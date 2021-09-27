Сергей Хусаинов: Гол Дзюбы в ворота «Крыльев» забит с нарушением, пенальти на нем тоже не было

«ДЗЮБА БРОСИЛ ЗАЩИТНИКА ЧЕРЕЗ БЕДРО, ЗАТЕМ ЗАБИЛ»

«Зенит» - «Крылья Советов» - 2:1

- Начнем с матча, судейство которого вызвало больше всего вопросов. На 35-й минуте Артем Дзюба забил гол после подачи углового. Арбитр Виталий Мешков находился в хорошей позиции.

В момент, когда мяч подлетал к Дзюбе, он вел борьбу за позицию с защитником «Крыльев». Дзюба перед ударом сделал подсечку и совершил бросок защитника через бедро. Чисто борцовский прием. Защитник гостей рухнул спиной на газон. После чего форвард без сопротивления отправил мяч головой в ворота. При этом ВАР даже не вмешался.

На 41-й минуте Барриос в единоборстве на подступах к своей штрафной падает и лежа, рукой, выбивает мяч в аут. Арбитр Мешков никак не реагирует на умышленную игру рукой – никакой желтой карточки.

Затем – единоборство того же Барриоса с Сергеевым. Игрок «Крыльев» упал, но нарушения не было. После чего Барриос что-то, видимо, не очень приятное, сказал на ухо Сергееву, и тот в сердцах толкнул игрока «Зенита» в спину двумя руками. К Барриосу претензий арбитра не предъявил, а Сергеев получил желтую карточку.

Далее – самый спорный эпизод с назначением пенальти. В результате чего «Зенит» забил победный гол.

Дзюба принимает мяч спиной к воротам в штрафной площадке. Арбитр Мешков находился рядом. Дзюба делает шаг назад, защитник отходит, и нападающий «Зенита» падает. На мой взгляд, никакого нарушения не было.

Если поменять команды воротами, утром «Аврора» уже стояла бы на Краснохолмской набережной в Москве напротив Дома футбола с заряженными орудиями.

«НА ВАРе БЫЛ БЕЗБОРОДОВ»

«Краснодар» - «Сочи» - 3:0

- Еще один матч, вызвавший живую реакцию футбольной общественности. Там было два удаления у хозяев.

На 39-й минуте арбитр Игорь Панин фиксирует нарушение неподалеку от штрафной «Краснодара» со стороны их защитника Спайича. Показывает тому желтую карточку, но вдруг вмешивается ВАР в лице Владислава Безбородова, и желтая превращается в красную – нарушение трактуется, как фол последней надежды.

Если бы игрок «Сочи» обыграл Спайича, то его партнер мог вступить в единоборство с нападающим. Причем направление атаки шло не прямо на ворота, а правее. Это нарушение, как фол последней надежды, нельзя было трактовать.

На 50-й минуте в штрафной «Сочи» был контакт защитника и игрока «Краснодара». Атака защитника шла сзади - падение. Но свистка не последовало – арбитр занимал очень плохую позицию, находился слишком далеко от эпизода. Возникает вопрос: почему Безбородов здесь не вмешался, не посмотрел нарушение на предмет пенальти?

У Безбородова личностные отношения с «Краснодаром», это тянется с прошлогоднего матча «Краснодара» со «Спартаком». На мой взгляд, в том сложном эпизоде Безбородов принял правильное решение. Было нарушение со стороны игрока «Краснодара», Безбородов дал свиток, а вместе со свистком «Краснодар» забил гол. Гол был совершенно правильно не засчитан.

«Краснодар» подал жалобу, и экспертная комиссия признала неправоту Безбородова. Его отстранили от судейства.