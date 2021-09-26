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Сандро Шварц: Понравилось качество игры «Динамо» против «Рубина»
26 сентября 16:48
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК "Динамо"

Сандро Шварц: Понравилось качество игры «Динамо» против «Рубина»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы над «Рубином» (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России поделился мнением об игре.

- Поделитесь впечатлениями о матче.

- На протяжении 75 минут мы доминировали и у нас многое получалось. Играли агрессивно и не позволяли сопернику создавать опасные моменты. Два наших забитых мяча заслуженные. Последние 15 минут матча нам не хватило сил, потому что у нас было три матча за короткое время. Я очень доволен игрой и результатом.

- Лещук три встречи сыграл на ноль. Что будете делать после того, как поправится Шунин?

- Для нас важно, чтобы была здоровая конкуренция. Игорь доказал свою состоятельность и компетенцию. Ждем восстановления Шунина. Когда он играл до травмы, то проводил хорошие матчи. Мы не выделяем кого-то из вратарей. Они оба важны для нас.

- Вы видели на тренировках перед матчем особое настроение Макарова сыграть против бывшего клуба, и как оцените его игру?

- Мы не акцентировали внимание на том, что это его бывшая команда. Он просто готовился к очередной встрече. Надо отметить, что Макаров очень хорошо отработал, здорово сыграл в обороне, а не только атаковал. У нас сложился хороший тандем: Варела - Шиманьски – Макаров. При его участии мы забили первый мяч.

- Можно ли назвать этот матч лучшим в исполнении «Динамо» в этом сезоне?

- Сложно сравнивать сегодняшнюю победу с предыдущими, потому что стоит отметить еще и соперников. Но на протяжении семидесяти пяти минут мы сегодня грамотно атаковали, находили свободные зоны. Понравилось качество, которое команда и каждый игрок показали.

- У вас по ходу второго тайма не возникало ощущения, что может повториться сценарий с «Нижним Новгородом», который тоже перехватил инициативу в концовке встречи? Как-то нервно ваша команда смотрелась.

- Я не могу сравнивать эти игры. Это разные встречи. Даже если брать второй тайм, и говорить о сегодняшнем матче, на протяжении 30 минут мы играли в давление, первым номером. Когда убегали в контратаки, могли забить третий мяч. Но не удалось. Сегодня нам противостояла крепкая команда. У нас эта неделя получилась интенсивная, мы провели три встречи с учетом кубка в Ставрополе. Поэтому в целом все в порядке.

- Сегодня Варела провел матч на лучшего игрока. Особое внимание уделяли левому флангу «Рубина»? Там был быстрый Самошников, Хвича. Был ли специальный разбор этой позиции, тем более, когда Дюпин выносил мяч, Деспотович шел в эту зону, и было видно, что «Рубин» явно готовится нагружать правый фланг обороны?

- Перед матчем мы посвятили особое внимание левому флагу и его футболистам - Самошникову и Хвиче. Это игроки высокого класса. Было важно нейтрализовать их сильные стороны. Гилерме в этом хорошо преуспел, сыграл агрессивно, смело и заслуженно получил свою награду. Более того, он делал много подходов и впереди создавал опасные моменты. Стоит отметить, что перед игрой мы отправляем каждому нашему футболисту нарезки соперников по позиции.

- Отправляли Захаряну нарезку Костюкова или его появление там стало для вас сюрпризом?

- У нас каждый игрок получает нарезки по игрокам соперника. Есть возможность подготовиться и все просмотреть.

источник: «Советский спорт»
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