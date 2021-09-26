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«Уверенная победа «Спартака» над «Уфой» – самообман. Важнее разгромно не проиграть в Неаполе»
26 сентября 12:37
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

«Уверенная победа «Спартака» над «Уфой» – самообман. Важнее разгромно не проиграть в Неаполе»

Двукратный чемпион России по шахматам, Евгений Томашевский – о победе «Спартака» над «Уфой» и путях выхода из кризиса красно-белыми.

- Можно в связи с этой победой говорить, что если б «Спартак» реализовывал свои шансы, была бы победа над ЦСКА, и команда приблизилась бы вплотную к «Зениту», потому что все лидеры оступаются, кроме команды из Питера, но эти успокаивающие разговоры были бы самообманом.

Эта победа ничего глобально в восприятии игры не меняет, лишь позволит «Спартаку» немного отодвинуться от нижних строчек в таблице.

В преддверии тяжелого календаря эта победа позволила создать хотя бы минимальный запас очков.

Мы видим, что «Спартак» хотя бы низы таблицы довольно уверенно обыгрывает. До этого была уверенная победа над «Химками», теперь – над «Уфой». А вот «Локомотив» с «Химками» мучился, и по тому, как проходил второй тайм, вообще должен был проиграть.

Судить о возможном выздоровлении «Спартака» можно будет по матчам с другими соперниками, а также по управленческим решениям внутри клуба.

- Можете расшифровать свою мысль?

- Что может вытащить команду в оставшейся части сезона? Этот громкая удача в Лиге Европы. Она исправит психологию. Если удастся не проиграть разгромно в Неаполе или зацепить очки с «Лестером». Это психологическую атмосферу в команде изменит.

Дальше – удачно сыграть с «Динамо» или «Зенитом». Это поможет сплотить команду. И соответственно поможет избежать плохой ситуации к декабрю. Иначе весьма вероятна ситуация, что декабрь «Спартак» встретит с нулем, или близко к тому, в Лиге Европы и в нижней части таблицы в чемпионате России.

А сейчас нам остается только радоваться, что «Спартак» достаточно уверенно обыгрывает «Химки» и «Уфу».

источник: «Советский спорт»
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