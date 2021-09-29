«Шериф» из Приднестровья побил в гостях «Реал», Месси забил «Ман Сити» дебютный гол в Париже

«ШЕРИФ» ВЫРВАЛ ПОБЕДУ В МАДРИДЕ
В групповом турнире Лиге чемпионов случилась суперсенсация. Молдавский «Шериф», впервые участвующий в соревновании, обыграл в Мадриде «Реал» - 2:1 и с шестью очками после двух туров возглавляет таблицу квартета, в котором также выступают миланский «Интер» и «Шахтер». Счет в первом тайме открыл Яхшибоев на 25-й минуте, Бензема на 65-й тквитал мяч ударом с 11-метрового, но в концовке бывший игрок «Тамбова» люксембуржец Тилль принес клубу из Приднестровья невиданный успех.
Мадридцы переьили соперника 31:4, имели преимущество, но проиграли. Команда Юрий Вернидуба, бывшего капитана питерского «Зенита», сотворила чуда благодаря прекрасной реализации своих моментов, надежной игре Атанасиадиса и уверенных действий в обороне.
Полузащитник «Реала» Каземиро объяснил неожиданный результат стечением обстоятельств. Бразилец подчеркнул, что одна команда приехала постоять в обороне, нанеся два удара в створ и оба раза забив. А другая создала 20 опасных моментов, но ничего не реализовала. «У нас были плохие игры в этом году, которые мы тем не менее выигрывали. Сегодня был другой случай: мы играли хорошо, но проиграли. Если ты не используешь свои шансы, то поплатишься за это», - сказал Каземиро.
В составе «Шерифа» не было ни одного молдавского футболиста — одни легионеры. Четверо аборигенов остались на скамейке, хотя были в заявке. Вернидуб после игры признался, что если бы не отмена лимита в молдавском чемпионате, нельзя было бы рассчитывать на подобный результат.
Напомним, что «Шериф» пробивался в групповой этап Лиги чемпионов через сито квалификации. В двух последний раундах возмутитель спокойствия в главном еврокубке прошел крепких соперников — сербскую «Црвену Звезду» и загребское «Динамо». Однако никто не мог поверить, что команда со скромным бюджетом наберет в такой группе хотя бы очко. Но у нее две победы в двух матчах. У «Реала» три очка, у «Шахтера» с «Интером», которые вчера сыграли вничью 0:0, по одному.
«Шериф» набрал 15 очков в зачет рейтинга коэффициентов УЕФА в нынешнем сезоне. Для сравнения все российские клубы — всего 8,5. Не пора ли задуматься о том, что в нашем футболе просто выбрасывают деньги на ветер. Пример скромного коллектива из Приднестровья тому наглядный пример.
Что до «Реала», то при Карле Анчеллоти команда впервые проиграла дома в группе ЛЧ. После игры итальянец признался, что немного расстроен.
«ПСЖ» ВПЕРВЫЕ ПОБЕДИЛ «МАН СИТИ» В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
Лео Месси забил свой первый гол за «ПСЖ». Аргентинец установил окончательный результат в матче с «Манчестер Сити» - 2:0. Парижане впервые победили «горожан» в Лиге чемпионов.
После игры Лионель заявил, что счастлив этому моменту. Гол получился шикарным. Месси прошел к линии штрафной, сделал пас на Мбаппе, который элегантно откинул ему назад под удар, несмотря на мяч, а удар у бывшего лидера «Барселоны» вышел замечательным — с ходу прямо в девятку. Новичок клуба попал в объятия команды, которая имела куда меньше шансов для успеха чем соперник.
«Ман Сити» был хорош особенно в стартовых отрезках таймов, но не использовал великолепные моменты. Тренер гостей Пеп Гвардиола так и сказал после поражения: «Мы сделали все, только не забили». В одном из эпизодов было непонятно, как промазал дважды из убойной позиции Бернарду Силва. В первом случае угодил в перекладину и почти тут же с близкого расстояния промазал мимо ворот.
Еще Гвардиола заявил, что влюблен в Верратти и раз за Месси, если тот счастлив в Париже. Но наверняка в этот момент подумал, как было бы здорово, если бы аргентинец играл у него. Вариант с «Ман Сити» у Лео был, но что-то не вышло в этой сделкой.
За 35 матчей в Лиге чемпионов против английских клубов Месси забил уже 27 мячей. Это абсолютный рекорд, к которому никто и близко не подойдет. У «преследователей» 12 голов.
В других матчах «Ливерпуль» разгромил на выезде «Порту» - 5:1, у Салаха и Фирмино по дублю. Дортмундская «Боруссия» победила «Спортинг» - 1:0, «Лепйциг» уступил «Брюгге» - 1:2, «Милан» с таким же счетом - «Атлетико», «Аякс» выиграл у «Бешикташа» - 2:0.