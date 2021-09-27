Васильев предлагает президенту РФС свой вариант реформ системы розыгрыша во всех лигах

Был генеральным менеджером КФФ. На данном посту предложил модель реформы формата проведения чемпионата казахстанской премьер-лиги, которая в итоге была принята. Считает, что по компетенциям его можно приравнять к нидерландской компании Hypercube (далее – НК), занимающейся реформами российского футбола.

За пределами России был совладельцем и вице-президентом ФК «Политехника» (Кишинев). С 2015 года работал в Казахстане первым руководителем «Жетысу» и «Актобе» и генеральным менеджером «Иртыша». Состоял арбитром в Палате по разрешению споров Казахстанской Федерации Футбола (КФФ).

Дмитрий Пантелеевич Васильев. В профессиональном футболе с 1999 года. Начинал коммерческим директором в московском «Динамо», работал в клубах «Москва», «Ростов» (в РПЛ), «Урал» (в ФНЛ), и «Тюмень» (ПФЛ).

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:894624

«Уважаемый Александр Валерьевич!

Развитие профессионального футбола в России закономерно зашло в тупик. Провал сборной на Евро и падение России в клубном рейтинге УЕФА объективно фиксируют этот факт. Профессиональный футбол практически повсеместно – громоздкая инерционная система. Где-то, как в Дании и Исландии, эта инерция ведет к успеху. У нас же инерция провала была заложена задолго до Вас. Отрадно, что Вы не миритесь с падающим трендом и инициируете изменения.

Новый формат юношеских и молодежных первенств и Ваши инициативы по передаче руководства судейством в руки человека, не аффилированного с судьями, достойны аплодисментов. Надеюсь, Вы не остановитесь на полпути и доведете судейскую реформу до конца. Предлагаю считать лакмусовой бумагой в ее оценке методологию господина Галицкого, высказанную в его недавнем большом интервью, а именно – результаты российских клубов в еврокубках. Также не могу не признать удачной и интересной новую «групповую» формулу розыгрыша Кубка России.

Мне очень нравится Ваше понимание и желание изменить систему проведения РПЛ и ФНЛ, но вижу одно фундаментальное противоречие. Во всех странах идеи развития клубных соревнований продвигают клубы (лиги), а федерации выступают консервативным противовесом. Ведь их зона ответственности намного шире, прежде всего результаты сборных команд. Соответственно, федерациям необходимо учесть более широкий баланс интересов, чем клубам и лигам.

У нас же сложилась парадоксальная ситуация: клубы и лиги текущее положение вещей «как бы» устраивает, а реформы предлагает федерация. Таким образом, клубы и лиги расписались в том, что в генерировании реформ они лишь «производные», а «функцию» безоговорочно отдали РФС. Почему так происходит – тема отдельной дискуссии. Ограничусь лишь мнением о том, что проблема не в «плохих» руководителях клубов, а в институциональных решениях, связанных с владением клубами, а также в источниках и способах формирования их бюджетов.

Клубы и лиги ограничиваются обсуждением предложения НК. Считаю, что отсутствие реального оппонирования проекту НК с их стороны накладывает на РФС дополнительную огромную ответственность за результаты реформ. В этой ситуации «закупка» реформы из единственного источника (НК) является колоссальным риском. Что, если их базовые допуски неверны для России (а они, к сожалению, как минимум спорны)?

Я убежден, что НК даже теоретически не способна предложить решение для российского футбола. Да, они разработали реформы в Бельгии, Дании и Австрии. Но они живут в другой реальности, в которой футбол как самодостаточный бизнес существовал до начала реформ. У них самый дальний выезд – 5-6 часов на автобусе. В наших реалиях надо лететь в одну сторону до 12 часов с пересадкой, а если нет удобной пересадки, тогда еще до 5-6 часов на автобусе до аэропорта.

РФС сформулировала несколько целей реформ:

- сделать лиги привлекательнее для зрителя, телевидения и потенциальных спонсоров;

- сделать чемпионат более интенсивным;

- найти оптимальное решение по лимиту на легионеров;

- оценить результаты перехода на систему «осень-весна» и при необходимости внести корректировки;

- увеличить количество матчей между прямыми конкурентами в таблице, избавиться от проходных игр, поднять мотивацию команд на протяжении всего сезона.

С поставленными целями полностью согласен. Но, считаю, что «забыли» про расширение футбольной географии. Где новые стимулы и возможности для Сибири и Дальнего Востока? Их как не было, так и не предложила НК. И не предложит, потому что они не понимает, что значит «Россия прирастает Сибирью». В советской первой лиге почти всегда была команда «Кузбасс» (Кемерово) с блистательным Виталием Раздаевым. Уже в российской высшей лиге играл «Океан» из Находки с восхитительным Олегом Гариным. НК не дает ответа на вопрос, что сделать, чтобы на футбольной карте России появились новые «Кузбассы и Океаны» с новыми Раздаевыми и Гариными для нашей сборной.

Считаю необходимым уйти от простых линейных решений. В нашей непропорциональной географии это контрпродуктивно. Почти весь наш профессиональный футбол сконцентрирован в европейской части России. РПЛ заканчивается в Екатеринбурге. В ФНЛ необъятная Сибирь представлена только Красноярском и Томском, а бескрайний Дальний Восток – Хабаровском. И все! Новые Ерохины из Барнаула, Кудряшовы из Братска и Газинские из Комсомольска на Амуре в нынешней системе обречены. Давайте это изменим!

Предлагаю Вам, Александр Валерьевич, и широкой футбольной общественности рассмотреть мое альтернативное предложение (концепцию) по реформе соревнований в российском профессиональном футболе. В отличие от НК, не претендую на вознаграждение, мне за державу обидно. Формат статьи не позволяет расписать все детали. Готов дополнительно ответить на все вопросы и обосновать предложение. В предлагаемом формате достигаются практически все цели реформы, заявленные РФС.

РПЛ: 20 клубов с июля по декабрь играют первый этап каждый с каждым по 19 матчей. Первые 10 клубов по итогам предыдущего чемпионата играют 10 матчей дома и 9 на выезде. Остальные клубы, наоборот, 10 раз выезжают в гости и 9 раз принимают соперников. Допустимы разные подходы к принципам определения того, кто кого будет принимать дома. На этом этапе у клубов будет сильнейшая мотивация как для попадания в первую «восьмерку», так и для набора очков, которые будут учитываться на втором этапе.

По итогам первого этапа формируются две группы. С февраля по май восемь лидеров играют между собой два круга, проводя еще по 14 матчей. Здесь я ничего не выдумал, просто учел прекрасный опыт при переходе на систему «весна-осень» в 2011-12 годах. Все очки первого этапа сохраняются. По итогам второго этапа определятся чемпион и участники еврокубков. Таким образом топ-клубы за чемпионат будут играть между собой по 3 матча, проводя в сумме по 33 тура. Как итог, получим прекрасный симбиоз роста спортивного интереса и стоимости футбольного бизнеса.

12 клубов, занявших на первом этапе места с 9 по 20, проведут между собой еще один круг, сыграв по 11 матчей. Все очки первого этапа сохраняются. По итогам второго этапа победитель группы сыграет стыковые матчи с последней командой «чемпионской» группы, претендующей на участие в Лиге Конференций, за право участвовать в ней. Эта идея присутствует в проекте НК. Я тоже публично предлагал так сделать ещё в 2017году. Клубы, занявшие места с 17 по 20 (как вариант с 18 по 20), напрямую вылетают в ФНЛ. Клубы, занявшие 15 и 16 (как вариант с 15 по 17 места), сыграют стыковые матчи с клубами ФНЛ.

Клубам ФНЛ, получившим право на участие в РПЛ, важно предоставить трехлетний льготный период, в течение которого к ним будут применяться щадящие требования по лицензированию, когда эти клубы должны выйти на полное соответствие.

ФНЛ-1: Краеугольный камень реформы. Предлагаю уйти от традиционного формата единой лиги и разделить ФНЛ на 3 зоны: «Запад», «Сибирь» и «Восток».

Зона «Запад» (европейская часть России и Урал): 18 клубов играют два круга каждый с каждым, итого 34 матча. Два победителя зоны напрямую выходят в премьер-лигу. Клубы, занявшие 3 и 4 места, сыграют стыковые матчи с клубами, занявшими 15 и 16 места в РПЛ. Клубы, занявшие места с 14 по 18, напрямую вылетают в ФНЛ-2. В зависимости от того, к какой зоне будут относиться клубы, которые вылетят из РПЛ, клубы, занявшие 12 и 13 места, также могут вылететь из ФНЛ-1 в ФНЛ-2.

В «Сибири» и на «Востоке» предлагаю отменить ФНЛ-2. Всем клубам, которые будут соответствовать требованиям по лицензированию (стадион, поле с подогревом, возможно, манеж, финансовые гарантии и т.д.) автоматически предоставлять право участвовать в зональном первенстве ФНЛ-1. Победители первенства в зонах «Сибирь» и «Восток» напрямую выходят в премьер-лигу. Возможен вариант, когда победители зон сыграют между собой стыковые матчи – победитель напрямую попадет в РПЛ, а проигравший сыграет стыковые матчи с клубом из РПЛ. Это надо обсуждать.

Состав участников и формат первенства в «Сибири» и на «Востоке» следует определять перед каждым первенством в зависимости от количества участников. Не вижу в этом ничего страшного. Также предлагаю здесь в ручном режиме регулировать даты матчей и практиковать спаренные матчи в зависимости от логистических возможностей, подстраиваясь под местные авиарейсы. Это и есть учет российских реалий.

Уверен, что такой подход создаст колоссальную мотивацию для властей и бизнеса в Сибири и на Дальнем Востоке, ведь у них появится реальная возможность, мечта и цель попасть в РПЛ. Для достижения этой цели будут совершаться инвестиции в инфраструктуру и футбольные школы. Давайте признаем, что сейчас такие возможности у клубов из Сибири и Дальнего Востока практически отсутствуют. Если не принимать во внимание многострадальную «Томь», за последние 13 лет в премьер-лигу всего на год выходили и тут же вылетали только Новосибирск, Красноярск и Хабаровск. Считаю, что так не должно быть, и это ненормально. Предлагаемая модель устранит дискриминацию футбола в Сибири и на Дальнем Востоке. Увидев свет РПЛ в конце футбольного тоннеля, многие в Сибири и на Дальнем Востоке задумаются о профессиональном клубе, появятся команды в совершенно неожиданных городах.

ФНЛ-2. Будет проводиться в нынешнем формате в четырех группах. Победители групп напрямую выходят в ФНЛ-1. Кроме того, среди вторых мест в группах в единой локации предлагаю разыгрывать «финал четырех», победитель которого также получит право участвовать в ФНЛ-1. Это резко повысит количество мотивированных клубов во Второй Лиге.

По другим аспектам реформы, таким как рост доходов, лимит на легионеров, стимулирование клубов на подготовку молодежи также есть много мыслей для заинтересованного обсуждения. Пока ограничусь предложением по формату соревнований. Искренне желаю Вам, Александр Валерьевич, и нам всем прорыва в развитии футбола!»

Дмитрий Васильев