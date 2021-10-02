Дмитрий Селюк: ЦСКА и «Краснодар» - это товарищеский матч «Друзей Леши» против «Друзей Васи»

- Матч ЦСКА и «Краснодара» напомнил мне типичную товарищескую встречу, в которой сыграла команда «Друзей Леши Березуцкого» против команды «Друзей Васи Березуцкого», - говорит Дмитрий Селюк. - Это же типичный товарищеский матч - условные «Друзья Зидана» против «Друзей Фигу».

Но вернемся к нашему матчу. 33 удара нанес «Краснодар», 16 – нанесли футболисты ЦСКА. И при этом за 94 минуты не смогли не забить ни одного мяча. Неужели класс футболистов настолько низок, что инее могут нормально попасть в створ, пробив в сторону ворот 43 раза? Эти ребята получают миллионы евро, и при этом ни разу не могут попасть по воротам. Это значит, что нужно им уменьшить зарплату минимум в два раза.

Матч 10-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Краснодар» прошел сегодня в Москве на «ВЭБ Арене» и завершился вничью 0:0.

Завтра пройдут оставшиеся четыре игры 10-го тура. Пока на данный момент «Краснодар» и ЦСКА занимают 4-е и 5-е места в турнирной таблице – у обоих по 17 очков. Краснодарцы опережают армейцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.