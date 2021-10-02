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Алексей Березуцкий: Хорошо, что судья не назначил пенальти
02 октября 21:44
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ПФК ЦСКА

Алексей Березуцкий: Хорошо, что судья не назначил пенальти

После матча 10-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» тренеры команд Алексей Березуцкий и Александр Ермакович ответили на вопросы журналистов.

- Что по матчу? – вопрос Березуцкому.
- Игра была неплохая. Закончили со счетом 0:0, но обе команды хотели победить и имели моменты. Ударов было много, но ни им, ни нам забить не удалось.

- Казалось, что были проблемы в опорной зоне, подбор проигрывали. С чем это связано? Тактические недоработки или Крыховяк был лучше Мухина?
- Не сказал бы, что была личная дуэль. Полузащитники «Краснодара» заходили узко в центр, создавали там преимущество и в первом тайме много подборов мы проиграли.

- В четырех после матчах ЦСКА не пропускает. Вы строите ЦСКА от печки. Как цените игру в центре обороны?
- Все современные команды используют две схемы в сезоне. И мы тоже. Я говорю ребятам о том, чтобы мы могли переходить и на три игрока в обороне, и на два. Сегодня пара Бийол и Дивеев смотрелись хорошо.

- Пенальти был? Судьи долго смотрели ВАР. Вы переживали?
- Эта реальность. Я раньше с ней столкнулся, это происходит везде, когда смотрят ВАР. Это потеря эмоции, но такова жизнь. Ждал решения судьи ВАР, не более того. Хорошо, что пенальти не было.

- Как оцените игру Чалова в последних матчах? Реализация его подводит. Есть у него проблемы или это просто неудачный отрезок?
- В последних двух матчах он играл хорошо. Не получилось реализовать моменты. А сегодня, я не смотрел техническую запись. Он играл хуже, и моментов было меньше, которые он не реализовал. Меня больше волнует качество игры команды и отдельных футболистов.

«МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ПЕНАЛЬТИ БЫЛ»

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Ермаковичу.
- Интересная игра была, интенсивная, с большим количеством ударов по ворота. Нам точности не хватало. Спешили в атаке, можно было лучше их готовить. Игра равная, и получилось, что довольствуемся ничьей.

- Видели момент в конце встречи с пенальти?
- Я не судья, но мне кажется, был пенальти.

- 90 минут играли и ни одной замены. Некем менять или все устраивало?
- Никто не выпадал. Учитывая, что была сложная игра, боялись, что футболисты не попадут в игру. Решили сыграть без замен.

- Решение принимали лично вы, или Гончаренко советовал? Часто были моменты, что вы сидели в телефоне?
- Мы были на связи. Это не мое личное решение, но наше мнение совпало. Мы не хотели делать замен. Решили, что сегодня они не нужны.

- Как вам работа Березуцкого в ЦСКА?

- Мне нравится, как играет ЦСКА. Разнообразно. Угрозы можно ждать от любого. Много индивидуально сильных футболистов. Требования у него свои, все привыкают. Видно, что с каждым матчем ребята девствуют все увереннее. ЦСКА хорошо атакует.

- Как оцените состояние «Краснодара? Есть ли шанс побороться за Лигу чемпионов?
- Мы не загадываем Лигу чемпионов. В каждом матче играем на победу. В последнее время неплохо играем, создаем много моментов. Надежны в обороне. Хотя есть ошибки и в защите, и в атаке. Состояние у нас хорошее.

источник: «Советский спорт»
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