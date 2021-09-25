Алексей Стукалов: Я рисковал и беру поражение от «Спартака» на себя

- Ваш комментарий по матчу.

- Мы допустили ошибку в начале игры. С двух ошибок пропустили, хотя первый гол – заслуга «Спартака». Была хорошая передача, плюс индивидуальные действия Понсе. Второй гол - это наша ошибка. Мы не приехали сюда закрываться, старались играть в футбол, и допускали ошибки. У «Спартака» был хороший выход в атаку. Мы имели хорошие подходы. Забей мы мяч, не знаю, как бы развернулась игра.

- Ситуации с автобусом как-то повлияла на вашу команду?

- Это не самое важное, но мелочей в футболе не бывает. Пришлось более скомкано проводить подготовку к игре. Но все решается на поле.

- В прошлый раз вы разобрали «Спартак» и выиграли уверенно. Сегодня «Спартак» Витории чем-то удивил?

- Мы сегодня изменили схему, первый раз сыграли в четыре защитника. Мы были в сжатом цикле подготовки. 22-го играли этим составом в Махачкале, но не хотели закрываться. Мы понимали, как надо разыгрывать мяч. Я рисковал, и беру это поражение на себя. Футболисты отдавались игре, и это было видно. Мы готовились, но я не буду сравнивать Тедеско и Виторию, это разные специалисты.

- Агаларов сегодня ушел с поля без гола. На него повлиял вызов в сборную России или схема, которую вы поменяли?

- На него ничего не влияет с точки зрения подготовки к игре. Он очень старается. Не скажу, что он был не заметен. Против него играл один из лучших защитников в чемпионате России. Алагаров – игрок штрафной. Это не Понсе, который может убежать и нафентить. Он зависим от доставок мяча в штрафную. Было бы больше доставок – стало бы больше возможностей найти эпизод, который он умеет решать.

- С чем связаны ошибки?

- Есть волнение у игроков. У нас не то, что молодая команда, но некоторые только делают определенные шаги. Если брать момент с голом, здесь заслуга Понсе, а не ошибка Ботака. Понсе принял мяч, у него хорошая скорость. Ошибки бываю функциональные и психологические. У кого-то они были функциональнее, потому что третья игра за короткое время, и есть момент недовосстановления. У кого-то ошибка от неуверенности и нехватки опыта. Но это все пройдет.