«Динамо» и «Краснодар» идут вверх, драма России на ЧМ по мини-футболу, «Наполи» крушит всех

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц призвал не делать скоропалительных выводов на эмоциях и пообещал со всем разобраться на основании выводов экспертной комиссии. Но тут же подчеркнул: он не судья, но ошибок не заметил.

После игры разносил судейство гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. В первую очередь досталось работавшему на VAR питерскому арбитру Владиславу Безбородову. По мнению Хашига, своим авторитетом он давил на молодого главного судью Игоря Панина, в результате все спорные моменты трактовались в пользу «Сочи». «Такое давление переходит все границы. Это повторяется из раза в раз. Как сказал Сергей Николаевич Галицкий: «Краснодар», по их мнению, можно судить как придется». Я думаю, наш судейский комитет разберется с этим», — заявил Хашиг по горячим следам.

Наконец-то показал красивую игру «Краснодар», разгромивший дома «Сочи» - 3:0. И это несмотря на то, что доигрывали встречу хозяева вдевятером после удалений Спаича (39-я минута) и Черникова (75-я). Голы у команды Виктора Гончаренко забивали Сперцян, Кабелла и Крыховяк с пенальти. Для польского полузащитника это был первый гол в новом клубе после перехода из «Локомотива».

«Динамо» и «Краснодар» стали главными героями девятого тура РПЛ, который завершается сегодня встречами «Урал» - «Арсенал» и «Нижний Новгород» - ЦСКА. Бело-голубые дома в важном матче уверенно победили «Рубин» - 2:0 благодаря голам Фомина и Грулева и с 19 очками занимают единоличное второе место, находясь в четырех очках от лидера – «Зенита». Команда Леонида Слуцкого проиграла второй матч подряд. До этого казанцы уступили на своем поле питерцам (1:3) и в итоге откатились на шестое место. Игра у «Рубина» не клеится, лидеры далеки от лучшей формы, а тренер нервничает, что заметно по его поведению. Что до «Динамо», то москвичи явно прибавили в этом сезоне и вполне могут замахнуться на место в Лиге чемпионов.

«Краснодар» своей победой особо порадовал Галицкого. Владелец клуба серьезно болеет, пропустил до этого три домашние игры, но в воскресенье выбрался на стадион, чтобы увидеть лучший пока матч «быков» в сезоне. У команды в пяти последних встречах четыре победы и ничья, 16 очков и четвертое место в таблице РПЛ. Догнать нынешних подопечных Гончаренко могут сегодня его бывшие игроки, если армейцы выиграют в Нижнем.

МЕССИ ПОЗДРАВИЛ АРГЕНТИНУ С ПОБЕДОЙ НАД РОССИЕЙ

Сборная России по мини-футболу вылетела в четвертьфинале ЧМ, который проходит в Литве. Наша команда в драматичном поединке уступила действующим чемпионам мира аргентинцам в серии пенальти. Основное время - два тайма по 20 минут - завершилось вничью 1:1, причем россияне отыгрались в концовке. В овертайме (два по 5 минут) наши парни имели большое преимущество, но не использовали свои шансы.

Последние минуты аргентинцы играли без вратаря, чтобы контролировать мяч и отвести игру от своих ворот. Южноамериканцы к тому моменту набрали пять фолов за тайм, и каждое последующее нарушение оборачивалось бы для них 10-метровым в их ворота. Такая рискованная тактика принесла успех. В лотерее из шестиметровых Аргентина вытащила счастливый билет в полуфинал. Хотя Россия была от этого в одном ударе, но не смогла забить, а потом не реализовала и следующую попытку. Напомним, что на прошлом ЧМ Россия уступила Аргентине в финале.

За игрой внимательно смотрел Лео Месси, который отреагировал на победу соотечественников в инстаграм. Нападающий «ПСЖ» выложил снимок, где наблюдает с семьей за четвертьфинальным матчем.

«НАПОЛИ» СПАЛЛЕТТИ ВЫИГРАЛ ШЕСТОЙ МАТЧ ПОДРЯД

«Наполи», с которым «Спартаку» играть в Лиге Европы 30 сентября, крушит всех в чемпионате Италии. Команда Лучано Спаллетти выиграла все шесть матчей с общей разницей 16:2. Такой результат клуб показал второй раз в своей истории. Впервые шесть игр на старте «Наполи» выиграл в сезоне-2017/18.

Накануне неаполитанцы победили дома «Кальяри» - 2:0 (Осимхен, Инсинье, с пенальти) и с 18 очками уверенно лидируют. «Милан» отстает на два очка, а «Интер» на четыре.

Немного поправил свои дела «Ювентус», одержавший вторую победу подряд – теперь над «Сампдорией» - 3:2. «Фиорентина» в гостях одолела «Удинезе» - 1:0 и поднялась на пятое место. Форвард «фиалок» Александр Кокорин на замену на этот раз не вышел.

В Римском дерби «Лацио» переиграл «Рому» - 3:2. После игры главный тренер проигравших Жозе Моуринью раскритиковал судейство в Серии А. Особенно досталось VAR. По словам португальца, за десять лет итальянский футбол сделал качественный скачок вперед в игре, но арбитраж по-прежнему в лиге плохой.

ВОЛКОВ И ТРЕНИН НАБРАЛИ ДО ДВА ОЧКА В ВЫСТАВОЧНЫХ МАТЧАХ НХЛ

В НХЛ начались предсезонные матчи. Отметим встречу «Рейнджерс» и «Айлендерс» (0:4) с участием российских вратарей. «Островитянин» Илья Сорокин за 32:44 игрового времени отразил все 13 бросков, а «рейнджер» Александр Георгиев за такой же отрезок – 12 из 15. Нападающий «Анахайма» Александр Волков заработал гол плюс пас в победной игре с «Сан-Хосе» (6:3). Вратарь «Шаркс» Алексей Мельничук за 29:49 отразил 8 бросков из 10.

Справился со всеми атаками «Калгари» голкипер «Эдмонтона» Илья Коновалов, за 29:58 парировавший все 7 бросков. «Нефтяники» были сильнее – 4:0. «Флорида» победила «Нэшвилл» двумя составами – 5:4 ОТ и 3:1. У нападающего «Предаторз» Якова Тренина 2 (1+1) очка за результативность.

«Вашингтон» уступил «Бостону» - 2:3 Б, играя без Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Ильи Самсонова. Их партнер защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезности минус 1. «Сиэтл» выиграл у «Ванкувера» в своем первом матче в истории – 5:3. Клуб стал 32-м участников НХЛ.

Отметим также, что «Вегас» подписал контракт с 18-летним защитником Даниилом Чайкой, выступавшим в ВХЛ за «Звезду». Игрок российской молодежной сборной заключил соглашение новичка на три сезона.