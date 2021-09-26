«Уверенная победа «Спартака» над «Уфой» – самообман. Важнее разгромно не проиграть в Неаполе»

- Можно в связи с этой победой говорить, что если б «Спартак» реализовывал свои шансы, была бы победа над ЦСКА, и команда приблизилась бы вплотную к «Зениту», потому что все лидеры оступаются, кроме команды из Питера, но эти успокаивающие разговоры были бы самообманом.

Эта победа ничего глобально в восприятии игры не меняет, лишь позволит «Спартаку» немного отодвинуться от нижних строчек в таблице.

В преддверии тяжелого календаря эта победа позволила создать хотя бы минимальный запас очков.

Мы видим, что «Спартак» хотя бы низы таблицы довольно уверенно обыгрывает. До этого была уверенная победа над «Химками», теперь – над «Уфой». А вот «Локомотив» с «Химками» мучился, и по тому, как проходил второй тайм, вообще должен был проиграть.

Судить о возможном выздоровлении «Спартака» можно будет по матчам с другими соперниками, а также по управленческим решениям внутри клуба.