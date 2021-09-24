500 тысяч рублей на семерых

В Железнодорожном районном суде Воронежа начался процесс по первому в России уголовному делу по договорному футбольному матчу.

ДОПРОШЕНЫ БОЛЕЕ 150 ЧЕЛОВЕК

13 мая 2019 года футбольный клуб «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области обыграла новороссийский «Черноморец» - 3:1 в матче первенства ПФЛ (бывшая вторая лига). По итогам этого сезона сельская команда вышла в ФНЛ. Сейчас «Чайка» идет на последнем, пятом (!), месте в группе 1 второго дивизиона ФНЛ (бывшая вторая лига, бывшая ПФЛ. – Прим. ред.), где выступает всего пять (!) команд.

Правда, это не помешало аутсайдеру второй лиги на днях обыграть в Кубке России «Ростов» со счетом 1:0.

Но вернемся к тому матчу. В Российском футбольном союзе ход игры посчитали странным, поэтому инициировали проверку правоохранительных органов. Там после изучения видеоматериалов согласились, что матч можно считать договорным т.к. футболисты «Черноморца» уклонялись от владения мячом и специально уступали мяч соперникам. Полиция допросила свыше 150 человек, провела более 40 обысков по этому делу.

По версии следствия, накануне матча бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян договорился с уже экс-главным тренером новороссийского «Черноморца» Хазретом Дышековым об организации договорной игры, и пообещал на поражение 500 тысяч рублей.