Болельщиков отфутболили

Не секрет, что работа спецслужб с болельщиками идет уже давно и особенно активно она велась — перед чемпионатом мира 2018 года особенно. Однако и после этого многим фанатам было отказано даже в такой малости, как регистрация Fan-ID на Евро-2021.

- Неважно, нарушают граждане закон или нет и если да, то как сильно. В случае необходимости карающая десница режима закроет их без объяснения причин. Возможно даже, в нечеловеческих условиях, чтобы запугать и унизить. А по итогу — попросту исключить фанатский актив из жизни общества, закрыв ему доступ к футболу. Тем более на выездах, - пишет коллега.

Ниже приведем свидетельство – то, как описывает в своих социальных сетях случившееся легендарный «Карп» - блогер-журналист Иван Карпов.

Но есть еще болельщики, готовые в небольшом количестве собраться и отправиться в соседний город поболеть за своих. Между Владимиром и Ярославлем не такое уж далекое расстояние. Оба – города «Золотого кольца». Дорога из столицы в Ярославль так и вовсе частично идет по Владимирской области. Сам бог велел сгонять. Увы, собралось народу немного – хватило пары автобусов. Но и им не суждено было попасть на футбол. Можно теперь прогнозировать, что скоро снова никто и никуда ездить не станет.

Апатия наступила не только в обществе в целом, но и в футболе в частности. Если после провала на Евро многие ждали долгожданных реформ в нашем спорте номер один, то теперь стало понятно, что ничего не изменится – есть только шанс скатиться еще дальше.

Итак, фанаты «Шинника» приезжают во Владимир на игру с местным «Торпедо» организованной группой на двух автобусах в составе около ста человек. Остальные добираются своим ходом.

Еще на подъезде к городу в автобусах замечают, что за ними следует неизвестный автомобиль. Доезжают до места неподалеку от стадиона и организуют к нему пеший проход на 5-7 минут с зарядами в честь Ярославля. Из авто продолжают следить за фанатами.

БЫЛ ПРИКАЗ…

В интернете есть видео, где колонна болельщиков следует по середине проезжей части, оставляя транспорту по бокам от себя возможность двигаться в обоих направлениях. Колонну спокойно сопровождает сотрудник ДПС, не предпринимая никаких попыток отогнать людей в сторону. При подходе к стадиону появляется полицейский с мегафоном, толпа переходит на тротуар.

Гостевые болельщики доходят до стадиона, проходят рамки металлоискателей и осмотр контролеров уже на территории арены... Но уже здесь, внутри периметра, силовики берут группу в оцепление.

Начинаются разговоры с милицией, попытки выяснить: «В чем дело?» Они ни к чему не приводят: майор Росгвардии разводит руками — у него приказ локализовать группу и ничего поделать он с этим не может.

Затем силовики выдергивают из толпы свою первую жертву. Люди возмущаются: «За что?» — и призывают милицию прекратить беспредел. При этом никакого насилия или агрессивных действий по отношения к представителям власти они не совершают.

Вместо ответов начинают вытаскивать людей по одному, чтобы грубо запихнуть в автозак, где не было даже света. Есть видео, где заметно, что сзади массу болельщиков, используя ограждения, удерживает группа полицаев, создавая давку. Из-за этого пострадала девушка — ей сдавило грудную клетку, но скорую ей вызовут только из изолятора.

В какой-то момент милиция предлагает фанатам пройти в автозаки по-хорошему и они соглашаются...

Всех отвозят в ИВС на улицу Осипенко и помещают в пустую клетку под открытым небом, где около 100 человек стоят под холодным дождем по щиколотку в воде. Им никто ничего не объясняет. Проходит около трех часов, после чего маленькими группами – по 5-6 человек — задержанных начинают выводить на допросы по 40-50 минут, пока остальные мокнут и мерзнут. Сначала обязательно разговор с ФСБ, затем с ГИБДД и полицией.

СЛОМАННЫЙ ПАЛЕЦ, ПРОБИТАЯ ГОЛОВА

Кого-то отпускают после составления протокола об административном правонарушении, но весьма неохотно и только после просмотра видео от стадиона. Других переводят в актовый зал на потом, а кто-то отправляется прямиком в камеру.

У кого нет с собой документов — тому оформляют нарушение антиковидных мер (пребывал в общественном месте без паспорта) и выписывают штраф в 5000 рублей. Другим же вменяют статью 20.2 КоАП: «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Дважды в ИВС приезжала скорая, которая забирала кого-то из задержанных. Поговаривают, что кому-то сломали палец. По другой версии — пробили голову. И это серьезно.

Один из автобусов болельщиков «Шинника» уезжает пустым, потому как к 20:00 из ИВС отпускают всего несколько человек. К двум часам ночи выпускают еще часть задержанных — других запирают в изоляторе, их ждет суд. Только тогда уже вышедшей на свободу части фанатов дают возможность покинуть «гостеприимный» Владимир.

Кстати, тот несчастный автобус со спасшимися фанатами прямо на подъезде к Ярославлю остановили бойцы подразделение по борьбе с экстремизмом (отдел «Э»). Всех поголовно сфотографировали, переписали данные и отпустили. Одним из главных вопросов было: «Кто старший? Кто организатор? Кто руководитель?»

Похоже, что это очередная показательная порка. Только планировали ее, видимо, изначально — судя по слежке. Это показательная борьба с проявлениями фанатизма?

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Во вторник стало известно, что не останется в стороне от происходящего и спортивный канал «Матч ТВ», который многие до этого считали провластным:

- Готовим материал в эфир по поводу инцидента во Владимире. Безусловно, подобные прецеденты не должны оставаться без внимания СМИ и ответственных структур, - рассказал генеральный продюсер канала Александр Тащин.

У многих блогеров остались вопросы к самому Ивану Карпову: мол, не по-журналистски это давать слово только одной стороне. Но знаю, что телевизионщики соответствующие запросы на комментарии по ситуации отправлены в администрации областей, в местное управление МВД, однако на момент написания этого материала ответа не было ни от кого.