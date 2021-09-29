«Шериф» из Приднестровья побил в гостях «Реал», Месси забил «Ман Сити» дебютный гол в Париже

«ШЕРИФ» ВЫРВАЛ ПОБЕДУ В МАДРИДЕ

В групповом турнире Лиге чемпионов случилась суперсенсация. Молдавский «Шериф», впервые участвующий в соревновании, обыграл в Мадриде «Реал» - 2:1 и с шестью очками после двух туров возглавляет таблицу квартета, в котором также выступают миланский «Интер» и «Шахтер». Счет в первом тайме открыл Яхшибоев на 25-й минуте, Бензема на 65-й тквитал мяч ударом с 11-метрового, но в концовке бывший игрок «Тамбова» люксембуржец Тилль принес клубу из Приднестровья невиданный успех.

Мадридцы переьили соперника 31:4, имели преимущество, но проиграли. Команда Юрий Вернидуба, бывшего капитана питерского «Зенита», сотворила чуда благодаря прекрасной реализации своих моментов, надежной игре Атанасиадиса и уверенных действий в обороне.

Полузащитник «Реала» Каземиро объяснил неожиданный результат стечением обстоятельств. Бразилец подчеркнул, что одна команда приехала постоять в обороне, нанеся два удара в створ и оба раза забив. А другая создала 20 опасных моментов, но ничего не реализовала. «У нас были плохие игры в этом году, которые мы тем не менее выигрывали. Сегодня был другой случай: мы играли хорошо, но проиграли. Если ты не используешь свои шансы, то поплатишься за это», - сказал Каземиро.

В составе «Шерифа» не было ни одного молдавского футболиста — одни легионеры. Четверо аборигенов остались на скамейке, хотя были в заявке. Вернидуб после игры признался, что если бы не отмена лимита в молдавском чемпионате, нельзя было бы рассчитывать на подобный результат.

Напомним, что «Шериф» пробивался в групповой этап Лиги чемпионов через сито квалификации. В двух последний раундах возмутитель спокойствия в главном еврокубке прошел крепких соперников — сербскую «Црвену Звезду» и загребское «Динамо». Однако никто не мог поверить, что команда со скромным бюджетом наберет в такой группе хотя бы очко. Но у нее две победы в двух матчах. У «Реала» три очка, у «Шахтера» с «Интером», которые вчера сыграли вничью 0:0, по одному.