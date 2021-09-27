Игорь Шалимов: После победы над «Арсеналом» можно вздохнуть спокойно, потому что таблица очень давил

- Поделитесь впечатлениями от победы, - вопрос Шалимову.

- Конечно, мы довольны, что взяли три очка. Они очень важны для нас. Теперь можно вздохнуть спокойно, сегодня и завтра чуть-чуть подышать, потому что таблица очень давила. Мы занимали последнее место. Эмоции самые положительные у всех. А что касается матча, считаю, что мы сыграли достаточно грамотно, приняли решение не прессинговать соперника, поэтому Эрик Бикфалви играл у нас по опорному полузащитнику. Мы перекрывали зоны. В обороне играли без мяча, но не пытались его отобрать, выдвигаясь большими силами на чужую половину поля. Поэтому все нормально для нас сложилось. Когда мяч был у нас, мы создавали моменты, и создали их достаточно – в первом тайме забили два мяча. Не знаю, что там было в эпизоде с рукой, который смотрели пять минут. А так, я считаю, что мы держали игру под контролем. Второй тайм играли уже по счету, хотя могли и увеличить его. И если бы забили третий мяч, нам стало бы намного легче. Считаю, что мы заслужено победили.

- С чем связана замена Гаджимурадова вначале второго тайма и не показалось ли вам, что после его ухода игра на правом фланге была менее острой, чем до замены?

- Нет. Мне так не показалось. Мы его заменили, потому что он подсел и нам нужен был туда более свежий игрок. И потом нам надо было придержать мяч. Подберезкин менее быстрый, чем Гаджимурадов, но более комбинационный. А Рамазан подустал и подсел, и когда надо было отрабатывать в обороне, мы видели, что ему уже тяжеловато. Я считаю, что мы сделали удачную замену.

«В каждой игре мы рано пропускаем, а потом отбиваемся»

- Неудачное начало матча для вашей команды, затем получилось немного восстановить игру. Почему «Арсеналу» удалось выиграть? – вопрос Божовичу.