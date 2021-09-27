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Игорь Шалимов: После победы над «Арсеналом» можно вздохнуть спокойно, потому что таблица очень давил
27 сентября 19:48
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Урал"

Игорь Шалимов: После победы над «Арсеналом» можно вздохнуть спокойно, потому что таблица очень давил

После матча 9-го тура РПЛ «Урал» - «Арсенал» (2:0) своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Игорь Шалимов и Миодраг Божович.

- Поделитесь впечатлениями от победы, - вопрос Шалимову.

- Конечно, мы довольны, что взяли три очка. Они очень важны для нас. Теперь можно вздохнуть спокойно, сегодня и завтра чуть-чуть подышать, потому что таблица очень давила. Мы занимали последнее место. Эмоции самые положительные у всех. А что касается матча, считаю, что мы сыграли достаточно грамотно, приняли решение не прессинговать соперника, поэтому Эрик Бикфалви играл у нас по опорному полузащитнику. Мы перекрывали зоны. В обороне играли без мяча, но не пытались его отобрать, выдвигаясь большими силами на чужую половину поля. Поэтому все нормально для нас сложилось. Когда мяч был у нас, мы создавали моменты, и создали их достаточно – в первом тайме забили два мяча. Не знаю, что там было в эпизоде с рукой, который смотрели пять минут. А так, я считаю, что мы держали игру под контролем. Второй тайм играли уже по счету, хотя могли и увеличить его. И если бы забили третий мяч, нам стало бы намного легче. Считаю, что мы заслужено победили.

- С чем связана замена Гаджимурадова вначале второго тайма и не показалось ли вам, что после его ухода игра на правом фланге была менее острой, чем до замены?

- Нет. Мне так не показалось. Мы его заменили, потому что он подсел и нам нужен был туда более свежий игрок. И потом нам надо было придержать мяч. Подберезкин менее быстрый, чем Гаджимурадов, но более комбинационный. А Рамазан подустал и подсел, и когда надо было отрабатывать в обороне, мы видели, что ему уже тяжеловато. Я считаю, что мы сделали удачную замену.

«В каждой игре мы рано пропускаем, а потом отбиваемся»

- Неудачное начало матча для вашей команды, затем получилось немного восстановить игру. Почему «Арсеналу» удалось выиграть? – вопрос Божовичу.

- Трудно комментировать встречу после такого начала. Уже на восьмой минуте мы пропустили два мяча. Но один гол просматривал ВАР, и нам повезло, что его не засчитали. Потом был еще один момент, когда нас выручил Коченков. То есть в первые минуты у нас уже были большие проблемы. Мы ожидали, что «Урал» будет оказывать такое серьезное давление на нас, потому что им деваться некуда. Каждый матч мы очень рано пропускает, а потом отбиваемся. Мы говорили об этом, но, к сожалению, в этой встрече опять быстро пропустили, и нам не удалось отыграться.

- Если говорить о пропущенных мячах во всех матчах, что надо сделать, чтобы исправить эту ситуацию?

- Продолжать работу. Будет еще много игр и пока еще ничего не решено. Кроме работы, другого способа нет.

- Финальный счет определился после первого тайма. Какую установку дали футболистам в перерыве, после чего они заиграли получше?

- В первом тайме мы планировали ловить «Урал» на контратаках, но не успели это сделать. В перерыве попытались поменять тактику, играть ближе к воротам соперника. Не могу сказать, что мы создали очень много моментов, но две - три хорошие возможности забить у нас были.

источник: «Советский спорт»
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