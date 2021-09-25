Руй Витория: «Спартак» справляется даже без травмированных игроков

- Это была сложная игра против квалифицированной команды, которая весь матч пыталась усложнить нам жизнь. Игра получилась трудная, но мы старались победить. Футболисты играли с полной концентрацией и смогли забить два мяча. Во втором тайме было достаточно голевых моментов, но мы не забили, при этом показали хорошую игру. Отмечу, что было три важных голевых момента. Но соперник нам противостоял достойный, поэтому победа очень ценна.

- Расскажите что за травма у Хендрикса, и останется ли Литвинов основным футболистом после того, как Хендрикс поправится?

- У него были небольшие проблемы - боль в груди. Он восстанавливается. На его позиции сейчас два футболиста. Один из них Литвинов, который хорошо себя проявляет.

- Объясните, с чем связана эпидемия травм в команде: Кутепов заболел, Ларссон и Хендрикс получили повреждения. Все ли в порядке?

- Просто так вышло, что Ларссон и Хендрикс получили травмы. Но даже с этим составом мы справляемся. Если игрокам потребуется время, чтобы выздороветь, команда хорошо себя проявит и без них. Но мы, конечно, ждем травмированных ребят в составе.

- Какие у вас мысли о матче с «Наполи», и есть ли опасения перед игрой?

- Стоит запомнить эту игру, потому что мы победили. Теперь необходимо готовиться к «Наполи». Это сложный соперник. Но я считаю, что если мы будем сфокусированы на победе, то достигнем хороших результатов.