Брат на брата. В матче ЦСКА – «Краснодар» следим за тренерской дуэлью близнецов Березуцких

- Корректно ли сравнение тренеров Березуцких? Ведь Алексей – главный в ЦСКА, а Василий – ассистент Виктора Гончаренко в «Краснодаре». – предвкушаем законный вопрос болельщиков.
Не торопитесь уличать в невежестве автора заметки. Потому как Гончаренко в матче с «Ахматом» (2:0) схлопотал красную карточку за матершину в адрес судьи Ивана Сиденкова и получил трехматчевую дисквалификацию по схеме «2+1» (на третью игру – условную). Встречу с «Сочи» (3:0) главный тренер «быков» смотрел с нижнего ряда трибуны, подзывая помощников и отправляя через них ц.у. игрокам.
Вот и сегодня Гончаренко не будет на лавке, а игру предстоит вести Василию Березуцкому. Его первоочередная задача – не перепутать скамейки, ведь в прошлом сезоне Василий помогал Гончаренко в ЦСКА.
Это противостояние братьев Березуцких не новая страница в истории. В первый и пока единственный раз они сошлись лицом к лицу 13 апреля 2001 года на столичном стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Василий играл за родное «Торпедо-ЗИЛ», Алексей же успел перейти в новороссийский «Черноморец». Матч завершился победой хозяев 2:0. Братья вышли с первых минут на флангах обороны: Василий – справа, Алексей – слева. Перед финальным свистком Березуцкий-черноморец мог размочить счет, но не сумел перебросить мяч через вратаря. При подаче угловых Василий опекал Алексея, постоянно прихватывая его за майку. Спортивная газета так оценила игру братьев: Василий – 6,0, Алексей – 5,5.
За их противостоянием внимательно следил главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин. Через десять дней оба дебютировали под его руководством в контрольном матче с дублирующим составом московского «Динамо», который завершился разгромной победой «молодежки» 5:0.
Еще через трое суток Алексей вышел на квалификационный матч МЧЕ-2002 против сборной Югославии (2:2). Однако 5 октября в Раменском на решающую игру отборочного цикла против Швейцарии новый наставник «молодежки» Валерий Газзаев выпустил только Василия. Тот на 10-й минуте хлестким ударом низом от угла штрафной площади сравнял счет. Наши вели 3:1, но удержать победу не смогли (роковую ошибку допустил Сергей Игнашевич) и остались за бортом чемпионата турнира.
К тому времени Алексей успел примериьб форму ЦСКА. Армейцам пришлось заплатить за него компенсацию: дело в том, что при переходе на правах аренды из «Торпедо-ЗИЛ» в «Черноморец» защитник получил приличные подъемные, которые его отец успел вложить в дачу. По окончании сезона-2001 у Василия закончился контракт с автозаводцами и он присоединился к брату.
Алексей быстрее освоился в команде, которую возглавил Газзаев, да и в национальной сборной успел дебютировать. Однако потом инициативу перехватил Василий. Он и за сборную сыграл вдвое больше матчей – 101 (5 голов) против 58 (0 голов) брата.
Василий - бронзовый призер Евро-2008, участник ЧМ-2014 и Евро-2016. Именно он забил спасительный мяч англичанам (1:1) на последних секундах стартового матча европейского первенства пять лет назад.
Алексей числился в заявке на Евро-2008, но на поле так и не выходил. Он участник Евро-2012 и 2016, а вот на чемпионате мира ему сыграть не довелось.
Однако 18 мая 2005 года в Лиссабоне ответный мяч на 56-й минуте забил Алексей Березуцкий – головой после навеса со штрафного Ролана Гусева. Вскоре Юрий Жирков и Вагнер Лав принесли ЦСКА историческую победу 3:1 над местным «Спортингом» в финале Кубка УЕФА.
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2 октября, суббота, «ВЭБ Арена»
19:00* ЦСКА – «Краснодар» «Матч ТВ»