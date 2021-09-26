Дмитрий Селюк: Кумана не уволят, а Фати, конечно, не Месси, но его будут раскручивать

- «Барса», наконец, выиграла, хотя соперник был далеко не гранд. Под Куманом, говорят, кресло шатается. Но вроде сейчас выиграли…

- Никто Кумана увольнять не будет. Но в Лиге чемпионов «Барселоне» будет очень непросто. Там у них в группе кроме «Баварии», «Динамо» Киев и «Бенфика». От выступления в Лиге чемпионов многое будет для Кумана зависеть. Но все-таки, думаю, «Бавария» и «Барселона» пройдут дальше.

- Фати после долгого перерыва вышел на замену, и забил «Леванте» на 90-й минуте. И сказал, что счастлив носить 10-й номер, который, понятно, кто носил много лет.

- «Барселона» хочет раскрутить Фати, он, безусловно, очень талантлив, поэтому даже дали ему знаковый 10-й номер. Я не буду говорить, что из него хотят сделать второго Месси. Второго Месси нет и быть не может. Но из юного таланта Фати хотят сделать знаковую фигуру для «Барселоны». И поэтому ему дали 10-й номер, это такой хороший стратегический ход. Это его будет мотивировать и у него не будет желания куда-то уйти.

- Смотрели интервью Сергея Галицкого? Он сказал, что Фати слишком молод, чтобы постоянно играть с мужиками, поэтому постоянно лечится.