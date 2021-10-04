«Пенальти в ворота ЦСКА очевиден, Семак, Азмун и Дзюба недостойно ведут себя по отношению к судьям»

И что ему за это будет? В прошлом туре судья Виталий Мешков ошибочно назначил пенальти в матче «Зенит» - «Крылья Советов» (2:1), что подтвердил ЭСК. И что? В этом туре он работал на игре «Уфа» - «Урал» (0:1), очки самарцам никто не вернул. И «Краснодару» их никто не вернет.

Это даже не безобразие со стороны Москалева, а профессиональное принятие необъяснимого и необсуждаемого решения из категории no comments. Арбитр разбирается в правилах, но профессионально их игнорирует, злоупотребляя служебным положением с целью какой-то выгоды либо для себя, либо для одной из команд. В данном случае – ЦСКА.

90-я минута – игра рукой Дивеева (нет пенальти) . Классон готовился грудью обработать мяч, но Дивеев первым касанием останавливает полет мяча, а вторым смахивает себе на ход. Его действия были осознанными. Любой начинающий арбитр за пределами штрафной определил бы игру рукой. Безусловно, здесь должен был быть назначен пенальти.

Москалев стоял в прекрасной позиции и все видел, здесь даже VAR не нужен был. Но даже сходив посмотреть повтор, он принял не футбольное решение. Почему? Ответ на поверхности – играл-то «Краснодар», а краснодарцы предъявляли очень много претензий по судейству, в том числе после прошлого тура с «Сочи» (3:0), где были удалены Спайич и Черников.

Такие решения дают повод рассуждать, что все для арбитров равны, но кто-то равнее, и в играх присутствуют какие-то околофутбольные моменты. Ведь не Москалев просился судить этот матч, его же кто-то назначил. Здесь не приходится говорить о невысокой квалификации. Все видят пенальти, а арбитр единственный, кто не видит. Значит, дело в чем-то другом. Очень хочется послушать руководителей судейского корпуса.

«ГОСПОДЬ ОТВЕЛ ДЗЮБУ ОТ СБОРНОЙ. ОН ВЕДЕТ СЕБЯ, КАК НИЧТОЖЕСТВО»

«Зенит» – «Сочи» – 1:2

Судья: Павел Шадыханов

39-я минута – удаление Азмуна за грубую игру против Джанаева. Эпизод похож на момент с удалением Гилерме в 9-м туре, когда он вышел за пределы штрафной и вошел в стык с Адеми. Здесь в штрафной площади Азмун пытался сыграть в мяч, но выставил ногу над газоном и шипами врезался во вратаря. Это даже не опасная игра, а опасное агрессивное действие, то есть прямая красная карточка в любой части поля. Шадыханов молодец, проявил характер, как и Алексей Сухой на VAR – благодаря ему желтая карточка превратилась в красную.

Что еще хотелось бы отметить. Зенитовцы по отношению к судьям ведут себя максимально недостойно. Азмун, увидев красную карточку, выдал грубую агрессивную тираду в адрес арбитра. Мы не знаем, что он конкретно сказал, но эта жестикуляция, эмоциональность и то, что мы можем прочесть по губам, не оставляет никаких сомнений. Посмотрим, отражен ли этот факт в протоколе, и какой будет реакция ЭСК. Гончаренко после знаменитого «лицо попроще» дисквалифицировали.

То же позволили себе Дзюба и Семак. Форвард в конце первого тайма нарушил правила, что зафиксировал помощник Шадыханова. Очевидный фол, но от Дзюбы идет такая брань в адрес арбитра. Мол, ты чего свистишь? Чуть ли не засунь свисток кое-куда… И этот человек еще пару месяцев назад был капитаном сборной страны, звал болельщиков на трибуны, говорил, что играет за них. Какое теперь к нему может быть отношение, как к человеку? Арбитр поступил в соответствии с правилами игры, а ты такое себе позволяешь! Хотел хайпануть? Молодец, но в глазах футбольных людей ты же ничтожество. Отказываешься играть за сборную? И слава богу, господь отвел…

А теперь про Семака. Такое я видел второй раз. Еще Лучано Спаллетти после окончания матча прибегал к центральному кругу кричать на арбитров после матча «Динамо» - «Зенит», а тут Семак откуда ни возьмись оказался в бригаде судей в центральном круге. Сергей Богданыч, ты что, решил стать арбитром? А ведь матч продолжается до того, как команды уйдут в раздевалку. А значит, по отношению к тренеру должны быть применены санкции. И вот мне интересно, будет ли это как-то отражено в протоколе?

«ДИНАМО» И «РУБИН» НЕДОСЧИТАЛИСЬ ПО ОДНОМУ ПЕНАЛЬТИ»

«Динамо» – «Крылья Советов» – 0:1

Судья: Евгений Кукуляк

58-я минута – падение Захаряна после контакта с Горшковым (нет пенальти). Кукуляк ошибся. Это пенальти, потому что Горшков в штрафной площади сыграл в отборе не чисто. Для меня это пример недостатка судейского образования. Фол не был грубым, но он был. Возможно, роль сыграл тот факт, что в прошлом туре в ворота «Крыльев Советов» в Петербурге поставили пенальти, и решение было признано ошибочным. Наверное, Кукуляк решил, что это похожий эпизод, и пропустил нарушение.

«Рубин» – «Нижний Новгород» – 0:1

Судья: Сергей Карасев

23-я минута – Козлов наступил на ногу Самошникову. Козлов выносил мяч и по инерции наступил на стопу казанцу. Сделал он это по неосторожности, но это никак не отменяет нарушения правил, поскольку на выносе мяча игровой эпизод не заканчивается. Карасеву следовало показать нижегородцу желтую карточку. Показательно, Самошников получил травму и вскоре был заменен.

48-я минута – падение Хвичи после контакта с Гоцуком (пенальти). Никаких сомнений в правильности решения, Гоцук свалил грузинского полузащитника.

61-я минута – игра рукой Костюкова (пенальти). Пенальти назначен только с помощью VAR. Видимо, все шло так спокойно, что Карасев немного потерял концентрацию. Стрессовых моментов, сложных для принятия решений, в игре до того не было. Благо, видеоассистенты ему подсказали. А игра рукой была.

83-я минута – падение Хвичи в единоборстве с Шариповым (нет пенальти). А вот здесь Карасев ошибся. Шарипов чуть-чуть прихватил Хвичу рукой. Видимо, Карасев не хотел назначать второй пенальти в ворота гостей. Прихват был слабым, но по правилам это нарушение. Вот эти «сильно», «слабо» ввели в обиход с приходом Кашшаи. Стали считать граммах, килограммах, тоннах, с учетом силы ветра. А в правилах такого нет. Если есть нарушение – его надо фиксировать. Тем более если на 48-й минуте был фол, то почему не было здесь?

«ГОЛ «РОСТОВА» НЕЛЬЗЯ ЗАСЧИТЫВАТЬ – КОМЛИЧЕНКО БЛОКИРОВАЛ ХУДЯКОВА»

«Локомотив» – «Ростов» – 1:2

Судья: Павел Кукуян

28-я минута – падение Альмквиста после контакта с Живоглядовым (нет пенальти). Альмквист пробросил мяч мимо Живоглядова, и тот поймал соперника на бедро. Стопроцентный пенальти.

31-я минута – автогол Керка. И практически сразу Кукуян «компенсировал» то решение ошибочно засчитанным голом. Пересмотрите повтор – Комличенко вдавливает Худякова в ворота, не позволяя ему вступить в игру. Вратаря в площади ворот вообще нельзя трогать, а форвард его спиной отодвигает и блокирует. Это фол. Удивительно, что и Кукуян, и VAR засчитали этот гол.