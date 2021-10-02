Алексей Березуцкий: Хорошо, что судья не назначил пенальти

- Что по матчу? – вопрос Березуцкому.

- Игра была неплохая. Закончили со счетом 0:0, но обе команды хотели победить и имели моменты. Ударов было много, но ни им, ни нам забить не удалось.

- Казалось, что были проблемы в опорной зоне, подбор проигрывали. С чем это связано? Тактические недоработки или Крыховяк был лучше Мухина?

- Не сказал бы, что была личная дуэль. Полузащитники «Краснодара» заходили узко в центр, создавали там преимущество и в первом тайме много подборов мы проиграли.

- В четырех после матчах ЦСКА не пропускает. Вы строите ЦСКА от печки. Как цените игру в центре обороны?

- Все современные команды используют две схемы в сезоне. И мы тоже. Я говорю ребятам о том, чтобы мы могли переходить и на три игрока в обороне, и на два. Сегодня пара Бийол и Дивеев смотрелись хорошо.

- Пенальти был? Судьи долго смотрели ВАР. Вы переживали?

- Эта реальность. Я раньше с ней столкнулся, это происходит везде, когда смотрят ВАР. Это потеря эмоции, но такова жизнь. Ждал решения судьи ВАР, не более того. Хорошо, что пенальти не было.

- Как оцените игру Чалова в последних матчах? Реализация его подводит. Есть у него проблемы или это просто неудачный отрезок?

- В последних двух матчах он играл хорошо. Не получилось реализовать моменты. А сегодня, я не смотрел техническую запись. Он играл хуже, и моментов было меньше, которые он не реализовал. Меня больше волнует качество игры команды и отдельных футболистов.