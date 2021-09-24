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500 тысяч рублей на семерых
24 сентября 14:20
автор: Юрий Волохов
автор фото: Официальная страница ФК «Чайка» во ВКонтакте

500 тысяч рублей на семерых

Футболисты «Черноморца» могут сесть на 5 лет за договорняк.

В Железнодорожном районном суде Воронежа начался процесс по первому в России уголовному делу по договорному футбольному матчу.

ДОПРОШЕНЫ БОЛЕЕ 150 ЧЕЛОВЕК

13 мая 2019 года футбольный клуб «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области обыграла новороссийский «Черноморец» - 3:1 в матче первенства ПФЛ (бывшая вторая лига). По итогам этого сезона сельская команда вышла в ФНЛ. Сейчас «Чайка» идет на последнем, пятом (!), месте в группе 1 второго дивизиона ФНЛ (бывшая вторая лига, бывшая ПФЛ. – Прим. ред.), где выступает всего пять (!) команд.

Правда, это не помешало аутсайдеру второй лиги на днях обыграть в Кубке России «Ростов» со счетом 1:0.

Но вернемся к тому матчу. В Российском футбольном союзе ход игры посчитали странным, поэтому инициировали проверку правоохранительных органов. Там после изучения видеоматериалов согласились, что матч можно считать договорным т.к. футболисты «Черноморца» уклонялись от владения мячом и специально уступали мяч соперникам. Полиция допросила свыше 150 человек, провела более 40 обысков по этому делу.

По версии следствия, накануне матча бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян договорился с уже экс-главным тренером новороссийского «Черноморца» Хазретом Дышековым об организации договорной игры, и пообещал на поражение 500 тысяч рублей.

Дышеков договорился о «сплаве» матча с пятью полевыми игроками и вратарем.

ПРИЗНАЛИСЬ ВСЕ, КРОМЕ ВРАТАРЯ

По части 3 ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 100 тысяч рублей. А вот люди, предлагавшие взятку, почему-то к делу не привлечены. Возникает вопрос, почему дело рассматривается в Воронеже, а не в Ростове? В правоохранительных органах посчитали, что на ход дела может повлиять владелец «Чайки», местный бизнесмен, поэтому перенесли суд в Воронеж.

Все обвиняемые, за исключением вратаря Максима Швагирева, вину признали.

Победа в матче с «Черноморцем» позволила «Чайке» выйти из ПФЛ в ФНЛ. Там команда провела два сезона, после чего была снова переведена в низший по рангу дивизион, так как Российский футбольный союз счел договорными три матча, сыгранных «Чайкой» в 2018 году.

источник: «Советский спорт»
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