Сандро Шварц: Мы не сможем рассчитывать на Шунина в игре с «Рубином»

- «Рубин» не проводил кубковый матч. Насколько это будет важным фактором в воскресенье? - Я не думаю, что это будет решающим фактором. Мы находимся в прекрасной физической форме, пробежали 117 км во встрече с «Динамо» (Ставрополь), но сыграли два матча на выезде, плюс перелеты. А «Рубин» тренировался. Но наверняка два выездных матча не будут иметь большого влияния на предстоящую игру.

- После уверенной кубковой победы с крупным счетом, нет ли в команде эйфории? - Победы не могут гарантировать уверенного хода по дистанции. Они только подтверждают класс. В кубковом матче играли с полной концентрацией и не отпускали игру из-под контроля. Мы с хорошими эмоциями подходим к следующей встрече.

- Не сыграли на кубок Захарян и Шиманьски. Как сейчас их состояние? - Вопрос по ним пока открыт. Шиманьски занимался индивидуально. Захарян частично работал в общей группе и по индивидуальной программе. Сегодняшняя тренировка покажет насколько ребята готовы. И завтра еще есть время, чтобы принять решение по этим игрокам.

- Вы запутали динамовских болельщиков, потому что в матче с «Динамо» из Ставрополя капитаном вышел Паршивлюк, при том, что на поле был Ордец. Как будет дальше распределяться капитанская повязка, если Шунин не будет играть? - С «Сочи» у нас команду выводил Ордец, а перед кубковой встречей со ставропольским «Динамо» я переговорил с Иваном и Сергеем, и мы решили, что капитаном в кубке будет Паршивлюк. У нас есть группа лидеров, опытных ребят, в которую входят Шунин, Бальбуена Шиманьски, Ордец, Евгеньев, Паршивлюк. Каждый из них может быть капитаном.

- Мы рады снова играть дома. Эта неделя была короткой, мы сыграли два матча на выезде. С «Рубином» нас ждет сложная встреча. «Рубин» славится организованной обороной. В атаке много мастеровитых футболистов, которые могут доставить проблемы. Нам надо сыграть с полной концентрацией, как с «Сочи».

- Уже успели проанализировать, что сделал «Зенит» в игре с «Рубином»? Что надо попробовать сделать «Динамо», ведь питерцы провели очень сильный матч против казанцев?

- Сложно сравнивать эти матчи. Будут тактические изменения. Если брать ту встречу, там просматривались единоборства Ракицкого против Деспотовича. В нашей игре не жду ситуации, когда Деспотович будет играть исключительно по центральному защитнику. Ожидаю небольших тактических изменений.

- Вы перешли на схему с тремя центральными защитниками в матче с «Сочи». Может ли эта тактика стать основной в ключевых матчах?

- Схема не всегда является определяющим фактором. Мы смотрим на ход матча и в связи с этим делаем перестановки. Мы перешли на эту схему, учитывая, что были проблемы в обороне. Надо было зацементировать центральную зону. Первый тайм показывал, что четыре защитника не особо справлялись, и мы решили перейти на три центральных защитника.

- В недавнем интервью вы рассказали, что ограничивали общение Тюкавина и Захаряна с прессой, чтобы они не отвлекались. Сейчас к основному составу все ближе еще несколько молодых игроков: Гладышев Галкин и Кутицкий. Вы также будете ограничивать их общение с прессой?

- Убежден, что молодые игроки должны быть полностью погружены в футбол, а не распыляться на интервью. Захарян и Тюкавин были полностью отданы футболу, но сейчас они более открыты для СМИ. Это касается и трех молодых игроков. Они должны профессионально относиться к своему делу не только на поле, но и за его пределами.

- Готов ли кто-то из трех молодых ребят, которые играли в кубке со ставропольским «Динамо», к выступлениям в РПЛ?

- Все качественно проявили себя в кубковом матче, выполнили установку. Вполне вероятно, что они получат игровое время в матче РПЛ.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

- В прошлом туре Леонид Слуцкий был удален за импульсивное поведение. Вы по-тренерски понимаете его? И может ли его отсутствие на бровке стать преимуществом для «Динамо»?

- Не могу оценить, будет это преимуществом или недостатком. Не думаем об этом, но я понимаю его эмоциональность. Но понимание, насколько эмоции были верны, приходит, когда они уже схлынут. Сожалею, что Слуцкого не будет на бровке, я очень ценю этого тренера.

- В последнее время много говорят о реформе формата российского футбола. Как вы думаете, нужны ли такие изменения российскому чемпионату?

- Нам надо понимать, насколько эти изменения могут качественно поменять результаты российских команд на международной арене. Есть большое «но». Когда мы говорим о количестве матчей, я не считаю, что их изменение может повлиять на качество. Мы хотим на международной арене большего представительства наших команд, и желаем успеха сборной, но нужно больше говорить о футбольном образовании академий и тренеров. Совокупность этих факторов может привести к улучшению российского футбола.

Я уважаю предложение голландской компании, но считаю, что такой формат чемпионата, как в Германии или Англии, в России будет наиболее правильным, учитывая тот момент, что команды играют дома и на выезде. По итогам гладкого чемпионата кто-то становится чемпионом, а худшие вылетают. Решение по таким вопросам должен принимать не компьютер. Команды должны это решать между собой.

Убежден, что качественные изменения идут через работу в академиях. Только это приведет к улучшениям в российском футболе, а не количество матчей, которое предлагается увеличить. Если сравнивать с топ-лигами, понятно, что в каждой из лиг есть шесть-восемь лидеров. У них лучше условия по сравнению с теми, кто находится в середине или внизу таблицы. Но когда мы играем дома и на выезде – это наиболее честное решение для определения чемпиона и квалификации в международные турниры.

Основная цель – качественный рост и сборной, и команд. И основное средство, которое может привести к росту – ежедневная кропотливая работа.

- Рассматриваете ли вы Дениса Макарова в группе нападающих, или для вас это игрок одной позиции?

- Я вижу его на позиции вингера. Он часто смещается на позицию центрального нападающего, но для меня он вингер.

- Как идет восстановление Шунина? Готов ли он к матчу с «Рубином»?

- Шунин пока занимается по индивидуальной программе. Сегодня и завтра он будет заниматься также. В воскресенье мы не сможем на него рассчитывать.

- Лаксальт выбыл на долгий срок. В каком состоянии он находится?

- Мы разговаривали с ним после травмы. Она надолго оставит его вне состава. Надеемся, что срок восстановления будет короче, но он пропустит три – четыре матча точно.

- Весной случилось обидное поражение от «Рубина» в Казани. Будете настраивать игроков на реванш?

- Не смотрим назад. У нас нет реваншистских настроений. Мы сделали выводы по той встрече, и нам надо будет нивелировать сильные стороны соперника. На первый план поставим свою сильную игру. Уберем все то, что в прошлый раз у нас не получилось.