, и поле нормальное для игры.

- Это ваша первая победа в «Урале» на тренерском мостике. Когда болельщикам из Екатеринбурга ждать первой победе в премьер-лиге?
- Мы над этим работаем. Ничего не ждем и не загадываем. Просто готовимся к следующему матчу. Сейчас надо восстановиться. Есть небольшие повреждения у некоторых ребят. Теперь надо готовиться к встрече с тульским «Арсеналом». Для нас это будет реально игра за шесть очков, потому что туляки находятся рядом с нами в таблице. Поэтому будем готовиться. Ребята стараются. Сделаем все возможное для успешной игры с «Арсеналом».

- В вашей карьере был клуб «Краснознаменск». В качестве главного тренера вы приезжали во Владимир. Какие-то воспоминания остались с тех времен?
- Конечно. Все помню. Мы тогда победили 1:0, когда забили мяч на девяностой минуте. И сам гол помню, как ни странно. Он был забит головой. Да и стадион отложился в памяти. Тогда еще не было кресел, а были лавки. Это было двадцать лет назад.

источник: «Советский спорт»
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