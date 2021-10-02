Брат на брата. В матче ЦСКА – «Краснодар» следим за тренерской дуэлью близнецов Березуцких

- Корректно ли сравнение тренеров Березуцких? Ведь Алексей – главный в ЦСКА, а Василий – ассистент Виктора Гончаренко в «Краснодаре». – предвкушаем законный вопрос болельщиков.

Не торопитесь уличать в невежестве автора заметки. Потому как Гончаренко в матче с «Ахматом» (2:0) схлопотал красную карточку за матершину в адрес судьи Ивана Сиденкова и получил трехматчевую дисквалификацию по схеме «2+1» (на третью игру – условную). Встречу с «Сочи» (3:0) главный тренер «быков» смотрел с нижнего ряда трибуны, подзывая помощников и отправляя через них ц.у. игрокам.

Вот и сегодня Гончаренко не будет на лавке, а игру предстоит вести Василию Березуцкому. Его первоочередная задача – не перепутать скамейки, ведь в прошлом сезоне Василий помогал Гончаренко в ЦСКА.

Это противостояние братьев Березуцких не новая страница в истории. В первый и пока единственный раз они сошлись лицом к лицу 13 апреля 2001 года на столичном стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Василий играл за родное «Торпедо-ЗИЛ», Алексей же успел перейти в новороссийский «Черноморец». Матч завершился победой хозяев 2:0. Братья вышли с первых минут на флангах обороны: Василий – справа, Алексей – слева. Перед финальным свистком Березуцкий-черноморец мог размочить счет, но не сумел перебросить мяч через вратаря. При подаче угловых Василий опекал Алексея, постоянно прихватывая его за майку. Спортивная газета так оценила игру братьев: Василий – 6,0, Алексей – 5,5.

За их противостоянием внимательно следил главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин. Через десять дней оба дебютировали под его руководством в контрольном матче с дублирующим составом московского «Динамо», который завершился разгромной победой «молодежки» 5:0.